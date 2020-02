Čeští hokejisté nastoupí proti Švédsku v brance s Willem

Stockholm - Čeští hokejisté nastoupí v dnešním úvodním utkání na Švédských hrách ve Stockholmu proti domácí reprezentaci v brance s Romanem Willem z Rögle. Dominik Furch, který chytá také ve švédské lize za Örebro, by se měl představit v sobotním utkání proti Finsku. Debut v národním týmu čeká útočníka Jakuba Fleka z Karlových Varů, zápas začne v 19:00.

"Těším se strašně moc, nechci si hlavně připouštět nějakou nervozitu, protože to není dobré. Chci maximálně dobrý výkon," řekl sedmadvacetiletý Flek, který je vděčný za pomoc zkušených spoluhráčů.

"Teď jsem se bavil se Zaťou (Martinem Zaťovičem) a s Kovárnou (Janem Kovářem), kteří mě podpořili. Říkali, ať hlavně nejsem nervózní, protože pak se člověk bojí něco udělat. Ať hraju, na co jsem zvyklý z klubu. Ať se nebojím, využiju svých možností. Jsem za to rád a je to na mně, jak se s tím poperu," doplnil Flek.

Debutovat mohl už v listopadu na turnaji Karjala či v prosinci na Channel One Cupu, ale v obou případech mu v tom zabránilo zranění. Další smůly se nebál. "Když už jsem odletěl, tak jsem si nepřipouštěl, že by se mohlo ještě něco stát. Doma už se těší, všichni podávali informace, že se jdou někam koukat," dodal Flek.

Předpokládaná sestava ČR: Will - Jeřábek, Šulák, Krejčík, Mozík, Moravčík, Košťálek, D. Musil, Němeček - Řepík, Jan Kovář, Zaťovič - Lenc, Horák, M. Stránský - H. Zohorna, T. Zohorna, Hyka - D. Šťastný, R. Zohorna, Flek.