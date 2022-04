Čeští hokejisté nastoupí proti Švédsku s brankářem Langhamerem

Ostrava - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního druhého utkání na Českých hrách v Ostravě proti Švédsku s gólmanem Markem Langhamerem. Do branky národního týmu se brankář finského Ilvesu Tampere postaví poprvé od poloviny prosince 2019, kdy byl v týmu rovněž při akci Euro Hockey Tour na turnaji Channel One Cup v Moskvě. Zápas začne v 16:00.

Pro sedmadvacetiletého Langhamera půjde o pátý start v českých barvách. Shodou okolností i svůj dosud poslední reprezentační zápas odchytal proti týmu Tre kronor. Před téměř dvěma a půl lety při porážce 1:3 dvakrát inkasoval, třetí gól přidali Švédové při české power play.

Záda mu bude krýt Štěpán Lukeš, jenž odchytal čtvrteční souboj s Finskem (1:2 po nájezdech). Ze sestavy vypadl obránce Richard Nedomlel, nahradil ho Michal Jordán, jenž byl v polovině dubna od týmu dočasně izolován kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.

K Patriku Zdráhalovi přibudou ve třetí útočné formaci Hynek Zohorna a Petr Holík. Petr Kodýtek bude ve středu čtvrté útočné formace místo Jana Hladonika. Pavel Kousal na pozici třináctého útočníka nahradí Petra Fridricha.

V Ostravě během Českých her dosud nechytal Petr Kváča. "Zatím nemohu říct, jaká bude sestava a zda bude chytat zítra (proti Rakousku). Musíme také reagovat na dnešní zápas, jak budou všichni hráči zdraví a podobně," uvedl asistent trenéra Libor Zábranský.

Český výběr chce navázat na povedené vystoupení s Finy, ideálně s lepším výsledkem. "Těší nás, že se lidé bavili a ten hokej se líbil. Věříme, že nový rukopis tam vidět je. Jsme hrozně rádi za to, jak kluci drželi systém, který po nich chceme, aby aplikovali na ledě. Ty prvky jsme tam viděli, ale samozřejmě vždy je co zlepšovat. A já věřím, že se dál zlepšovat budeme, protože na tom denně pracujeme," prohlásil Zábranský.

Povedené utkání s Finy potěšilo trenéry i proto, že čas na přípravu před šampionátem se krátí. "Herní obraz se skládá z detailů a my už teď chceme jít hlouběji a hlouběji a skládat to jako puzzle. Detaily chceme mít vypilované, ale naši hráči musí zároveň reagovat na soupeře. Mají vteřinky na rozhodnutí, zase po nich nelze chtít, aby jezdili přesně podle šablony. A ani to nechceme, protože máme hrozně šikovné hráče a byla by škoda jejich kreativitu nevyužít. Zároveň však chceme, aby byly jasně dané systémové prvky. Ty se musí držet," zdůraznil Zábranský.

"Švédi mají trošku jinak postavené střední pásmo a uvidíme, s čím přijdou. Zaměřovali jsme se na jednotlivé prvky jejich hry, ale šli jsme spíš do hloubky a detailů, než abychom hodnotili jejich hru jako celek. Abychom byli připravení my, protože se chceme soustředit na svou hru. Jak říká (hlavní kouč) Kari Jalonen, musíme mít vždy v kapse jiné varianty a reagovat v průběhu zápasu," dodal Zábranský.

Předpokládaná sestava ČR: Langhamer - Ščotka, Šulák, J. Jeřábek, Krejčík, D. Jiříček, D. Sklenička, Budík, Jordán - M. Stránský, Černoch, Smejkal - Blümel, M. Špaček, Červenka - H. Zohorna, P. Holík, P. Zdráhal - O. Beránek, Kodýtek, Flek - P. Kousal.