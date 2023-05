Čeští hokejisté nastoupí proti Lotyšsku s Hrubcem v brance a bez Chytila

Riga - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního třetího utkání na mistrovství světa v Rize proti domácímu Lotyšsku v brance se Šimonem Hrubcem z Curychu, který v pátečním úvodním utkání proti Slovensku vychytal výhru 3:2. V neděli proti Kazachstánu při vítězství 5:1 se představil v brankovišti Marek Langhamer z Ilvesu Tampere, jenž zůstane dnes jen na tribuně. Hrubcovi bude krýt záda Karel Vejmelka z Arizony. Zápas začne v Riga Areně v 19:20 SELČ.

V sestavě bude chybět útočník Filip Chytil, který proti Kazachstánu utrpěl po zásahu hokejkou zranění v obličeji a po první třetině odstoupil ze hry. Na marodku se přiřadil k Filipu Chlapíkovi, který po zákroku slovenského beka Patrika Kocha nedohrál páteční duel a od té doby je mimo hru.

"Můžu říct, že ani jeden z Filipů dnes hrát nebude. Filip Chytil tady včera prošel vyšetřeními a je pak věc lékařů, jak rozhodnou, ale dnes hrát určitě nebude," řekl novinářům před dnešním rozbruslením asistent trenéra české reprezentace Libor Zábranský.

Délku absence hráče New York Rangers, který tvoří elitní útok s Dominikem Kubalíkem a kapitánem Romanem Červenkou, nespecifikoval. "Tohle nevím, nechtěl bych mluvit za našeho doktora (Antonína Chocholu)," uvedl Zábranský.

Chytil se nešťastně zranil po zásahu Danila Butěnka hokejkou do obličeje v 15. minutě a poté, co mu lékař na střídačce prohlédl ústa a zuby, se ještě vrátil do hry. Po první pauze už se na led nevrátil. "Já jsem si myslel ze střídačky taky, že to byl puk. Ale na videu je vidět, jak ten hráč odehrával kotouč, tak šel kolem něho, ale sklouzla mu hokejka, kterou dostal," popsal situaci Zábranský.

Do hry se z tribuny vrátí útočník Ondřej Beránek. "Jinou možnost nemáme. Je to samozřejmě komplikace, protože Filip je náš elitní centr, takže nám určitě chybět bude. Já doufám, že to bude třeba jen dnes," doplnil Zábranský. V elitní formaci v centru mezi Kubalíkem a Červenkou nastoupí Lukáš Sedlák.

Už ve čtvrtek před startem turnaje se zranil v obličeji Jiří Smejkal, který má dva vyražené zuby a zlomenou čelist. V sestavě nechybí a nastupuje s celoobličejovým krytem. Zábranský bere smůlu na zranění jako realitu.

"Je to hokej, tak se to musí brát. Kluci jdou do všeho naplno. Ať už se to stalo Jirkovi Smejkalovi na tréninku nebo teď Filipovi (Chytilovi), tak to není nic zaviněného. Ty hokejky tam lítaly a tak to prostě je," konstatoval Zábranský.

Češi si mohou alespoň pochvalovat, že mají z duelů se Slovenskem (3:2) a Kazachstánem (5:1) plný počet bodů. "Je to super. Chceme vyhrát každý zápas, vstup se nám povedl a za to jsme samozřejmě šťastní, ale radost kalí ta zranění. To je špatně," uvedl Zábranský.

Lotyši prohráli v pátek s Kanadou 0:6 a v sobotu se Slovenskem 1:2. Zábranský očekává, že soupeř bude chtít zjednat nápravu. "Nečeká nás nic jednoduchého. Lotyši prohráli obě utkání, vstřelili jen jeden gól a osm jich dostali. Budou hrát jak o život, domácí publikum... Navíc hrajeme proti extraligové obraně, proti klukům, co hrají u nás," poukázal Zábranský na šest hráčů z extraligových klubů v lotyšské defenzivě a celkem osmičku krajánků z Česka.

Předpokládaná sestava Česka: Hrubec - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Knot, Němeček - D. Kubalík, L. Sedlák, Červenka - M. Kaut, M. Špaček, Smejkal - Tomášek, Sobotka, Flek - O. Beránek, Černoch, D. Voženílek.