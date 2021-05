Čeští hokejisté načali další týden přípravy na MS, zatím bez Sekáče a Hrubce

Praha - Čeští hokejisté se dnes sešli na startu šestého týdne přípravy na mistrovství světa v Lotyšsku. Na sraz v Praze již dorazila i sedmička finalistů extraligy. V dalších dnech se mají připojit vítězové KHL útočník Jiří Sekáč a brankář Šimon Hrubec. Do zápasů se Slovenskem, které jsou na programu ve čtvrtek a v pátek, by však měl podle záměrů kouče Filipa Pešána zasáhnout jen Sekáč.

K týmu se z finalistů extraligy připojili obránce David Musil s útočníky Michaelem Špačkem a Matějem Stránským z Třince a brankář Petr Kváča, bek Ondřej Vitásek a útočníci Radan Lenc a Adam Musil z Liberce. Scházel naopak zkušený útočník Severočechů Michal Birner, který sérii o zlato nedohrál, či oslovení Hrubec se Sekáčem.

"Michal Birner je zdravotně indisponovaný, takže ho bohužel v nominaci na další program nemáme. Šimon Hrubec by se měl k týmu přiřadit ve čtvrtek. Byli jsme domluvení, že po vyčerpávajícím play off do dvojutkání se Slovenskem nezasáhne. Jirka Sekáč má přijet do Česka během zítřka, měl by se k týmu připojit a já bych byl rád, kdyby proti Slovensku nastoupil," řekl na on-line tiskové konferenci Pešán.

"Uvidíme jen, v jakém stavu přijede. Podle rozhovoru s (generálním manažerem reprezentace) Petrem Nedvědem je ale stoprocentně připravený, takže by neměl být problém zařadit ho do zápasů se Slováky," uvedl Pešán. Sekáč kvůli zdravotním potížím hrál naposledy 18. března.

Zlepšil se stav útočníka Tomáše Zohorny, jenž ve čtvrtek završil stovku startů v dresu reprezentačního A-týmu, první ze dvou zápasů v Norimberku proti Německu ale nedohrál. "Je v pořádku," řekl Pešán.

Po dalších posilách se nepoohlíží jen v NHL, ale rovněž v Evropě. Z Finska by tým mohli posílit Michal Moravčík (Tappara Tampere) či Lukáš Klok (Lukko Rauma). "Jednoznačně jsou v hledáčku, stejně jako Roman Červenka, ale to jsou všechno informace, které budeme v průběhu týdne s kolegy debatovat," uvedl kouč.

Brankáře Patrika Bartošáka z Lahti, jenž chytal na posledním odehraném MS před dvěma lety na Slovensku, využít nehodlá. "Komunikovali jsme s ním a rozhodli jsme se s realizačním týmem ho nenominovat. V této sezoně s ním proto nepočítáme," řekl Pešán.

Kádr české hokejové reprezentace do další přípravy na MS:

Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 0 odehraných zápasů), Jan Růžička (Mladá Boleslav; 1), Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 10), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 8),

obránci: Michal Jordán (79 zápasů/5 branek), Dominik Mašín (oba Chabarovsk/KHL; 6/0), Vojtěch Mozík (47/4), Andrej Šustr (oba Kunlun/KHL; 16/2), Jakub Galvas (Jukurit Mikkeli/Fin.; 15/4), David Musil (Třinec; 33/0), Jan Ščotka (Litvínov, 3/0), Ondřej Vitásek (Liberec; 44/2), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 42/1), Libor Šulák (Kärpät Oulu/Fin.; 29/1),

útočníci: Matěj Blümel (7/4), Tomáš Zohorna (oba Pardubice; 100/17), Pavel Kousal (2/0), Ondřej Najman (oba Mladá Boleslav; 2/0), Radan Lenc (31/6), Adam Musil (oba Liberec; 8/1), Michael Špaček (6/1), Matěj Stránský (oba Třinec; 18/2), Robin Hanzl (43/10), Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL; 68/17), Jakub Flek (Karlovy Vary; 10/3), David Tomášek (Sparta Praha; 31/8), Rudolf Červený (Pelicans Lahti/Fin.; 21/2), Jiří Sekáč (Omsk/KHL; 57/6), Šimon Stránský (Jukurit Mikkeli/Fin.; 8/1), Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL; 39/6).