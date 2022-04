Čeští hokejisté hostí v EHCh v Chomutově Německo, Jalonena čeká finský souboj

Chomutov - Další test pro českou hokejovou reprezentaci pod vedením nového kouče Kariho Jalonena obstarají ve čtvrtek a v pátek v Chomutově zápasy Euro Hockey Challenge proti Německu. Pro nástupce Filipa Pešána půjde po premiéře z minulého týdne proti Rakousku o zajímavý souboj s finským krajanem Tonim Söderholmem, který vede německý národní tým čtvrtou sezonu. Čtvrteční duel se začátkem v 17:10 bude jubilejním 2000. zápasem v historii české a československé reprezentace. Třetí tisícovku utkání načne národní tým o den později od 15:00.

Jalonen si minulou středu ve Znojmě odbyl vítězný debut výhrou nad Rakouskem 5:1 a o dva dny později jeho tým v Linci vyhrál 4:1. Teď bude s asistenty Liborem Zábranský a Martinem Eratem aplikovat systém hry v přípravě na mistrovství světa v Tampere v dalších duelech.

"Určitě nebudeme hrát stejně jako finský tým. Chceme, aby tam zůstala ta DNA českého hokeje. Vždy je také potřeba zohlednit, jaký zápas je zrovna před vámi. Národní tým musí hrát jako celek se všemi pěti hráči dobře v obraně, ale stejně tak musí být dobrá celá ta pětice i v útoku," řekl Jalonen.

V realizačním týmu má Jalonen i krajana Kalleho Kaskinena na pozici videokouče, Söderholma zase doplnili noví asistenti Raimo Helminen, Petteri Väkiparta a trenér brankářů Ilpo Kauhanen. Söderholma Jalonen dobře zná.

"Už jsme spolu mluvili. Vedl jsem ho ještě v IFK Helsinky, když jsme vyhráli titul (2011). Byl jsem také v Bratislavě (2019) a trochu jsem mu pomáhal. Ale on je teď u týmu Německa a já zase tady," řekl dvaašedesátiletý kouč české reprezentace.

S Německem se český tým utkal loni také v Euro Hockey Challenge v Norimberku a vyhrál 4:1 a 5:4. Půjde o 50. vzájemný duel za dobu samostatné české reprezentace a dosavadní bilanci tvoří 40 českých výher, dvě remízy a sedm porážek. Od té poslední z 22. dubna 2017 v EHCh v Norimberku 4:7 drží Češi sérii šesti vítězství.

"Němci jdou poslední dobou nahoru. Je to vidět i na mistrovství světa a dalších velkých turnajích. Mají hodně kluků i v NHL. Teď už nebude žádný soupeř lehký a bude jen na nás, jak se na to připravíme. Na kempech je hodně mladých kluků i u nich. Každý se chce ukázat, takže o to je to těžší a věřím, že to bude bruslivý hokej a že se tam projeví ty věci, na kterých pracujeme," řekl obránce Libor Zábranský mladší.

Na návrat na led Chomutova, kde hostoval v druhé polovině sezony 2017/18 ze Sparty, se těšil útočník Jiří Smejkal z Pelicans Lahti. "Němci mají finského trenéra, takže čekám, že budou hrát dobře systémově, dobře bruslit a budou nepříjemní. Určitě to nebudou lehké zápasy. Myslím, že půjde o těžší zkoušku, než bylo Rakousko," uvedl Smejkal, který se k týmu připojil po doléčení problémů s kyčlí.

"Přes dva týdny jsem nehrál zápas, takže to bude složitější. První třetina a první střídání budou fyzicky náročnější, ale věřím, že se brzy dostanu na úroveň, na jaké jsem končil v klubu. Minulý týden jsem byl třikrát na ledě, abych zkusil, jak je na tom kyčel. Ta drží," doplnil Smejkal.

Historie československé a české reprezentace se začala psát 23. ledna 1909 a duelu v Chamonix s Francií (1:8) a celkem má v 1999 zápasech bilanci 1186 výher, 160 remíz a 653 porážek při skóre 7986:4917.

Sestavu na čtvrteční zápas ještě trenéři nezveřejnili. Tým trénoval v tomto složení: Kváča, Š. Lukeš, Stezka - Ščotka, Jordán, Krejčík, Klok, Jiříček, Sklenička, Budík, Kaňák, Zábranský - Cienciala, P. Holík, Blümel - O. Beránek, Černoch, Fridrich - Smejkal, Kodýtek, Flek - Klapka, Hladonik, P. Zdráhal - Navrátil, M. Lang.