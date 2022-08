Čeští hokejisté do 20 let vyzvou na MS Finsko, Kanada zdolala Lotyšsko

Edmonton - Hokejisty do 20 let čeká dnes na mistrovství světa v Edmontonu druhý zápas proti Finsku, které zahájilo turnaj rovněž úspěšně. Svěřenci Radima Rulíka porazili v úterý Slovensko 5:4, Finové vstřelili šest gólů Lotyšsku při vítězství 6:1. Zápas začne ve 20:00 SELČ. Domácí Kanada vstoupila do turnaje výhrou nad Lotyšskem 5:2.

V dalších duelech skupiny A česká dvacítka narazí na domácí Kanadu a Lotyšsko. Šampionát je odložený z prosince, tehdy byl rozehraný turnaj zrušen kvůli koronavirové nákaze. Češi skončili třikrát za sebou ve čtvrtfinále, poslední medaili slavili v roce 2005, kdy vybojovali bronz.

Kanada vstoupila do MS dvacítek výhrou nad Lotyšskem 5:2

Hokejisté Kanady, kteří budou o půlnoci ze soboty na neděli SELČ třetí soupeřem české reprezentace v základní skupině A, vstoupili do domácího mistrovství světa hokejistů do 20 let výhrou nad Lotyšskem 5:2. V "béčku" zdolali Švédové Švýcarsko 3:2 a Němci porazili díky čtyřem bodům za hattrick a jednu asistenci Alexandera Blanka Rakousko 4:2.

Kanadu dostal do vedení v 8. minutě sedmnáctiletý útočník Connor Bedard, favorit draftu NHL v příštím roce. V závěru úvodní třetiny sice vyrovnal Rainer Darzinš, ale ve 32. minutě vrátil favoritovi náskok v přesilové hře Lukas Cormier. V čase 36:17 zvýšil v další početní výhodě Olen Zellweger a za 59 sekund upravil Ridly Greig na 4:1. Ve 45. minutě využili přesilovku díky Bogdansu Hodassovi také Lotyši, ale poslední slovo měl William Dufour.

Bezbrankový stav duelu Švédska se Švýcarskem prolomil až v čase 36:55 Daniel Torgersson, který po 24 sekundách třetí třetiny druhým gólem také zvýšil a za 10 sekund zajistil Seveřanům tříbrankový náskok Isak Rosén. Ve 48. minutě se radovali Švýcaři, prosadil se Attilio Biasca. Přesně za minutu snížil Dario Allenspach, ale Švédové už těsný náskok uhájili.

Němci s Rakouskem dvakrát prohrávali. Ve 3. minutě otevřel skóre v přesilové hře Senna Peeters a po vyrovnání Josefa Ehama po 110 sekundách druhého dějství vrátil Rakušanům vedení Jonas Dobnig. Za 117 sekund ale odpověděl Blank. V čase 25:45 neproměnil Peeters trestné střílení a Blank trefami ve 29. a 32. minutě v přesilových hrách rozhodl.

Skupina A:

Kanada - Lotyšsko 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Bedard (Sebrango, McTavish), 32. Cormier (J. Roy, J. Thompson), 37. Zellweger (Bedard, McTavish), 38. Greig (Dufour), 55. Dufour (Greig, Ostapchuk) - 19. R. Darzinš, 45. Hodass (Silkalns, Veinbergs). Rozhodčí: Brander (Fin.), Kowalski (USA) - Briganti (Kan.), Hofer (Něm). Vyloučení: 5:4. Využití: 2:1. Diváci: 2779.

Tabulka:

1. Finsko 1 1 0 0 0 6:1 3 2. Kanada 1 1 0 0 0 5:2 3 3. Česko 1 1 0 0 0 5:4 3 4. Slovensko 1 0 0 0 1 4:5 0 5. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:11 0

Skupina B:

Německo - Rakousko 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Eham (Blank, Leonhardt), 24. Blank (Klein, Eham), 29. Blank (Volek, Samanski), 32. Blank (Volek) - 3. Peeters (Urbanek, Scherzer), 22. Dobnig (Peeters, Scherzer). Rozhodčí: Kika, Kova - Cattaneo, Oliver. Vyloučení. 4:6, navíc Auer (Rak.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 473.

Tabulka:

1. USA 1 1 0 0 0 5:1 3 2. Švédsko 1 1 0 0 0 3:2 3 3. Německo 2 1 0 0 1 5:7 3 4. Švýcarsko 1 0 0 0 1 2:3 0 5. Rakousko 1 0 0 0 1 2:4 0