Čeští hokejisté deklasovali na MS Italy 8:0 a jsou blízko postupu

Bratislava - Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v Bratislavě nováčka mezi elitou Itálii vysoko 8:0. Mají tak blízko k postupu do čtvrtfinále. Potvrdit ho může už v sobotu porážka Lotyšů v základní době s Ruskem.

Při prvním startu na šampionátu v kariéře skóroval třiatřicetiletý útočník Milan Gulaš, jenž otevřel skóre v první třetině. Ve druhé části Češi rozhodli čtyřmi góly, které vstřelili Radko Gudas, Michael Frolík, Jan Kovář a Dmitrij Jaškin. Ve třetím dějství se prosadili ještě Dominik Simon a podruhé Jaškin s Frolíkem.

Čisté konto vychytal při prvním startu na letošním MS Pavel Francouz, stačilo mu 15 zákroků. Italové zůstávají v Bratislavě bez gólu, jejich čekání na radost z úspěšné střely v nejvyšším patře světového hokeje se protáhlo na více než 415 minut.

Další utkání čeká výběr kouče Miloše Říhy v neděli, kdy nastoupí od 16:15 proti Rakousku, které zatím na turnaji rovněž nebodovalo.

Do české sestavy naskočil zpátky Chytil a vypadli bratři Zohornové. Francouz byl překvapivě prvním, kdo musel z obou gólmanů vytáhnout vážnější zákrok, když ho brzy prověřil Ramoser. Jinak měl ale obrovský favorit výrazně navrch - Češi vyhráli první třetinu na střely mezi tyče 15:2 a často to i při hře pět na pět vypadalo, že hrají přesilovku.

Ve třetí minutě Italové špatně vystřídali, ale trest v přesilovce nepřišel. Na začátku osmé minuty už padla vedoucí branka, když si Gulaš vyměnil puk s Kubalíkem a z kruhu parádně zavěsil pod horní tyčku. Chvilku nato přenechal Voráček puk rozjetému Moravčíkovi, ale toho vychytal strážce italské branky De Filippo Roia.

Kovář nabídl další příležitost po parádní stahovačce Kubalíkovi, ten ihned pálil, ale jen do levého betonu italského gólmana. Jihoevropané si pak málem dali vlastní gól. Na konci 15. minuty vyhrál De Filippo Roia další minisouboj s Kubalíkem. Při přesilovce provětral Vrána jeho lapačku a Řepík sestřelil bombou Marchettiho.

Druhá třetina začali opět šancemi Italů v podání Insama a Gandera, na druhé straně nevyužil Voráčkovu nahrávku Simon. Druhý gól přišel jako rána z čistého nebe: Gudas napřáhl ještě za červenou čárou, puk se před De Filippem Roiou odrazil a skončil překvapivě v síti. Následovala povedená pasáž Italů, kdy Delucův pokus tečoval na spojnici Jaškin.

Voráček pak sice nedosáhl na dlouhou hůl na puk a zakončil jen mimo, ale přišla skvělá pasáž, kdy se během 130 sekund prosadili Frolík po povedeném výpadu beka Moravčíka, Kovář a Jaškin. O vítězi zápasu tak bylo rozhodnuto. Další možnost měl ještě Řepík, ale italský brankář byl proti dalšími gólu za svými zády.

Ve třetí dvacetiminutovce Češi hodně polevili a skóre se změnilo až v samém závěru, kdy se v necelých dvou minutách prosadili ještě Simon, Jaškin a Frolík.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha (trenér ČR): "Takový zápas se hodnotí těžko. Samozřejmě je spokojenost s výsledkem a s tím, že jsme nedostali gól. Také spokojenost s nováčky, kteří do toho naskočili. Zase tam byl týmový duch a parta, což musíme cenit. Myslím, že i takový zápas nám může dát hodně: zodpovědnost, chuť pracovat za tým a hrát s plným nasazením, zkusit si třeba vhazování, nefaulovat... Italové podali velmi sympatický výkon. Je to pro ně až kruté, protože si vypracovali spoustu šancí v těch prvních dvou třetinách. Měli jsme tam trošku štěstí. Italové hráli celoplošně, nezazdili to, hrozně se mi líbili v tom, jak nás chodili napadat v první a druhé třetině, takže jsme si mohli vyzkoušet spoustu věcí, to je pozitivní."

Milan Gulaš (útočník ČR, autor gólu při premiéře na MS): "Mně je jedno, kdo góly dává. Důležité jsou body do tabulky. Ony tyto zápasy nikdy nejsou tak lehké, jak se říká. Soupeř nemá co ztratit. Zvládli jsme to dobře. Teď se připravíme na Rakousko, dobře odpočineme. Totálně jsem si zápas užil. K tomu jsem hrozně rád, že jsme to zvládli. Chtěl bych hrozně poděkovat klukům z lajny, kteří mi pomohli se rychle dostat do zápasového tempa. A jsem samozřejmě rád, že jsme oprášili nějaké ty kombinace s Kubaldou (Dominikem Kubalíkem)."

Michael Frolík (útočník ČR, autor dvou branek a dvou asistencí): "Začátek nebyl úplně jednoduchý, první gól jsme dali trochu později. Ve druhé třetině měli za stavu 1:0 pár šancí, Francík (Pavel Francouz) to naštěstí pochytal. Pak jsme dali trochu kuriózní gól, což nás uklidnilo, a další jsme hned přidali v přesilovce. Italové už pak trochu odpadli a jsme rádi, že nám to tam napadalo."

Jakub Voráček (kapitán ČR): "Tyto zápasy je těžké hrát, zvlášť když nedáš rychlé góly, tak se může stát, že jsi maličko frustrovaný. Možná začneš dělat něco navíc, než bys měl. To se nám stalo na začátku druhé, pak jsme dali 2:0 a už to bylo v klidu. Je mi líto Italů, podle mě měli dneska čtyři pět loženek. Gól dát mohli a Francík (Pavel Francouz) předvedl skvělé zákroky."

Pavel Francouz (brankář ČR): "Pár takových zápasů už jsem na šampionátech zažil, takže jsem tak nějak tušil, do čeho dneska jdu. A věděl jsem, že to bude tento typ utkání, kdy soupeř nemá tolik střel, ale může mít třeba nějaké přečíslení nebo podobně. Chystali jsme se na to a musím říct, že kluci k tomu přistoupili na sto procent zodpovědně. Výborně hráli dopředu a užívali si to u nich v útočné zóně, ale na druhou stranu pořád mysleli na zadní vrátka a moc toho Italům nedovolili. Patří jim velké díky, že to takovým způsobem zvládli."

Skupina B (Bratislava):

ČR - Itálie 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 8. Gulaš (D. Kubalík), 28. Gudas (Jaškin), 33. Frolík (Moravčík, Simon), 34. Jan Kovář (J. Voráček, Frolík), 35. Jaškin (Chytil, Řepík), 57. Simon (J. Voráček, Frolík), 58. Jaškin (D. Musil, Řepík), 58. Frolík (Kolář). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Romasko - Lazarev (oba Rus.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 9082.

ČR: Francouz - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Zámorský, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Palát - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Jaškin, Chytil, Řepík. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Itálie: De Filippo Roia - L. Zanatta, Tauferer, Trivellato, A. Hofer, McMonagle, Helfer, Marchetti - Gander, Andergassen, Traversa - Miceli, D. Kostner, Insam - Bardaro, Rosa, Ramoser - Deluca, Lambacher, S. Kostner - Hochkofler. Trenéři: Clayton Beddoes, Riku-Petteri Lehtonen a Giorgio de Bettin.

Tabulka:

1. Rusko 4 4 0 0 0 23:2 12 2. Švýcarsko 4 4 0 0 0 20:2 12 3. ČR 5 4 0 0 1 26:10 12 4. Švédsko 4 3 0 0 1 28:7 9 5. Lotyšsko 4 2 0 0 2 12:11 6 6. Norsko 5 1 0 0 4 11:28 3 7. Rakousko 5 0 0 0 5 6:28 0 8. Itálie 5 0 0 0 5 0:38 0