Čeští hokejisté bronz na MS neobhájí, ve čtvrtfinále prohráli s USA 0:3

Tampere (Finsko) - Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa v Tampere se Spojenými státy americkými 0:3 a neobhájí medailovou pozici z loňska, kdy na stejném místě slavili zisk bronzu. Podle výsledku duelu Švýcarska s Německem skončí buď sedmí, nebo osmí, což by bylo nejhorší umístění v historii. O branky vítězů se postarali útočník Matt Coronato, obránce Nick Perbix a kanonýr Cutter Gauthier, gólman Casey DeSmith zůstal neprůstřelný.

Američané zůstali jediným neporaženým týmem na šampionátu a v sobotu je čeká boj o první postup do finále od roku 1960, kdy se do MS započítávaly výsledky olympijského turnaje ve Squaw Valley. Tam výběr USA slavil zlato a turnaj vstoupil do dějin jako Zázrak na ledě.

Tým kouče Davida Quinna oplatil českému týmu loňskou porážku z Nokia Areny z duelu o třetí místo, v němž Američané vedli 3:1 a prohráli 4:8. Pro český tým to tehdy byla první medaile na velké akci po deseti letech od zisku bronzu v roce 2012 na šampionátu ve Stockholmu a Helsinkách.

Mistrovství světa v hokeji - čtvrtfinále (Tampere): Česko - USA 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Branky a nahrávky: 13. Coronato (Hutson, Mackey), 29. Perbix (Grimaldi), 50. Gauthier (Tynan). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Sewell (Brit.) - Wyonzek (Kan.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 7411. Sestavy: Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, R. Zohorna, Smejkal - Tomášek, M. Špaček, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen. USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, C. Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Bjork - Mazur, Tynan, Gauthier - Coronato, P. Brown, Farrell. Trenér: D. Quinn.