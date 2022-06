Čeští hokejbalisté mají na MS v Kanadě opět nejvyšší cíle

Laval (Kanada) - Čeští hokejbalisté budou chtít na mistrovství světa v Lavalu opět útočit na triumf. Svěřenci trenéra Jiřího Mašíka obhajují stříbro z roku 2019 z Košic a opět budou mezi týmy, které se budou snažit sesadit z trůnu po čtyřech triumfech za sebou Slovensko. Před nimi slavili vítězství Češi v roce 2009 v Plzni a o dva roky později v Bratislavě. Předtím získali titul v roce 1998 v Litoměřicích.

"Chceme v Kanadě ukázat, že jsme se dokázali připravit nejlépe ze všech. Největší síla týmu je v provázanosti zkušeností a přehledu s dravostí a rychlostí. Každý hráč má týmu co nabídnout. Věřím, že dohromady nám to bude fungovat a vytvoříme opravdu silný tým," řekl útočník Lukáš Lhota webu hokejbal.cz.

Do kádru se dostal i Adam Kubík z HBC Kladno, který je oporou hokejových Rytířů Kladno. V uplynulé extraligové sezoně byl třiadvacetiletý útočník s 22 góly z 52 utkání nejlepším střelcem Rytířů. Oproti původní nominaci doplnil tým a nahradil Jaromíra Martykána z Prachatic.

"Jarda Markytán se bohužel zranil. Moc nás to mrzí, protože jsme přišli nejen o výborného hráče, ale i super kluka do kabiny. Musím říct, že to tým hodně zasáhlo a věřím, že v Kanadě budeme hrát i za něj," řekl trenér Mašík před dvěma týdny po změně v nominaci.

Češi vstoupí do turnaje v úterý ve 20:40 SELČ proti Itálii, o den později narazí ve skupině A v 19:40 SELČ na Velkou Británii. Ve čtvrtek od 19:40 budou hrát s Haiti a v pátek od 15:00 SELČ se Slovenskem. V "béčku" se představí domácí Kanada, USA, Finsko, Řecko a Arménie. První čtyři týmy z obou skupin postoupí do čtvrtfinále, turnaj vyvrcholí finálovým duelem v úterý 28. června ve 2:30 SELČ.

Český ženský tým bude obhajovat bronz z Košic. Turnaj zahájí ve středu ve 3:40 SELČ proti Slovensku, dále bude hrát s Libanonem, Kanadou, Velkou Británií a USA.

"Cíl je jasný, ten nejvyšší, jiný být ani nemůže," řekla obránkyně Petra Herzigová z České Třebové. "Jedeme bojovat o tu nejcennější medaili. Nemám žádný individuální cíl, ale pevně věřím, že se nám podaří uspět jako celému týmu. Budeme se snažit, aby tomu tak bylo. Budu ráda, když budu moct přispět svojí hrou, bojovností, případně nějakými body, ale důležitý je pro mě týmový úspěch," doplnila útočnice Patricie Škorpíková z Karviné.

Nominace českých hokejbalistů na mistrovství světa v Lavalu (21.-28. června):

Brankáři: Leoš Gerlich (Most), Petr Mikl (Kert Park Praha), David Stárek (Pardubice),

obránci: Tomáš Chyba, Jan Pospíšil (oba Most), Filip Petr, Tomáš Zajíček (oba Pardubice), Vítek Fanderlík (Hradec Králové), Tomáš Kudela (Kladno), Václav Šlehofer (Dobřany),

útočníci: Tomáš Fejfar, Lukáš Lhota, Martin Kruček, Radomír Vaněk, Tomáš Wróbel, Dalimil Zvonek (všichni Kert Park Praha), Jan Bílý, Nicolas Langr (oba Pardubice), Adam Kubík, Ondřej Pražák (oba Kladno), Zdeněk Král, Jan Müller (oba Most), Jan Čejka (Hostivař).