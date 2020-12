Čeští házenkáři zvítězili v přípravě na Slovensku 28:21

Trenčín - Čeští házenkáři zvítězili v přípravném utkání před blížícím se světovým šampionátem v Egyptě na Slovensku 28:21. Po vyrovnaném prvním poločase rozhodli svěřenci trenérů Jan Filipa a Daniela Kubeše v Trenčíně o výhře po změně stran, pěti brankami k tomu přispěl teprve osmnáctiletý Jonáš Patzel. Reprezentanti nastoupili k zápasu po dlouhé koronavirové přestávce po více než 11 měsících.

Český celek se chystá na lednový vstup do evropské kvalifikace a následné mistrovství světa. Trenéři v jediném přípravném duelu před šampionátem ještě neměli k dispozici hráče z německých ligových soutěží a nasadili i několik nezkušených mladíků.

"Utkání hodnotím pozitivně. Ve druhém poločase jsme dali 19 branek, pro soupeře je těžké se s takovou věcí vyrovnat. Mladí hráči zahráli velmi dobře a celkový obraz našeho výkonu hodnotím pozitivně," uvedl pro svazový web Kubeš, jehož svěřenci hráli první zápas od lednového Eura.

Zatímco český celek mohl využít 21 hráčů, Slováci ze zdravotních důvodů hráli jen ve 13 lidech. "Jsme rádi, že jsme mohli dát šanci skoro všem. Měli jsme o osm hráčů víc, i to byl asi důvod vysokého vítězství. V závěru jsme byli čerstvější," poznamenal Filip.

Zpočátku favorizovaní hosté dotahovali. Nedařilo se jim v útoku a na začátku 18. minuty po Gřeškově vyloučení prohrávali 4:8. V závěru prvního poločasu ale Češi dokázali ztrátu dotáhnout a v přestávce šli do kabin za nerozhodného stavu 9:9.

Po změně stran Slováci, kteří na rozdíl od soupeře nebudou startovat na světovém šampionátu, ještě osm minut drželi krok, ale pak už se začalo projevovat jejich početní oslabení.

Nejlepší střelec týmu Jonáš Patzel, mladší z bratrské dvojice, dvěma trefami po sobě zařídil českému celku vedení 16:13 a při premiéře v reprezentačním "áčku" zářil. "Bylo to super. Byl to pro mě první zápas v reprezentačním áčku, moc jsem si to užil. První poločas byl z naší strany po stránce nasazení a koncovky vlažnější, ve druhém poločase se to zlepšilo a dotáhli jsme to do vítězného konce," pochvaloval si.

Následně už hosté dominovali a postupně zvyšovali náskok. Pět minut před koncem se přes celé hřiště prosadil i jeden z trojice brankářů Mizera a stylově oslavil dnešní 20. narozeniny. Fulnek poté zařídil už devítigólové vedení, které Slováci v závěru jen mírně snížili.

"Na hráčích byla ve druhé půli vidět chuť a to, že se chtějí o svou šanci porvat, chtějí ukázat svou kvalitu. V prvním poločase jsme nedali 20 střel, je skoro s podivem, že to bylo alespoň 9:9. Ve druhé půli jsme byli mnohem efektivnější, to rozhodlo," uvedl Filip.

Reprezentanti nyní dostanou krátké volno a 1. ledna se znovu sejdou před přípravným kempem v Plzni, kde se už i s hráči z německých soutěží budou chystat na úvodní dvojzápas evropské kvalifikace s Faerskými ostrovy. Nejprve 6. ledna nastoupí venku a 9. ledna odehrají domácí odvetu v Plzni. O dva dny později oznámí trenéři konečnou nominaci na mistrovství světa v Egyptě, kde národní celek v základní skupině změří síly s domácím výběrem, Švédskem a Chile.

"Místenku do Egypta zatím nemá jistou nikdo. Čeká nás ještě kvalifikace a neznamená to, že všichni, kteří budou na kempu spojeném s kvalifikačními zápasy, pak pojedou i do Egypta. Asi to bude většina z nich, ale na některých pozicích v kádru ještě nemáme úplně jasno," dodal Filip.

Slovensko - ČR 21:28 (9:9)

Sestava a branky ČR: Galia, Šmíd, Mizera 1 - Jurka 1, J. Patzel 5, Šafránek, Kotrč, Kašpárek, Trkovský 1, Číp 2, Chudoba, Zdráhala 1, Poloz, Klíma 4, V. Patzel 2, Solák 4/2, Užek 2, Gřešek 2, Ptáčník, Piroch 2, Fulnek 1.

Nejvíce branek Slovenska: Hruščák 8/1, Slaninka 5. Rozhodčí: Baďura, Rudinský (oba SR). Sedmimetrové hody: 3/2 - 4/2. Vyloučení: 4:3. Bez diváků.