Čeští házenkáři se v zápase proti Německu rozloučí s Eurem

Vídeň - Čeští házenkáři se v dnešním zápase proti Německu rozloučí s účinkováním na evropském šampionátu. Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše už ztratili naději na postup do semifinále i do utkání o páté místo a v závěrečném duelu na turnaji jim půjde jen o to, aby v šestičlenné čtvrtfinálové skupině ve Vídni nezůstali bez bodu.

Reprezentanti si po postupu ze základní skupiny připsali v další fázi šampionátu tři porážky a je jisté, že v tabulce skončí poslední. Národní tým neobhájí předloňské šesté místo a zároveň přišel o naději na účast v olympijské kvalifikaci.

Nejblíže k bodům ve čtvrtfinálové skupině byli Češi v pondělí proti Chorvatsku, kterému po gólu v předposlední sekundě podlehli 21:22. Ani Němcům už dnes o mnoho nepůjde, od pondělí totiž mají jistotu, že si zahrají o páté místo. Zápas ve vídeňské Stadthalle začne ve 20:30.