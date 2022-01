Čeští házenkáři se na úvod ME pokusí o senzaci proti obhájcům zlata ze Španělska

Bratislava - Čeští házenkáři ve čtvrtek vstoupí do mistrovství Evropy, které hostí Slovensko a Maďarsko. Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka zahájí své účinkování v papírově velmi silné základní skupině E v Bratislavě proti obhájcům zlata Španělům a pokusí se je senzačně obrat o body. Reprezentanti se s favoritem z Pyrenejského poloostrova utkají na třetím evropském šampionátu po sobě, v samostatné historii ještě ve vzájemných soubojích nezvítězili.

Dalšími dvěma účastníky čtyřčlenné skupiny E jsou Bosna a Hercegovina a úřadující vicemistři světa ze Švédska. Do další fáze turnaje, kterou jsou dvě šestičlenné skupiny, postoupí první dva celky.

Španělé ovládli poslední dva evropské šampionáty a vloni získali bronz na mistrovství světa a olympijských hrách. "Je to kvalitní soupeř, o tom se nemusíme bavit. Španělé hrají velice inteligentně a pro nás nepříjemně. Doufáme, že jsme se na to připravili a že třeba na ně vytáhneme nějakou tajnou zbraň. Půjde především o to nezbláznit se z toho, jak hrají a použít na ně naši hru, kterou jsme si připravili," řekl na on-line tiskové konferenci český brankář Tomáš Mrkva.

Národní tým se utkal se Španělskem na předchozích dvou evropských šampionátech. Předloni prohrál 25:31 a o dva roky dříve vstoupil do turnaje vysokou porážkou 15:32. Následně ale Češi na mistrovství v Chorvatsku dokráčeli až k šestému místu, jímž vyrovnali své maximum.

"Je pravda, že poslední výsledky proti Španělům nebyly ideální. Hrají pro nás dost nepříjemnou házenou, jsou hodně silní dopředu v protiútocích. Ale my jsme se pečlivě připravovali a doufejme, že zápas zvládneme," uvedla spojka Tomáš Babák.

"Neřekl bych, že nám systém, který Španělé hrají, úplně vyhovuje. Je to něco jiného, než na co jsou někteří kluci zvyklí jak z české ligy, tak z Německa. Ale přípravu jsme měli intenzivní, hodně teorie. Měli bychom být na ten styl připraveni. Do zápasu určitě nepůjdeme v roli favorita, to je jasné. Úkol bude, abychom udělali dobrý start do šampionátu a pak aby bylo dál o co hrát," doplnil brankářský veterán Martin Galia, který kvůli zranění nemůže startovat a plní roli gólmanského poradce.

Český celek vzhledem ke koronavirové situaci odcestoval na šampionát s rozšířeným kádrem 20 hráčů. Do jednotlivých zápasů může být nominována vždy šestnáctka z nich. Na začátku minulého týdne se v mužstvu objevily dva případy covidu, pozitivní test měli hráč a člen realizačního týmu. Nákaza se ale nerozšířila a reprezentace mohla odjet v původním složení.

Zatímco při zápasech Eura v Maďarsku žádná divácká omezení nebudou, na Slovensku může být zaplněno hlediště maximálně z jedné čtvrtiny. V bratislavské hale Ondreje Nepely to čítá dva a půl tisíce fanoušků. "Všichni víme, že do Bratislavy je to prakticky za rohem. Můžeme počítat s takovým malým domácím prostředím. Snad nám to potom ve vypjatých chvílích i pomůže," přál si Mrkva.

Zápas Česka se Španělskem začne ve čtvrtek v 18:00.