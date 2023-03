Čeští házenkáři porazili v kvalifikaci Island a přiblížili se k postupu na ME

Brno - Čeští házenkáři ve třetím utkání kvalifikace mistrovství Evropy v přímém souboji o první místo v tabulce překvapivě porazili doma Island 22:17. Svěřenci španělského trenéra Xaviera Sabatého zůstali po polovině čtyřčlenné skupiny bodově stoprocentní a přiblížili se na dosah postupu na šampionát. Proti trápícímu se severskému favoritovi zářila v Brně defenziva a brankář Tomáš Mrkva, tři čeští střelci zaznamenali po čtyřech gólech.

Sabatého výběr navázal na říjnové výhry nad Estonskem a v Izraeli a vede skupinu o dva body před Islandem, který poprvé zaváhal. Estonsko s Izraelem jsou zatím bez bodu, ale mají k dobru čtvrteční vzájemný duel. V neděli český celek nastoupí k venkovní odvetě na Islandu a kvalifikaci uzavře na konci dubna.

Na šampionát v příštím roce v Německu postoupí z každé čtyřčlenné skupiny dva týmy a doplní je čtveřice nejlepších mužstev z třetích míst. Český celek má téměř jisté, že se minimálně vejde mezi postupující z třetích příček.

"Před zápasem jsem říkal, že podle mého názoru patří Island do top šestky na světě. Mají opravdu špičkové a úžasné hráče. Ale my jsme hráli jako tým," řekl novinářům Sabaté. "Je to pro nás obrovské vítězství, znamená pro nás hodně. Znamená, že jdeme tím správným směrem. Jdeme zápas od zápasu. Dnes tohle vítězství oslavíme, zregenerujeme a v neděli máme další zápas," doplnil španělský trenér, který převzal českou reprezentaci vloni na konci února.

Island, který na rozdíl od domácího týmu nechyběl na lednovém mistrovství světa, kde obsadil 12. místo, nepotvrzoval roli jasného favorita. Seveřané sice vedli 2:0 a až v osmé minutě poprvé inkasovali, od té doby už ale dominoval český celek.

Sabatého výběr sérií šesti gólů skóre otočil a udržoval si náskok až do 27. minuty, kdy hosté srovnali na 10:10. Po oddychovém čase ale Češi v téměř vyprodané brněnské hale před 2800 diváky zabrali a do poločasu si odnesli vedení 12:10.

Po změně stran přišly klíčové okamžiky utkání. Hned ve 32. minutě dostal červenou kartu Zeman, ale Islanďané se pak nevídaně trápili v koncovce. Šestý tým posledního evropského šampionátu od 37. až do 52. minuty i díky Mrkvovi střelecky mlčel a domácí si mezitím vytvořili rozhodující náskok 19:12.

Seveřané pak sice trochu zabrali, ale zdramatizovat závěr už nedokázali. Mrkva inkasoval jen 17 branek, což je jeden z nejlepších výsledků českého týmu v obraně od rozdělení federace. Zápas zakončil s úspěšností zákroků na 45 procentech. Čtyři góly zaznamenali Kašpárek, Reichl a Klíma. Národní celek proti Islandu navázal na domácí vítězství z evropské kvalifikace v roce 2017.

"Každý viděl, že naše defenziva byla na top úrovni. Nejlépe o tom vypovídá, že tým jako Island dal jen 17 gólů. Tomáš Mrkva v brance byl úžasný, práce celého týmu v defenzivě byla neuvěřitelná," prohlásil Sabaté.

"Klíčovým faktorem byla týmová práce, týmový duch. V určitých fázích zápasu to nebylo snadné, museli jsme zabrat a tým se vždy zvedl. Jsem na hráče pyšný. Je neuvěřitelné, jak tenhle tým trénuje, jak si věří a jak se zlepšuje," dodal španělský trenér.

Česko - Island 22:17 (12:10)

Sestava a branky Česka: Mrkva, Mizera - Hrstka 3, Piroch 2, J. Patzel, Štěrba 3, Kašpárek 4, Reichl 4, Vančo, Havran, Harabiš, Klíma 4, V. Patzel 1, Solák 1, Zeman, Režnický.

Nejvíce branek Islandu: Kristjánsson 7. Rozhodčí: Gubica, Miloševič (oba Chorv.). Sedimetrové hody: 2/2 - 4/3. Vyloučení: 5:3. ČK: 32. Zeman. Diváci: 2800.

Tabulka skupiny 3:

1. Česko 3 3 0 0 82:59 6 2. Island 3 2 0 1 90:68 4 3. Estonsko 2 0 0 2 48:68 0 4. Izrael 2 0 0 2 40:65 0