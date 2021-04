Čeští házenkáři odehrají na Faerských ostrovech předposlední zápas kvalifikace

Tórshavn - Čeští házenkáři odehrají v pátek na Faerských ostrovech předposlední z šesti zápasů kvalifikace mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka jsou po středečním vítězství 28:26 na Ukrajině krok od postupu a definitivu účasti na šampionátu v příštím roce mohou získat už dnes večer. Reprezentanti i tak neberou na půdě faerského outsidera nic než výhru. Kvalifikaci zakončí v neděli doma proti Ukrajině.

Český celek se ve středu posunul na druhé místo v tabulce o skóre před Ukrajinu, oproti které má zápas k dobru. Čtyřčlennou skupinu vede již jistý postupující Rusko. Po dnešních večerních duelech mohou Trtíkovi svěřenci získat jistotu, že se dostanou přinejhorším mezi čtveřici nejlepších týmů z třetích míst. Ta doplní na šampionátu v Maďarsku a na Slovensku postupující z prvních dvou příček v každé skupině.

"Chceme potvrdit výhru na Ukrajině a získat body, které jsme si dali za cíl, abychom si postup pojistili. Náš cíl je nejen postup, ale i postup z co nejlepšího místa. Takže bodovat chceme v obou zbylých zápasech a na Euro postoupit z druhého místa ve skupině," uvedl v tiskové zprávě český brankář Martin Galia.

V úvodním vzájemném zápase v březnu zvítězil Trtíkův celek doma 28:20. Faerské ostrovy ve středu podlehly v Rusku 24:31 a ve skupině jsou stále bez bodu. "Určitě to bude jiný zápas než doma. Ukazuje to už jen to, že Ukrajina s nimi měla domácí zápas úplně pod kontrolou a na Faerských ostrovech vyhrála s odřenýma ušima o branku. Takže zápas bude velmi náročný a od toho domácího se bude lišit," mínil Trtík.

Reprezentanti se v noci přesunuli z Ukrajiny na Faerské ostrovy. Cestou ze Záporoží absolvovali dvouhodinové mezipřistání v Praze a poté pokračovali dál. V letadle strávili přibližně 10 hodin. Po příletu na Faerské ostrovy národní tým úspěšně prošel testy na koronavirus.

"Cesta byla dlouhá a opravdu namáhavá. Po snídani a testování jsme se pokusili dohnat spánkovou ztrátu. Kluci v týmu nehlásili žádná zraněná, ale únava po zápase a cestování je opravdu extrémní. Určitě se s tím ale všichni vypořádáme a na utkání se připravíme dobře," dodal Galia.

Zápas začne v pátek ve 20:45.