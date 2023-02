Čeští hasiči zahájili průzkum sutin v tureckém městě Adiyaman

Praha/Adiyaman - Část týmu českých hasičů zahájila průzkum zemětřesením zasaženého města Adiyaman v Turecku. Ostatní čekají na příjezd techniky a materiálu, které do poničeného města míří na kamionech. Hasičský záchranný sbor to v poledne oznámil na twitteru. Do Turecka a Sýrie míří pomoc z celého světa. Do pátracích a záchranných operací bylo vysláno 2660 pracovníků z 65 zemí. Počet obětí ničivého pondělního zemětřesení v Turecku a Sýrii přesáhl 5000.

Takzvaný USAR tým (Urban search and rescue) specializovaný na vyhledávání lidí v sutinách přiletěl z Česka do tureckého města Adana v noci na dnešek. Následně se hasiči třemi vojenskými letadly přesunuli do 400 kilometrů vzdáleného města Adiyaman. Desítky tun materiálu a techniku vezou na místo kamiony. Se záchrannými pracemi zatím čeští specialisté nezačali. "Na průzkumu ve městě a v kontaktu s místní samosprávou a hasiči je náš team leader s několika členy týmu," informoval v poledne twitterový účet, na kterém je videozáznam z poničené cesty, po které se hasiči přesouvají do města Adiyaman.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně zasáhlo Turecko a Sýrii v pondělí brzy ráno. Kolem poledne pak úřady zaznamenaly ještě další zemětřesení o síle 7,6 stupně. Turecký viceprezident Fuat Oktay dnes informoval o 3419 mrtvých, zatímco v Sýrii zemřelo podle posledních informací úřadů a místních záchranářů 1602 lidí. Jak turecký viceprezident dodal, situaci v zemi ztěžuje špatné počasí, kvůli kterému je velmi těžké dostat do některých regionů pomoc. Do nejhůře zasažených oblastí byl povolen vjezd jen záchranným vozidlům či automobilům, které vezou pomoc.

Český USAR tým v zahraničí v minulosti pomáhal například v libanonském Bejrútu v roce 2020 po výbuchu v přístavu, který připravil o život dvě stovky lidí a zranil dalších 6000. V českém týmu tehdy byli kromě hasičů i kynologové se psy, statik či lékař.