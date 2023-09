Čeští hasiči s vysláním do Maroka nepočítají, ruší pohotovost

Praha - Čeští hasiči už nepočítají s vysláním speciálního USAR týmu do zemětřesením zasaženého Maroka. Zrušili jeho pohotovost. Do dnešního poledne nedostali z Maroka oficiální souhlas s nazením týmu. Informovala o tom dnes mluvčí hasičů Martina Götzová. Ničivé zemětřesení postihlo Maroko v pátek večer. Český USAR (Urban Search and Rescue) tým, který se specializuje na vyhledávání v sutinách, byl v pohotovosti od soboty.

"Nabídka naší pomoci nebyla akceptována," uvedla mluvčí. Pomoc záchranných týmů má podle ní skutečně smysl v nejbližších hodinách a dnech po katastrofě. "S každým dalším dnem se už šance na záchranu životů rapidně snižují," podotkla. K pondělnímu večeru evidovaly marocké úřady 2862 obětí zemětřesení a více než 2500 zraněných.

Maroku nabídlo humanitární i jinou podporu kolem 60 zemí. Tamní vláda se ale zdráhá pomoc přijmout a někteří odborníci či politici spekulují o politických důvodech. Informují o tom dnes zahraniční média. Vedle českých hasičů čekaly na oficiální žádost i záchranáři z jiných zemí, ta ale nakonec nepřišla. Marocká vláda hájí svoji reakci jako ráznou, zatímco lidé v horských vesnicích říkají, že se cítí být v neštěstí opuštěni a že na některá místa se záchranáři dostali až v pondělí, píše list The New York Times (NYT).

"Nevylučujeme, že se na nás časem Maroko neobrátí s žádostí o humanitární pomoc (např. stany, přikrývky, apod.), tu pak budeme posuzovat standardním způsobem i ve spolupráci s ministerstvy vnitra, zahraničních věcí a obrany," dodala Götzová.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v pondělí rozhodl o rezervování deseti milionů korun na pomoc Maroku. Peníze měly posloužit buď na působení USAR týmu, nebo být využity na jiné žádosti marocké strany. Marocké velvyslanectví v pondělí v oficiálním dopise poděkovalo české straně za projevenou soustrast i nabídku pomoci. "Příslušné marocké úřady stále dokončují identifikaci potřeb, které budou co nejdříve sděleny Ministerstvu zahraničních věcí ČR za účelem optimální koordinace," informovalo velvyslanectví.

Český USAR tým měli tvořit hlavně hasiči z Prahy a z Moravskoslezského kraje, podle dřívějších informací šlo o zhruba 70 lidí. Hasiči měli připravenou techniku i materiál. Pro přepravu byly k dispozici i armádní speciály.

Zemětřesení, které je s intenzitou 6,8 stupně nejsilnější nejméně od roku 1900, zasáhlo centrální Maroko v pátek večer. Se zemí jsou srovnané celé vesnice v pohoří Velký Atlas.