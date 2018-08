Vysoký Újezd (Berounsko) - Stejně jako loni neprošel na golfovém turnaji Czech Masters žádný z domácích hráčů cutem. Filip Mrůzek nenavázal na hřišti Albatross ve Vysokém Újezdu na čtvrteční výkon, kdy zahrál 69 ran, a dnes zapsal o pět víc. Se skóre -1 měl ke cutu daleko, k postupu do finálových kol bylo potřeba -4. Po dvou kolech vede Gavin Green z Malajsie se skóre -12.

O ránu druhý je po dvou kolech Dán Jeff Winther. Třetí místo si po dvou dnech dělí čtveřice golfistů včetně Ira Padraiga Harringtona. Slavný Američan John Daly, který po prvním kole vedl, dnes zahrál +3, se skóre -5 ale bezpečně prošel cutem.

Po úvodním kole měli dobrou příležitost na postup do víkendových kol vedle Mrůzka i Jan Cafourek a Ondřej Lieser. Mrůzek dnes držel šanci až do posledních tří jamek, na nichž zahrál dvakrát bogey a jednou double bogey. Cafourek a Lieser přišli o šanci už na první devítce.

Oba nakonec byli celkově v paru stejně jako Aleš Kořínek a Stanislav Matuš. Skóre +2 zapsali oba čeští amatéři ve startovním poli Šimon Zach a teprve patnáctiletý Václav Tichý.

Jen těsně prošel cutem obhájce prvenství Haydn Porteous z JAR.

Golfový turnaj Czech Masters série European Tour ve Vysokém Újezdu (par 72, dotace 1 milion eur) - po 2. kole:

1. Green (Malaj.) 132 (64+68), 2. Winther (Dán.) 133 (65+68), 3. Pulkkanen (Fin.) 134 (65+69), Pieters (Belg.) 134 (64+70), Harrington (Ir.) 134 (66+68), Pavan (It.) 134 (65+69), ...101. Mrůzek 143 (69+74), 109. Matuš 144 (72+72), Lieser 144 (69+75), Kořínek 144 (71+73), Cafourek 144 (69+75), 127. Tichý (am.) 146 (74+72), Zach (am.) 146 (73+73), 134. Gál 147 (71+76), Suchan 147 (72+75), Tintěra 147 (70+77), 148. Pospíšil 151 (75+76), 155. Dědek (všichni ČR) 158 (79+79) - všichni neprošli cutem.