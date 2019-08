Čeští golfisté ani hvězdný Els neprošli na Czech Masters cutem

Vysoký Újezd (Berounsko) - Bez českých golfistů i hlavní hvězdy turnaje Jihoafričana Ernieho Else vyvrcholí o víkendu D+D Real Czech Masters. Domácí hráči neprošli na turnaji European Tour na hřišti Albatross cutem třetím rokem po sobě. V čele je s dvanácti ranami pod par Ital Edoardo Molinari.

Nejlepším českým hráčem v turnaji se stal amatér Jan Bareš, který se do soutěže dostal na poslední chvíli. S jednou ranou pod par mu chyběly ke cutu dva údery. Dlouho se zdálo, že si o víkendu zahraje současný nejlepší český profesionál Stanislav Matuš, ale tři jamky před koncem utopil naděje po ráně do vody na tříparu.

"Asi jsem byl nabitý energií. Hůl, kterou mám přesně na tu metráž, jsem přestřelil o patnáct metrů a pak nepřečetl pat. To se stává, tím se učím," řekl Matuš, který jinak hraje nižší Challenge Tour. "Tam je moje místo. Tohle byl bonus."

Čtyřnásobný český amatérský mistr ve hře na jamky Bareš měl původně vydávat míčky na drivingu, ale dostal se do turnaje za Gordana Brixiho, který se musel odhlásit. Čtyřiadvacetiletý hráč zahrál první den výtečných 70 ran a ve 2. kole 73.

"Jsem spokojený, že jsem celkově pod parem s výsledkem minus jedna, ale dneska spokojený nejsem. Nepadaly mi paty, bylo to spíše o záchranách a nevyužíval jsem šance," hodnotil Bareš, který po sezoně plánuje přestoupit k profesionálům. "Je to možné. Inspiroval jsem se a chci to určitě zkusit," dodal Bareš.

Aleš Kořínek, který zahrál jako Bareš v prvním kole -2, si druhý den pohoršil o šest ran a stejně jako Matuš obsadil dělené 97. místo. "Tajně jsem doufal, že bych to mohl zlomit, ale prohrál jsem si to sám," řekl bývalý ligový fotbalový brankář.

Poslední domácím hráčem ve víkendových kolech Czech Masters byl v roce 2016 Filip Mrůzek. O rok dříve uspěli Mrůzek a amatér Vítek Novák.

Vítěz čtyř majorů a bývalý první golfista světa Els figuroval už po prvním kole (73 ran) daleko za hranicí cutu. Druhý den zahrál znovu ránu nad par. "Jsem hodně zklamaný, že si o víkendu nezahraju, protože se mi hřiště moc líbí. Moje hra nebyla tak špatná, ale neproměňoval jsem paty," řekl Els. Od poloviny 2. kola mu nesla hole dvacetiletá dcera Samantha, protože jeho caddie Ricky Roberts musel kvůli rodinným problémům odjet.

Cutem neprošel ani další bývalý první hráč světa Angličan Lee Westwood nebo vítěz prvního ročníku Jamie Donaldson z Walesu.

Edoardo Molinari, starší bratr slavnějšího Francesca, hraje na Albatrossu zatím bezchybně a každý den zapsal šest birdie. V čele má náskok dvou ran před Belgičanem Thomasem Pietersem, vítězem turnaje z roku 2015.

Golfový turnaj D+D Real Czech Masters série European Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 1 milion eur) - po 2. kole:

1. E. Molinari (It.) 132 (66+66), 2. Pieters (Belg.) 134 (67+67), 3. Karlsson (Švéd.) 135 (67+68), Schwab (Rak.) 135 (70+65), Horsfield (Angl.) 135 (69+66) a Leon (Chile) 135 (66+69), ...84. am. Bareš 143 (70+73), 98. Matuš 144 (71+73), Kořínek 144 (70+74) a Pospíšil 144 (73+71), 109. Cafourek 145 (73+72) a Mrůzek 145 (73+72), 130. Suchan 148 (78+70), Gál 148 (75+73) a Zach 148 (74+74), 141. Tintěra 150 (74+76) a am. Ráža 150 (77+73), 147. am. Zuska 151 (74+77), 154. am. Hrubý (všichni ČR) 156 (78+78) - všichni neprošli cutem.