Čeští futsalisté prohráli v Polsku 5:8 a na ME nepostoupili

Opole (Polsko) - Čeští futsalisté se na mistrovství Evropy v příštím roce neprobojovali. Svěřenci trenéra Tomáše Neumanna v závěrečném šestém utkání kvalifikace prohráli v Polsku 5:8 a ve čtyřčlenné skupině obsadili nepostupové třetí místo.

"Nemá cenu se na něco vymlouvat, zápas beru stoprocentně na sebe. Nedokázal jsem kluky připravit na to, co mají. Ani ne na polovinu toho. A takhle to dopadlo," řekl v nahrávce pro média Neumann.

Po domácí remíze 3:3 s Polskem z minulého týdne potřeboval český celek k přímému postupu na šampionát zvítězit. Hosté, kteří byli mírným favoritem, začali náporem a už ve třetí minutě otevřel skóre s pomocí tyče Janovský. Poláci třemi góly otočili stav, ale ještě do pauzy srovnali David Drozd s Koudelkou.

Na začátku druhé dvacetiminutovky Seidlerova přízemní střela překvapivě zapadla do sítě a Češi znovu vedli. Poté ale začal zářit polský střelec Leszczak, který během minuty obrátil skóre. V 37. minutě z penalty zkompletoval hattrick a hosté už na zvrat neměli. Leszczak se nakonec pár sekund před závěrečným hvizdem dočkal čtvrté branky v zápase.

"Myslím, že to bylo vyústěním toho, co jsme hráli oba dva zápasy s Polskem. Byla to nedůslednost, kluci nebyli úplně v pohodě. Zkraty několika hráčů, každý si na hřišti dělal, co chtěl. Nebyli jsme schopni soustředit se na hru, to vyústilo v ty dva slepené inkasované góly. Absolutně jsme to nezvládli v hlavě," uvedl Neumann.

Český tým si ve skupině připsal dvě kontumační výhry 5:0 nad Norskem, v dalším průběhu už ale favorizovanému Portugalsku ani proti Polsku nezvítězil. Svěřenci trenéra Neumanna nenavázali na překvapivý postup přes Chorvatsko na letošní mistrovství světa, které bude hostit Litva. Na Euru budou scházet podruhé za sebou.

"Tohle hodně znehodnotilo ten postup na mistrovství světa. Jak oba dva zápasy s Chorvatskem, tak tři poločasy evropské kvalifikace s Portugalskem byly na vysoké úrovni. Tohle je bohužel takové zneuctění naší hry. Nedokázal jsem připravit hráče ani na 50 procent toho, co umí," řekl Neumann. "Věřím, že na mistrovství světa se dobře připravíme a dáme se dohromady jako tým," dodal.

Polsko - ČR 8:5 (3:3)

Branky: 26., 26, 37. z pen. a 40. Leszczak, 5. Elsner, 10. vlastní D. Drozd, 12. Marek, 38. Lutecki - 3. Janovský, 13. D. Drozd, 18. Koudelka, 25. Seidler, 38. Rešetár.

Sestava ČR: Němec (Vahala) - Záruba, Rešetár, Koudelka, D. Drozd - Jošt, P. Drozd, Křivánek, Homola, Seidler, Holý, Janovský, Vnuk. Trenér: Neumann.

19:00 Portugalsko - Norsko.

Tabulka:

1. Portugalsko 5 3 2 0 20:7 11 2. Polsko 6 3 2 1 20:14 11 3. ČR 6 2 2 2 22:19 8 4. Norsko 5 0 0 5 2:24 0