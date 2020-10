Čeští fotbalisté zvítězili v přípravě na Kypru 2:1

Larnaka (Kypr) - Čeští fotbalisté zvítězili v přípravném utkání na Kypru 2:1. V Larnace ve 13. minutě otevřel skóre premiérovým reprezentačním gólem Tomáš Holeš, po půlhodině srovnal Loizos Loizu, ale ještě do přestávky rozhodl z penalty Vladimír Darida. Za český celek nastoupili převážně hráči, kteří v poslední době nepatřili do základní sestavy.

Kvůli koronavirové pandemii nemohli v Larnace do hlediště diváci. Samostatná reprezentace zvítězila i ve čtvrtém vzájemném zápase s Kyprem. Národní tým odehrál v součtu s Československem jubilejní 800. utkání.

V neděli nastoupí svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v Lize národů v Izraeli a příští středu je čeká zápas ve Skotsku. Český celek kvůli dlouhé koronavirové pauze zatím odehrál letos jen tři utkání. V září nejprve reprezentanti zvítězili v Lize národů 3:1 na Slovensku, následně muselo mužstvo kvůli pozitivnímu testu na covid-19 u dvou členů realizačního týmu do izolace a narychlo složený nový výběr podlehl doma 1:2 Skotsku.

Koronavirové problémy se reprezentaci nevyhnuly ani tentokrát. Kvůli jednomu nakaženému hráči z Plzně musela ještě před odletem na Kypr opustit mužstvo kompletní trojice z Viktorie Ondrášek, Kalvach, Kopic.

První reprezentační starty si v Larnace připsali stopeři Hovorka s nováčkem Petráškem. V útoku dostal šanci Vydra podobně jako v záloze další navrátilec Barák, poprvé pod Šilhavým chytal brankář Koubek. Ani Kypr nenasadil v úvodu své nejlepší hráče a hosté od začátku dominovali.

Ve 13. minutě si po slávistické spolupráci naskočil na Provodův roh Holeš a při druhém startu za reprezentaci si připsal první gól. Poté Vydra pokazil brejk zbytečnou přihrávkou za sebe a v 28. minutě znovu po rohovém kopu zastavil Holešovu dorážku těsně před brankovou čárou Kosti.

Čtyři minuty nato Kypřané, kteří ještě nikdy nestartovali na velké akci, lacino vyrovnali. Gólman Koubek zbytečně vyběhl mimo vápno za dlouhým nákopem, teprve sedmnáctiletý Loizu vyhrál souboj s Novákem a poslal míč z dálky do prázdné brány.

Odpovědět mohl Provod, hlavičkoval ale jen do břevna. Po dalším centru si hlavičkující čeští hráči překáželi a tak si favorit vzal vedení zpět až díky penaltě za faul na Vydru. Darida z pokutového kopu poslal gólmana na opačnou stranu, než kam zamířil.

V 51. minutě vypálil Vydra, k dorážce se z úhlu dostal Darida, ale trefil vracejícího se beka. Šilhavý postupně prostřídal a jeden z čerstvých hráčů Hložek, který se při minulém srazu stal historicky nejmladším českým reprezentantem, následně prováhal dvě možnosti. Hostům po pauze nešla finální fáze a útočné akce několikrát překombinovali. V 79. minutě pak po rohu minul hlavičkující debutant Petrášek.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Z celkem jasného zápasu jsme udělali drama, nakonec jsme se ještě strachovali o vítězství. Soupeř v závěru hrozil z brejků. Částečně na nás bylo vidět, že sestava přece jen doznala změn. Hlavně v koncovce jsme to buď uspěchali, nebo zase překombinovali. Mohli a měli jsme to dohrát úplně v klidu a vést aspoň o dvě branky. Ale jsem rád, že jsme vyhráli. I když je to přípravný zápas, každé vítězství je důležité. Jsme rádi, že jsme zvládli první zápas před samotnou Ligou národů a budeme mít větší klid připravit se na další utkání. Nechci hned říkat, že tenhle tady příště nebude, nebo naopak že tenhle hrál výborně. Byly tam určitě zajímavé výkony. Třeba Tonda Barák přijel velmi dobře připraven a odehrál velmi dobrý zápas. Hovorka si také vedl skvěle, přitom jsme hráli v úplně nové obraně. To bylo hodně potěšitelné. Tomáš Holeš dal při druhém startu za reprezentaci první gól. Matěji Vydrovi chyběl kousek klidu, měl to asi třikrát vyřešit lépe. Určitě nám zápas přinesl spoustu informací."

Tomáš Petrášek (obránce ČR): "Pro mě první zápas v reprezentaci, takže nebudu lhát, byla tam nějaká nervozita. Myslím, že je to logické. Snažil jsem se dělat svou práci nejlépe, jak umím. Samozřejmě cítím, že dokonalé to nebylo. Na druhou stranu na první zápas to podle mě nebylo špatné. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli, to je nejdůležitější. Myslím, že to mohlo skončit vyšším rozdílem. Neuvěřitelně si vážím, že jsem mohl debutovat a že jsme vyhráli."

Vladimír Darida (záložník ČR): "Myslím, že je škoda, že jsme nepřidali ještě gól na 3:1. Kdybychom využili ještě nějakou z našich šancí, mohl být konec zápasu klidnější. Samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli. To, co jsme si před zápasem řekli, jsme víceméně plnili. Až na nějaké dvě krátké pasáže jsme to měli pod kontrolou. V některých situacích jsme mohli být přímočařejší."

Antonín Barák (záložník ČR): "Jsem moc spokojený, že tu můžu znovu působit. Pro mě je to vždy veliká čest hrát za nároďák. Zápas to byl dobrý. Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli výsledkově, dotáhnout vítězství je vždy důležité. Ten závěr jsme mohli dohrát klidněji, šance jsme si vytvořili. Celkově se mi líbilo, jak jsme si s tím poradili. Hodně kluků v sestavě bylo po delší době, někteří kluci noví, tým byl nově poskládaný. Chvilkami to mohlo být lepší, ale docela to fungovalo a měl jsem z toho dobrý pocit."

Zdroj: ČT Sport.