Čeští fotbalisté zvítězili v Lize národů v Izraeli 2:1

Haifa - Čeští fotbalisté zvítězili ve třetím utkání skupiny B2 Ligy národů v Izraeli 2:1 a navázali na stejnou výhru ze středeční přípravy na Kypru. Favorit v Haifě vedl od 14. minuty po vlastním gólu, který si dal Joel Abu Hanna, a ve 47. minutě zvýšil Matěj Vydra. V 56. minutě už jen snížil Eran Zahavi, v nastavení hosty zachránila tyč. Zápas se hrál kvůli koronaviru bez diváků. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si připsali druhé vítězství ve skupině a dál ztrácí bod na vedoucí Skotsko, na jehož půdě se představí ve středu.

Z českého týmu před zápasem v Haifě vypadli tři hráči s pozitivním testem na koronavirus a jeden s neprůkazným výsledkem. V Izraeli scházeli kapitán Dočkal, Hložek, Barák a Novák a z logistických důvodů brankář Nguyen. Devět hráčů kvůli nutnosti absolvovat v sobotu na Kypru kontrolní odběry přicestovalo do Haify až dnes malým letadlem.

V pondělí se mužstvo oproti původnímu plánu vrátí do Prahy, kde podstoupí další koronavirové testy. V případě, že by hráči nemohli odcestovat do Skotska, je připraven záložní tým pod vedením kouče reprezentační osmnáctky Holoubka, složený z české ligy.

Do týmu zasáhl koronavirus už během pondělního srazu v Praze. První vlna testů odhalila jednoho nakaženého hráče z Plzně a kompletní trojice z Viktorie Kopic, Kalvach a Ondrášek musela opustit mužstvo. Kvůli zranění vypadli také elitní útočníci Schick s Krmenčíkem, český celek však i bez několika stabilních hráčů začal v Izraeli velkým náporem. Hosté vysoko napadali a nutili soupeře k chybám.

V sedmé minutě ještě nabíhající Bořil po centru minul a chvíli nato Darida při přečíslení pálil nad, ve 14. minutě však už hosté kuriózně otevřeli skóre. Debutant v izraelské obraně Abu Hanna poslal od postranní čáry malou domů a brankář Marciano promáchl míč.

V 29. minutě poprvé zahrozil Izrael. Po standardce hlavičkoval nejlepší týmový střelec Zahavi, kterého vychytal Vaclík. Na opačné straně po narážce mířil nad Bořil.

Dvě minuty po přestávce Češi zvýšili. Masopust poslal do úniku Vydru, který přetlačil obránce a nezaváhal. V reprezentaci skóroval poprvé od března 2016.

Izrael, který ve čtvrtek až po penaltovém rozstřelu prohrál v semifinále play off o mistrovství Evropy ve Skotsku, nerezignoval a brzy snížil. Solomon ještě v jasné šanci selhal, ale na přelomu 55. a 56. minuty už se technickou střelou k tyči prosadil kanonýr Zahavi.

Hostům poté mohl vrátit dvougólové vedení Provod, ani v jedné šanci ale neuspěl. Na opačné straně mířil nad Saba. Ve druhé minutě nastavení se protáhl do šance Solomon a Vaclík se štěstím srazil míč na tyč.

Český celek hraje v Lize národů jednu ze skupin Ligy B, která je druhou ze čtyř úrovní soutěže. Vítěz skupiny postoupí do elitní Ligy A, naopak nejhorší tým sestoupí do Ligy C. V Lize národů se hraje o dvě místa v play off o mistrovství světa v roce 2022 a je rozhodující pro los kvalifikace.

Utkání fotbalové Ligy národů:

Skupina B2:

Izrael - ČR 1:2 (0:1)

Branky: 56. Zahavi - 14. vlastní Abu Hanna, 47. Vydra. Rozhodčí: Martins - Campos, Almeida (všichni Portug.). ŽK: Abu Fani, Dasa, Golasa, Menachem - Masopust, Coufal. Bez diváků.

Sestavy:

Izrael: Marciano - Dasa (75. Dabbur), Abu Hanna (46. Menachem), Tibi, Jeini, Abd Elhamed - Abu Fani (88. Karzev), Natcho (75. Golasa), Solomon - Weissman (66. Saba), Zahavi. Trenér: Ruttensteiner.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kúdela, Bořil - Souček, Král - Masopust (68. Kadeřábek), Darida (88. Holeš), Provod (90.+3 Petrášek) - Vydra (68. Ševčík). Trenér: Šilhavý.