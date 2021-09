Čeští fotbalisté zkusí překvapit v Belgii a zabojovat o první místo ve skupině

Brusel - Čeští fotbalisté v neděli vstoupí do druhé poloviny kvalifikace mistrovství světa. Svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého čeká nejtěžší zápas skupiny na hřišti vedoucího týmu tabulky Belgie, v němž budou bojovat o udržení naděje na první místo a přímý postup na šampionát. Národní celek se pokusí lídra žebříčku reprezentací FIFA zaskočit podobně jako v březnu při domácí remíze 1:1 v Edenu, byť na favorita vyrukuje v oslabené sestavě.

Šilhavého svěřenci ve čtvrtek porazili v Ostravě Bělorusko 1:0 a po čtyřech zápasech kvalifikace ztrácejí na Belgičany tři body. Přímo na šampionát do Kataru postoupí jen vítězové skupin, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají případně velkou šanci obsadit jedno z těchto dvou míst. Samostatná reprezentace si zahrála na mistrovství světa jen jednou v roce 2006.

Vzhledem k tomu, že v případě bodové rovnosti ve skupině rozhoduje skóre, potřebuje český tým k udržení reálné naděje na první místo v Bruselu zvítězit. Reprezentace přitom v dosavadních osmi soutěžních zápasech s Belgií nevyhrála.

"Remíza nic neřeší, pokusíme se vyhrát. Vidíte ostatní výsledky. Italové remizovali, Španělé dokonce prohráli ve Švédsku, Němci se trápili s Lichtenštejnskem. Výsledky jsou divné, každý může překvapit každého. Viděli jsme to před Eurem, Severní Makedonie vyhrála v Německu. Určitě nepojedeme do Belgie s poraženeckou náladou, to bychom tam nemuseli ani jezdit," řekl v on-line rozhovoru český bek Vladimír Coufal.

Belgičané od podzimu 2018 vedou žebříček reprezentací FIFA a prohráli jediný z posledních 15 zápasů. Stejně jako český tým vypadli na nedávném mistrovství Evropy ve čtvrtfinále. Bronzoví medailisté z minulého světového šampionátu v roce 2018 mají vynikající domácí bilanci, před svými diváky neprohráli už pět let a 28 utkání po sobě.

Českému celku navíc komplikují pozici absence, Šilhavý z nejrůznějších důvodů postrádá skoro 20 hráčů. Kvůli disciplinárnímu trestu schází i nejlepší útočník Patrik Schick, který se blýskl na Euru pěti góly.

"Belgie bude úplně jiný soupeř než Bělorusko, obraz hry se asi otočí. Není to ideální z hlediska součinnosti hráčů dát to takhle narychlo dohromady. Nicméně pokusíme se navázat na náš zápas s Belgií doma a naši strategii použít aspoň v určitých částech utkání," řekl Šilhavý, jehož tým se přesune do Bruselu v sobotu.

"I když máme tým hodně obměněný, hráči jsou tu kvalitní. Nebudeme chtít ustupovat z naší cesty. Budeme se chtít prezentovat podobným výkonem, který jsme započali na Euru. Uvidíme, na co to bude stačit," podotkl Coufal.

Belgičanům kvůli zranění chybí mimo jiné záložník Kevin De Bruyne. Hlavní ofenzivní zbraní "Rudých ďáblů" je útočník Romelu Lukaku, který si může připsat 100. start za národní tým. Letní posila Chelsea dala v posledních čtyřech reprezentačních zápasech čtyři branky, dvakrát skórovala i při čtvrteční výhře 5:2 v Estonsku. Lukaku zaznamenal také jediný gól Belgičanů při remíze v Edenu.

"Jde i o způsob, jak ho belgický tým využívá. To je taky obrovsky důležité. V Praze se nám většinou dařilo eliminovat situace, které oni chtějí. Musíme být o krok až dva napřed, aby k těm situacím nedocházelo. Pokud už se dokáže dostat do pozic, kde je silný, je to obrovsky těžké. Pokud už je na dostřel, dokáže si poradit, i když má třeba na zádech jednoho nebo dva hráče," uvedl asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Zápas v Belgii začne v neděli ve 20:45.

Statistické údaje před utkáním: Belgie - ČR Výkop: neděle 5. září, 20:45 (Brusel). Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). Umístění v žebříčku FIFA: 1. - 31. Bilance: Belgie - ČR (Československo): 18 6-4-8 20:29. Belgie - ČR: 8 3-2-3 7:9. ČR bilance celkem: 308 167-57-84 548:306. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 31 18-2-11 47:36. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace MS, 27. března 2021, Praha-Eden): ČR - Belgie 1:1 (0:0) Branky: 50. Provod - 60. Lukaku. Rozhodčí: Collum - Connor, McGeachie (všichni Skot.). ŽK: Souček - Castagne, Vertonghen. Bez diváků. Sestavy: ČR: Vaclík - Coufal, Kúdela, Čelůstka, Bořil - Souček, Holeš - Provod (90.+4 Pekhart), Barák (78. Pavelka), Jankto (61. Masopust) - Krmenčík (78. Vydra). Trenér: Šilhavý. Belgie: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, De Bruyne, Dendoncker, Tielemans, Chadli (56. Foket) - Lukaku, Mertens (56. Trossard). Trenér: Martínez. Předpokládané sestavy: Belgie: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Witsel, Dendoncker, Carrasco - Trossard, Lukaku, E. Hazard. ČR: Vaclík - Coufal, Kalas, Holeš, Matějů - Souček, Král - Jankto, Barák, Hložek - Vydra. Absence: De Bruyne, Doku, Chadli, Mertens, T. Hazard (všichni zranění), Vermaelen (koronavirová omezení), Tielemans (nejistý start) - Schick (trest za ČK), Bořil, Čelůstka, Černý, Hovorka, Kadeřábek, Kalvach, Kolář, Kúdela, Masopust, Novák, Pavlenka, Petrášek, Provod, Ševčík (všichni zranění), Brabec, Zima (oba osobní důvody), Krmenčík, Pekhart (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Castagne, T. Hazard, Lukaku, Saelemaekers, Vertonghen - Jankto, Kalas, Souček (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Lukaku (66) - Barák, Souček (oba 7). Nejlepší střelci v probíhající kvalifikaci: Lukaku (4) - Souček (3). Zajímavosti: - Česko nebo Československo nevyhrálo ani jeden z 8 soutěžních zápasů s Belgií a naopak prohrálo jen poslední z 10 vzájemných přípravných duelů (z toho 8 vítězství) - Česko prohrálo jediný z posledních 4 vzájemných zápasů - Česko s Belgií vypadlo v baráži o mistrovství světa 2002 po dvou porážkách 0:1 - Česko prohrálo 2 z posledních 3 zápasů v Belgii - Belgie ve čtvrtek v kvalifikaci zvítězila 5:2 v Estonsku a po 4 zápasech skupiny má na kontě 3 výhry a remízu 1:1 s Českem - Česko ve čtvrtek zvítězilo 1:0 nad Běloruskem a ve skupině má na kontě 2 výhry, jednu remízu a jednu porážku (ve Walesu 0:1) - Belgie na letním mistrovství Evropy stejně jako Česko došla do čtvrtfinále - Belgie hrála na mistrovství světa 2x za sebou a na minulém šampionátu v roce 2018 získala bronz - Česko v samostatné historii postoupilo na mistrovství světa jen jednou (na šampionát v roce 2006) - Belgie od podzimu 2018 vede žebříček reprezentací FIFA - Belgie prohrála jediný z posledních 15 zápasů (z toho 12 vítězství) - Belgie v posledních 28 domácích zápasech neprohrála - Belgie v kvalifikacích MS a ME 28x po sobě neprohrála - Česko v posledních 4 zápasech pravidelně střídá porážku a vítězství - Česko prohrálo 4 z posledních 5 venkovních zápasů (bez ME) - Lukaku (Belgie) si může připsat 100. start za reprezentaci, v posledních 4 zápasech dal 4 branky - Carrasco (Belgie) oslaví den před utkáním 28. narozeniny - Havel, Kaša, Nguyen, Sáček, Staněk a Wiesner (všichni ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým