Čeští fotbalisté zakončí zářijový program přípravným zápasem s Ukrajinou

Plzeň - Čeští fotbalisté ve středu zakončí zářijový program domácím přípravným zápasem s Ukrajinou v Plzni. Reprezentanti chtějí v souboji čtvrtfinalistů nedávného mistrovství Evropy podat lepší výkon než v neděli ve světové kvalifikaci v Belgii, kde prohráli 0:3. Trenér Jaroslav Šilhavý z nejrůznějších důvodů postrádá zhruba 20 hráčů a plánuje částečně obměnit sestavu. Kompletní nebudou ani Ukrajinci, jimž bude oproti víkendové remíze s Francií scházet osm hráčů.

Český celek zatím v září odehrál dvě utkání světové kvalifikace. Ve čtvrtek doma porazil Bělorusko 1:0 a v neděli hladce prohrál v Belgii. Šilhavého svěřenci tím ztratili reálnou šanci na první místo ve skupině, které jako jediné znamená přímý postup na šampionát v příštím roce.

"V Belgii se nám nepovedlo naplnit záměr, s kterým jsme do utkání šli. Před Ukrajinou moc času na to něco vypilovat není, ale chceme zůstat u principů, díky kterým byl tým úspěšný v Lize národů nebo na Euru. Akorát bychom je chtěli uplatnit v mnohem větší kvalitě, než se nám to podařilo v Belgii," řekl v on-line rozhovoru asistent trenéra Jiří Chytrý.

Ukrajinci stejně jako český celek došli do čtvrtfinále mistrovství Evropy a v žebříčku reprezentací figurují na 25. místě, o šest příček výše než soupeř. Po šampionátu tým změnil trenéra, Andreje Ševčenka vystřídal Oleksandr Petrakov. V zářijovém termínu Ukrajinci remizovali v Kazachstánu i s Francií a nerozhodně hráli ve všech pěti dosavadních duelech světové kvalifikace.

"Ukrajina patří mezi absolutní špičku, což dokázala na Euru. Čekáme náročné utkání. Stejně jako to s Belgií. To jsou přesně ta utkání, která nastavují zrcadlo. Posouvají nás a ukazují nám cestu," uvedl Chytrý. Český celek prohrál s Ukrajinou před třemi lety oba zápasy v Lize národů a zvítězil jen v prvním ze čtyř vzájemných duelů.

Ani jeden z týmů zdaleka není kompletní. Z českého celku naposledy vypadl brankář Tomáš Vaclík, který se zranil v utkání v Belgii. Už předtím reprezentace přišla o šest hráčů z původní nominace a postrádá i další opory.

Čeští trenéři plánují částečně pozměnit sestavu. "V našem zájmu je, abychom nechali hrát nějaké kluky, které můžeme vidět v utkání. K nějakým změnám asi dojde, ale pořád to musí být smysluplné utkání z hlediska reprezentace. V tom duchu to chceme odehrát," řekl Chytrý.

Ukrajinský trenér dal po remíze s Francií volno sedmi hráčům a trojici naopak dodatečně povolal. Vitalij Mykolenko vypadl kvůli zdravotním potížím. Šanci v základní sestavě by mohl dostat i slávistický obránce Taras Kačaraba. V Edenu a poté v Jablonci v minulosti působil další ukrajinský zadák Eduard Sobol.

"Před měsícem jsem ještě na zápas chtěl jít jako fanoušek. V Česku už hraji dlouho, zápas mezi Ukrajinou a Českem by pro mě byl hodně zajímavé srovnání. Teď jsem nominovaný, takže to pro mě bude hezké a budu to hodně prožívat," citoval slávistický web Kačarabu.

"Pustili jsme některé hráče, protože na nich byla vidět velká únava. Jako trenér jsem jim dal možnost odpočinout si, pobýt s rodinami. Nemělo cenu je dál trápit. Přesto chceme zítra vyhrát. Vítězství je velmi důležité, protože jsme teď několikrát jen remizovali. V říjnu nás čeká stěžejní zápas ve Finsku a je důležité se na něj psychicky naladit vítězstvím," řekl Petrakov na on-line tiskové konferenci.

Zápas začne ve středu ve 20:45. Česko v samostatné historii vyhrálo v Plzni všech sedm zápasů.

Statistické údaje před přípravným fotbalovým utkáním: ČR - Ukrajina Výkop: středa 8. září, 20:45 (Plzeň). Rozhodčí: Glova - Bednár, Weiss (všichni SR). Umístění v žebříčku FIFA: 31. - 25. Bilance: ČR - Ukrajina 4 1-1-2 5:3. ČR bilance celkem: 309 167-57-85 548:309. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 32 18-2-12 47:39. Poslední vzájemné utkání (Liga národů, 16. října 2018, Charkov): Ukrajina - ČR 1:0 (1:0) Branka: 43. Malinovskij. Rozhodčí: Mažeika - Šimkus, Kazlauskas (všichni Lit.). ŽK: Rakickij - Čelůstka, Pavelka. Diváci: 32.000. Sestavy: Ukrajina: Pjatov - Karavajev, Burda, Rakickij, Matvijenko - Stěpaněnko - Jarmolenko, Marlos, Malinovskij (86. Zinčenko), Konopljanka (70. Cygankov) - Jaremčuk. Trenér: Ševčenko. ČR: Pavlenka - Gebre Selassie, Čelůstka, Brabec, Novák - Pavelka, Barák - Vydra (67. Zmrhal), Dočkal, Jankto (81. Šural) - Schick (73. Krmenčík). Trenér: Šilhavý. Předpokládané sestavy: ČR: Staněk - Coufal, Kaša, Jemelka, Havel - Sadílek, Sáček - Wiesner, Král, Zmrhal - Doležal. Ukrajina: Bojko - Karavajev, Kryvcov, Kačaraba, Sobol - Jarmolenko, Makarenko, Šaparenko, Zinčenko, Zubkov - Jaremčuk. Absence: Bořil, Čelůstka, Černý, Hovorka, Jankto, Kadeřábek, Kalvach, Kolář, Kúdela, Masopust, Novák, Pavlenka, Petrášek, Provod, Ševčík, Vaclík (všichni zranění), Brabec, Zima (oba osobní důvody), Kalas (nejistý start) - Mykolenko (zranění), Cygankov, Pjatov, Malinovskij, Matvijenko, Stěpaněnko, Sydorčuk, Zabarnyj (všichni dostali volno). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Barák, Souček (oba 7) - Jarmolenko (42). Zajímavosti: - Česko zvítězilo jen v prvním ze 4 vzájemných zápasů a před 3 lety prohrálo oba soutěžní duely s Ukrajinou v Lize národů - ve 3 ze 4 vzájemných zápasů skóroval jen jeden tým - Česko v zářijovém termínu nejprve ve čtvrtek porazilo Bělorusko 1:0 a v neděli prohrálo v Belgii 0:3 - Ukrajina ve středu remizovala v Kazachstánu 2:2 a v sobotu hrála 1:1 s Francií - oba týmy došly na nedávném mistrovství Evropy do čtvrtfinále - Česko v posledních 5 zápasech pravidelně střídá porážku a vítězství - Česko doma 5x za sebou neprohrálo - Česko v samostatné historii vyhrálo všech 7 zápasů v Plzni - Ukrajina vyhrála jediný z posledních 5 zápasů a v základní hrací době pak jediné z posledních 7 utkání - Ukrajina venku 8x za sebou nezvítězila - Ukrajina ve všech 5 zápasech kvalifikace mistrovství světa remizovala - Ukrajina v roce 2006 došla do čtvrtfinále mistrovství světa - Havel, Nguyen a Sáček (všichni ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým - trenér Šilhavý (ČR) se narodil v Plzni, kde působil jako hráč i kouč - Kačaraba působí ve Slavii, Sobol (oba Ukrajina) hrával za tým v Edenu a Jablonec v minulosti