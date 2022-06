Čeští fotbalisté zakončí červnový program Ligy národů odvetou ve Španělsku

Málaga (Španělsko) - Čeští fotbalisté dnes zápasem ve Španělsku uzavřou červnový program Ligy národů. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se pokusí navázat na remízu 2:2 z minulého týdne v Praze, kde proti trojnásobným mistrům Evropy přišli o cennou výhru až v 90. minutě. V případě premiérového vítězství nad Španěly v samostatné historii a ztráty Švýcarska s Portugalskem by si národní tým s předstihem zajistil udržení v elitní divizi soutěže.

Český celek ve čtvrtek prohrál 0:2 v Portugalsku a ve skupině A2 poprvé nebodoval. V prvních dvou zápasech doma reprezentanti porazili Švýcarsko 2:1 a remizovali se Španělskem. Z čtyřčlenné skupiny projde vítěz do Final Four Ligy národů, naopak nejhorší mužstvo sestoupí do divize B. Český tým hraje elitní úroveň poprvé, zato Španělé v druhém ročníku došli do finále.

Zápas na jihu Španělska začne ve 20:45 SELČ. Stadion v Málaze má kapacitu zhruba 30 tisíc míst.