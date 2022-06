Čeští fotbalisté zakončí červnový program Ligy národů odvetou ve Španělsku

Málaga (Španělsko) - Čeští fotbalisté v neděli odehrají ve Španělsku čtvrtý z šesti zápasů skupiny A2 Ligy národů, jímž uzavřou červnový program. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se pokusí navázat na remízu 2:2 z minulého týdne v Praze, kde proti trojnásobným mistrům Evropy přišli o cennou výhru až v 90. minutě. V případě premiérového vítězství nad Španěly v samostatné historii a ztráty Švýcarska s Portugalskem by si národní tým s předstihem zajistil udržení v elitní divizi soutěže.

Český celek ve čtvrtek prohrál 0:2 v Portugalsku a ve skupině poprvé nebodoval. V prvních dvou zápasech doma reprezentanti porazili Švýcarsko 2:1 a remizovali se Španělskem. Z čtyřčlenné skupiny projde vítěz do Final Four Ligy národů, naopak nejhorší mužstvo sestoupí do divize B. Český tým hraje elitní úroveň poprvé, zato Španělé v druhém ročníku došli do finále.

"Máme čtyři body, to vůbec není špatné, před začátkem bychom to brali. Jedeme dál. Musíme se co nejrychleji připravit ještě na Španělsko, další velmoc. Bude to hodně složité," řekl novinářům český kapitán Tomáš Souček.

Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Dvanáctka celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, by se měla v play off utkat o zbylá tři místa na šampionátu.

Reprezentace se v samostatné historii utkala se Španělskem šestkrát a ani jednou nezvítězila. Nejblíž k výhře měla v neděli v Edenu, kde dvakrát neudržela vedení. Na soupeřově půdě v Málaze čeká Čechy ještě náročnější zápas, Španělé totiž doma od října 2018 už 21 utkání po sobě neprohráli.

"Proti Portugalsku jsme nehráli tak dobře jako proti Španělsku. Oba týmy mají skvělé hráče, rychlé, dovednostně nemají žádný problém. Ve Španělsku to bude podobně těžké, čeká nás další velké mužstvo. Pro nás pro všechny jsou takové zápasy svátkem, je příjemné se pohybovat v takové společnosti," uvedl Šilhavý.

Španělé, mistři světa z roku 2010, ve čtvrtek zvítězili ve Švýcarsku 1:0 a po dvou remízách si připsali úvodní triumf ve skupině. Pyrenejský gigant, který na rozdíl od českého týmu postoupil na podzimní světový šampionát do Kataru, na druhém místě tabulky ztrácí dva body na vedoucí Portugalsko a má o bod více než Šilhavého výběr.

"Naším cílem je postoupit do Final Four. Portugalsko má skvělý tým, ale teď před sebou máme české mužstvo. Musíme udělat svou práci a v neděli zvítězit," uvedl autor vítězné branky ve Švýcarsku Pablo Sarabia. "V Málaze najdeme plný stadion, vyprodáno bylo za 15 minut," pochvaloval si španělský trenér Luis Enrique.

Jeho český protějšek zvažuje vzhledem k náročnému programu a čtyřem zápasům během 10 dnů více změn v základní sestavě než v předchozích duelech. V brance by mohl dostat šanci i třetí gólman Aleš Mandous.

"Teď jsme hráli v neděli a čtvrtek, takže čas na odpočinek byl o jeden den delší. Teď bude o den kratší. Uvidíme, jak se kluci budou cítit zdravotně. Pravděpodobně těch změn bude víc," poznamenal Šilhavý.

Zápas na jihu Španělska začne v neděli ve 20:45. Stadion v Málaze má kapacitu zhruba 30 tisíc míst.

Statistické údaje před utkáním Španělsko - ČR: Výkop: neděle 12. června, 20:45 (Málaga). Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Bitigen (video, všichni Tur.). Umístění v žebříčku FIFA: 7. - 33. Bilance: Španělsko - ČR (Československo): 18 8-3-7 19:18. Španělsko - ČR: 6 4-2-0 8:3. ČR bilance celkem: 319 171-61-87 567:319. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 40 20-6-14 57:49. Poslední vzájemné utkání (Liga národů, 5. června 2022, Praha-Eden): ČR - Španělsko 2:2 (1:1) Branky: 5. Pešek, 66. Kuchta - 45.+3 Gavi, 90. Martínez. Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Delajod (video, všichni Fr.). ŽK: Coufal - Rodri. Diváci: 18.245. Sestavy: ČR: Vaclík - Coufal, Zima, Brabec, Matějů, Zelený (24. Jankto, 46. Havel) - Lingr (59. Černý), Sadílek, Souček, Pešek (58. Hložek) - Kuchta (78. Jurečka). Trenér: Šilhavý. Španělsko: Simón - Carvajal, García, Martínez, Alonso - Gavi, Rodri (61. Busquets), Koke (72. Llorente) - Sarabia (46. Torres), De Tomás (61. Morata), Olmo (61. Asensio). Trenér: Enrique. Předpokládané sestavy: Španělsko: Simón - Carvajal, García, Martínez, Alonso - Soler, Rodri, Koke - Sarabia, Morata, Olmo. ČR: Mandous - Zima, Brabec, Jemelka - Coufal, Souček, Sadílek, Zelený - Pešek, Kuchta, Černý. Absence: Laporte, Oyarzabal, Pedri, Thiago Alcántara (všichni zranění), De Tomás (nemoc) - Barák, Bořil, Čelůstka, Holeš, Hovorka, Jankto, Kalas, Krejčí, Masopust, Petrášek, Provod, Schick, Ševčík, Vydra (všichni zranění), Pavlenka (nemoc). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Morata (26) - Souček (9). Nejlepší střelci v probíhající Lize národů: Gavi, Martínez, Morata, Sarabia (všichni 1) - Kuchta (2). Disciplinární ohrožení: Busquets, D. Llorente, Rodri, Sarabia - Brabec, Coufal, Krejčí, Matějů, Souček (všichni 1 ŽK). Zajímavosti: - Česko v předchozím vzájemném duelu v neděli přišlo o výhru v 90. minutě a doma se Španělskem remizovalo 2:2 - Česko v samostatné historii v 6 zápasech se Španělskem nezvítězilo a 4x prohrálo - Česko v součtu s Československem vyhrálo jediný z 8 zápasů ve Španělsku (v roce 1988 v Málaze) - Španělsko ve čtvrtek zvítězilo ve Švýcarsku 1:0, předtím ve skupině remizovalo s Portugalskem 1:1 a v Česku 2:2 - Česko ve čtvrtek prohrálo v Portugalsku 0:2, předtím ve skupině porazilo Švýcarsko 2:1 a remizovalo se Španělskem 2:2 - Španělsko i potřetí hraje elitní skupinu A, ve druhém ročníku skončilo druhé - Česko ve třetím ročníku Ligy národů poprvé hraje elitní skupinu A, kam postoupilo díky předloňskému vítězství ve skupině B2 - Španělsko 7x za sebou neprohrálo - Španělsko od října 2018 doma 21x po sobě neprohrálo - Španělsko v posledních 17 zápasech skórovalo - Česko ve čtvrtek prohrálo po 3 zápasech a teprve podruhé za posledních 10 utkání - Česko venku 5x za sebou nezvítězilo (bez utkání s Běloruskem na neutrální půdě) - Španělsko postoupilo na podzimní mistrovství světa, naopak Česko v březnu z play off na šampionát neprošlo - Španělsko vloni na Euru vypadlo v semifinále, v letech 1964, 2008 a 2012 evropský šampionát vyhrálo, v roce 2010 ovládlo mistrovství světa - Simón (Španělsko) oslaví den před utkáním 25. narozeniny