Čeští fotbalisté ve světové kvalifikaci porazili Bělorusko 1:0

Ostrava - Čeští fotbalisté porazili ve čtvrtém z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa Bělorusko 1:0 a připsali si druhou výhru ve skupině. Zápas v ostravských Vítkovicích rozhodl ve 34. minutě Antonín Barák. Reprezentanti zvítězili i v šestém vzájemném duelu.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého odehráli první zápas od letního evropského šampionátu, kde nečekaně došli až do čtvrtfinále. Po polovině skupiny ve světové kvalifikaci mají na kontě sedm bodů a ztrácejí tři na vedoucí Belgii, na jejímž hřišti se představí v neděli.

Přímo na šampionát do Kataru postoupí pouze vítězové skupin, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají případně velkou šanci obsadit jedno z těchto dvou míst. Samostatná reprezentace si zahrála na mistrovství světa jen jednou v roce 2006.

Trenér Šilhavý postrádal z nejrůznějších důvodů skoro 20 hráčů. V útoku chyběli Schick, který se na Euru blýskl pěti brankami, Krmenčík i Pekhart a na hrotu ofenzivy dostal šanci jablonecký Doležal. Do stoperské dvojice se zatáhl jinak spíše záložník Holeš, jenž byl jediným hráčem Slavie v základní sestavě.

Češi podle očekávání diktovali tempo. V úvodu byl aktivní Jankto, který vyslal první dvě střely na branku. V osmé minutě jeho ránu z dálky se štěstím vyrazil gólman Černik, jenž si poradil i o deset minut později s nástřelem na zadní tyč.

Ve 34. minutě už favorit vedl. Hložek ve spolupráci s Králem překonal tři bránící hráče, z levé strany vápna poslal přihrávku před branku a Barák technickou přízemní střelou otevřel skóre.

Za necelých pět minut po zatažení od protihráče upadl ve vápně Coufal, ale srbský rozhodčí Jovanovič penaltu neodpískal. Těsně před pauzou pak Kalas v dobré pozici hlavičkoval jen do obránce.

Po pauze zahrozili i Bělorusové, kteří v předchozím utkání kvalifikace utrpěli debakl 0:8 v Belgii. Rachmanov po centru těsně nedokázal umístit míč. V 54. minutě hosté prováhali brejk tří na jednoho.

Šilhavého svěřencům se v druhé půli zpočátku tolik nedařilo. Až v 69. minutě střídající Vydra nacentroval na Jankta, který v těžké pozici hlavou těsně minul. Nedávná posila španělského Getafe pak protáhla brankáře Černika v 76. minutě. A běloruský gólman si pak poradil i s pokusem Baráka.

Hlasy po utkání:

Antonín Barák (záložník ČR): "Pro nás je důležité, že jsme to dnes zvládli. Zápas se vyvíjel od začátku tak, že my budeme ti, kteří budou diktovat tempo, mít převahu na balonu. Hrozně moc si vážím vítězství i gólu, že jsme to zvládli. Když jsme přišli do kabiny, Kuba Jankto hlásil, že Italové jen remizovali s Bulharskem. Je vidět, že žádný zápas není jednoduchý. Splnili jsme tříbodovou povinnost a jestli je to 1:0 nebo 5:0, tak je to víceméně jedno. Jen škoda, že jsme nebyli klidnější ve finální fázi."

Georgij Kondratěv (trenér Běloruska): "Jedná se o zasloužené vítězství českého týmu. My jsme dělali, co jsme mohli. Dali jsme do toho vše, co v nás je. Rozhodně nikomu z našich hráčů nemohu nic vytknout, bojovali skvěle. Odehráli jsme zápas na hranici našich možností. Ale Česká republika má opravdu skvělý tým."

Vladimír Coufal (obránce ČR): "Asi těžší zápas, než jsme možná čekali. Jsme rádi, že jsme zvítězili, výhra je cenná. Ale víme, že jsme měli dát více gólů. Měli jsme hodně nedotažených šancí, dostkrát jsme přestřelili branku. Řešili jsme to zbytečně silou, místo abychom do toho dali víc rozumu. Kolikrát to skákalo po brankové čáře. Chyběla větší hladovost ve finální fázi. Po vápno dominantní výkon, snažili jsme se být aktivní, po ztrátě míče jsme se hned snažili přepnout. Myslím, že Bělorusové neměli žádnou vyloženou šanci. Z defenzivního pohledu slušný výkon, pohlídali jsme si to. Mrzí mě, že jsme nedali tady pro fanoušky více gólů."

ČR - Bělorusko 1:0 (1:0)

Branka: 34. Barák. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.) - Dankert (video, Něm). ŽK: Kalas - Ebong. Diváci: 7218.

ČR: Vaclík - Coufal, Kalas, Holeš, Matějů - Král (63. Sadílek), Souček - Jankto (77. Zmrhal), Barák (90.+4 Tecl), Hložek (78. Pešek) - Doležal (63. Vydra). Trenér: Šilhavý.

Bělorusko: Černik - Švecov (89. Skavyš), Rachmanov, Sačivko, Zolotov (85. Ševčenko) - Běgunov, Ebong (89. Koncevoj), Korzun, Klimovič (64. Bykov), Antilevskij (64. Juzepčuk) - Lisakovič. Trenér: Kondratěv.