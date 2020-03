Amsterodam - Čeští fotbalisté v úterý poznají tři soupeře v Lize národů. V Amsterodamu bude rozlosován druhý ročník soutěže, která nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Tentokrát budou ve hře dvě místa v play off o mistrovství světa 2022 v Kataru. Týmy budou v Lize národů bojovat i o co nejlepší postavení při losu světové kvalifikace.

Český celek stejně jako v premiérovém ročníku soutěže bude hrát v jedné ze čtyř skupin Ligy B, která je druhou ze čtyř úrovní Ligy národů. UEFA rozšířila všechny skupiny Ligy A až C na čtyřčlenné a svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého tak čeká s třemi soupeři systémem doma a venku šest utkání. Při premiéře nové soutěže obsadil předloni národní tým ve tříčlenné skupině druhé místo za Ukrajinou a před Slovenskem.

Reprezentanti jsou v žebříčku Ligy národů na 20. místě a jako poslední se vešli se mezi čtyři nejlépe postavené celky v Lize B, které budou v prvním losovacím koši. Tým se tak vyhne Rusku, Rakousku a Walesu.

"Jsem rád, že jsme v takové společnosti, že se vyhneme těmto silným soupeřům. Ale je to spíš takové papírové, i týmy v dalších koších jsou neméně silné," uvedl v nahrávce pro média Šilhavý.

Z druhého koše může jeho celek dostat jednoho z možných soupeřů na červnovém mistrovství Evropy. V osudí budou Skotsko, Norsko a Srbsko, které se na jaře spolu s Izraelem v play off utkají o to, kdo si zahraje v "české" skupině na Euru. Druhý koš doplňují Finové. Z třetího koše může dojít na reprízu soubojů se Slováky, ve čtvrtém je pak mimo jiné Bulharsko, s nímž Šilhavého svěřenci hráli v evropské kvalifikaci.

"Na zápasy proti Slovensku rád vzpomínám. Oba zápasy jsme vyhráli a kulisa v obou utkáních byla skvělá. Myslím, že i fanoušci by si zopakování těchto soubojů přáli. Ale jinak bych soupeře, které bych si přál, jmenovat nechtěl. Všechny týmy jsou silné a mají kvalitu," řekl Šilhavý.

Zatímco premiérový ročník Ligy národů nabídl týmům zbylá čtyři místa na letošním evropském šampionátu, z druhého vydání soutěže povede na vrcholný turnaj, mistrovství světa 2022, mnohem složitější cesta.

Do play off se dostanou z Ligy národů pouze dvě země, které v baráži o šampionát doplní deset celků z druhých míst ve skupinách z klasické kvalifikace. Dvoukolová vyřazovací fáze baráže pak z 12 týmů určí zbylé tři evropské účastníky mistrovství. Přímo z kvalifikace projdou do Kataru jen vítězové všech deseti skupin.

Liga národů se stejně jako předloni bude hrát na podzim, tentokrát od 3. září do 17. listopadu. Vítězové skupin postoupí o úroveň výš, poslední týmy sestoupí. Čtyři první celky z tabulek v Lize A si pak příští rok ve Final Four zahrají o celkové vítězství, které obhajuje Portugalsko.

Liga národů bude klíčová i pro rozdělení do výkonnostních košů při losu světové kvalifikace, který je na programu 29. listopadu. Český celek bude hrát o to, aby uhájil umístění v první dvacítce a byl v druhém koši.

"Když jsme předloni přišli k reprezentaci, Liga národů už byla v plném proudu, byli jsme hozeni do vody. Mně se to líbilo, protože se hrálo o body a zápasy měly náboj. A to si fanoušci přejí," dodal Šilhavý, který u českého týmu debutoval předloni výhrou 2:1 na Slovensku.

Nasazení pro losování fotbalové Ligy národů: Liga A: 1. koš: Portugalsko, Nizozemsko, Anglie, Švýcarsko. 2. koš: Belgie, Francie, Španělsko, Itálie. 3. koš: Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Dánsko, Švédsko. 4. koš: Chorvatsko, Polsko, Německo, Island. Liga B: 1. koš: Rusko, Rakousko, Wales, ČR. 2. koš: Skotsko, Norsko, Srbsko, Finsko. 3. koš: Slovensko, Turecko, Irsko, Severní Irsko. 4. koš: Bulharsko, Izrael, Maďarsko, Rumunsko. Liga C: 1. koš: Řecko, Albánie, Černá Hora, Gruzie. 2. koš: Severní Makedonie, Kosovo, Bělorusko, Kypr. 3. koš: Estonsko, Slovinsko, Litva, Lucembursko. 4. koš: Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Moldavsko. Liga D: 1. koš: Gibraltar, Faerské ostrovy, Lotyšsko, Lichtenštejnsko. 2. koš: Andorra, Malta, San Marino. Termínová listina skupin: 1. hrací den: 3. - 5. září 2020, 2. hrací den: 6. - 8. září 2020, 3. hrací den: 8. - 10. října 2020, 4. hrací den: 11. - 13. října 2020, 5. hrací den: 12. - 14. listopadu 2020, 6. hrací den: 15. - 17. listopadu 2020.