Čeští fotbalisté v první přípravě před Eurem utrpěli s Itálií debakl 0:4

Boloňa (Itálie) - Čeští fotbalisté v prvním ze dvou přípravných zápasů před evropským šampionátem prohráli s Itálií vysoko 0:4. Čtyřnásobní mistři světa rozhodli v Boloni už v úvodním poločase, kdy se po tečovaných střelách trefili Ciro Immobile a Nicolo Barella. Po změně stran se prosadili Lorenzo Insigne a Domenico Berardi.

Pro české reprezentanty je to vyrovnaná druhá nejtěžší porážka v samostatné historii, vyšším rozdílem prohráli jen předloni v evropské kvalifikaci v Anglii (0:5). O čtyři a více branek podlehli teprve počtvrté.

V úterý odehraje český tým generálku před Eurem v Praze na Letné proti Albánii. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v součtu s březnovou světovou kvalifikací potřetí za sebou nezvítězili a prohráli počtvrté z posledních pěti venkovních utkání.

Italové, pro které byl dnešní duel generálkou na šampionát, naopak potvrdili vynikající formu. Třetí nejúspěšnější celek historie mistrovství světa v posledních osmi zápasech zvítězil bez inkasované branky a neporazitelnost protáhl už na 27 utkání.

Šilhavý nepostavil do základní sestavy opory Součka se Schickem ani brankáře Vaclíka, před nímž dostal přednost Pavlenka. Kvůli zranění scházeli Hložek a Kalas.

Český tým, který se od pondělí chystá na soustředění v severní Itálii, začal aktivně, ale z dobrého úvodu nic nevytěžil. Favorit přidal a ve 23. minutě otevřel skóre. Brabec odvrátil nákop do vápna jen k Immobilemu a ten přes Čelůstku propálil Pavlenku.

I druhou branku inkasovali hosté po teči. Barella využil, že před ním obránci couvali, před vápnem napřáhl a Bořil nešťastně srazil míč do vlastní sítě.

Šilhavý hned po pauze poslal na trávník tři střídající hráče Součka, Schicka a Zimu, českému týmu se ale nadále příliš nedařilo. V 50. minutě musel po Berardiho střele z přímého kopu na přední tyč zasahovat Pavlenka, o osm minut skončila Insigneho tečovaná střela kousek mimo. Po následném rohu zamířil těsně vedle Chiellini.

V 66. minutě už "squadra azzura" zvýšila. Na přihrávku od Immobileho si na hraně ofsajdu naběhl Insigne a v den svých 30. narozenin se prosadil střelou na zadní tyč.

Za dalších sedm minut mladík Zima ztratil míč a následnou italskou kombinační akci s přehledem zakončil Berardi, který nechal Pavlenku spadnout a dloubl míč do sítě.

Na posledních 10 minut se dostal na trávník i Sadílek, jenž si připsal premiérový start za reprezentační A-tým, ani on už ale nedokázal s výsledkem pohnout. Český celek v základní hrací době nezvítězil v Itálii ani v 19. utkání.

Do šampionátu vstoupí Šilhavého svěřenci 14. června v Glasgowě proti Skotsku, poté tamtéž změří síly s Chorvatskem a v Londýně si zahrají proti Anglii.

Hlasy po utkání:

Roberto Mancini (trenér Itálie): "Hráli jsme dobře proti vynikajícímu týmu, to je dobré znamení před mistrovstvím Evropy. Trvalo nám asi 10 minut, než jsme se dostali do hry. Ale věřil jsem, že budeme hrát, jak jsme poté hráli. Stále se ovšem potřebujeme zlepšit. Máme mladý tým a je ještě mnoho aspektů, které v zápase můžeme zlepšit. Odehrát takovýhle povedený přípravný zápas je ale dobrým signálem."

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Špatný výkon, špatný výsledek. Hráli jsme podle mě asi nejhůř, co jsem tady u toho (u týmu). Nutno dodat, že se skvělým týmem. Nejen dovednostně silným, ale i takticky vyspělým. Dali nám úplně jasnou lekci. Musíme to brát, dnes jsme na víc neměli. Možná je to teď lepší než na samotném Euru. Musíme si to zítra rozebrat a poučit se z toho. Chci věřit tomu, že se z toho brzo oklepeme a navážeme na předešlé výkony, ne ten dnešní."

Vladimír Darida (kapitán ČR): "Nebudeme si nic nalhávat, zápas se nám nepovedl. Měli jsme problémy s napadáním Italů. Nedokázali jsme se přes presink Italů pořádně dostat do hry a často jsme zbytečně ztrácelo. Musíme si to zítra zanalyzovat a poučit se z toho zápasu."

Alex Král (záložník ČR): "Byla to těžká prověrka, ale můžeme za ni být rádi. Tohle jsou přesně týmy, s kterými se potřebujeme měřit. Jen tyhle zápasy nás posunou dál. První minuty jsme chytili dobře, ale postupem první půle převzali otěže Italové. Dnes bylo prakticky nemožné je nějak presovat nebo získat míč nahoře. Se silnými soupeři jsme už hráli dobré zápasy, ale dnes to nebylo ono. Rozebereme si to, určitě máme na čem pracovat. Takovéhle zápasy nám do Eura pomohou, tam nebudou jiné."

Jakub Brabec (obránce ČR): "Připravujeme se na Euro, je to super test hned s Italy. Věděli jsme, co čeho jdeme. Samozřejmě očekávání byla taková, že to jednoznačně zvládneme líp. Úvod nám nějak vyšel, ale nedostali jsme se do vyložené šance a pak jsme po chybách inkasovali. Italové potvrdili kvalitu. Je lepší, že to přišlo teď. Do Eura je ještě týden a máme na čem pracovat."

Itálie - ČR 4:0 (2:0)

Branky: 23. Immobile, 42. Barella, 66. Insigne, 73. Berardi. Rozhodčí: Tschudi - Josipovic, Sbrissa (všichni Švýc.). Bez karet. Diváci: 1000 (omezený počet).

Itálie: Donnarumma - Florenzi (86. Tolói), Bonucci, Chiellini (64. Acerbi), Spinazzola (63. Emerson) - Barella, Jorginho (63. Cristante), Locatelli - Berardi (77. Chiesa), Immobile (78. Raspadori), Insigne. Trenér: Mancini.

ČR: Pavlenka - Coufal, Čelůstka (46. Zima), Brabec, Bořil - Král, Darida (81. Sadílek) - Masopust (61. Ševčík), Barák (46. Souček), Jankto (61. Vydra) - Krmenčík (46. Schick). Trenér: Šilhavý.

Další přípravná fotbalová utkání:

Severní Makedonie - Kazachstán 4:0 (1:0)

Branky: 35. Alioski z pen., 57. Tričkovski, 74. Ristovski, 76. Čurlinov. ČK: 45.+2 Mužikov (Kaz.).

Finsko - Estonsko 0:1 (0:0)

Branka: 59. Sappinen z pen.

Španělsko - Portugalsko 0:0

20:00 Budapešť: Maďarsko - Kypr.