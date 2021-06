Čeští fotbalisté v generálce na Euro porazili Albánii 3:1

Praha - Čeští fotbalisté zvítězili v generálce na mistrovství Evropy nad Albánií 3:1 a částečně napravili porážku 0:4 z pátečního přípravného zápasu v Itálii. Domácí poslal v Praze na Letné do vedení v 18. minutě Patrik Schick, ve 42. minutě srovnal Sokol Cikalleshi, ale v polovině druhé půle rozhodl Lukáš Masopust. V 89. minutě přidal pojistku Ondřej Čelůstka.

Český tým zvítězil poprvé po třech zápasech. Generálku na Euro vyhrál po dvou duelech, v letech 2012 a 2016 před závěrečným turnajem utrpěl shodně domácí porážku 1:2.

Do Eura vstoupí svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v pondělí v Glasgow zápasem proti domácímu Skotsku. Tamtéž o čtyři dny později změří síly s Chorvatskem a základní skupinu zakončí 22. června v Londýně proti Anglii.

Šilhavý udělal čtyři změny v základní sestavě oproti zápasu v Itálii. Mezi tyčemi nastoupil Vaclík, od úvodu začaly opory Souček s Schickem a v obraně dostal šanci Kalas, který kvůli zranění v pátek nehrál.

Domácí se prvních 10 minut hledali a pak převzali otěže. V 16. minutě Souček povedenou kolmicí vysunul Jankta, který ale samostatný únik neproměnil a jen trefil brankáře.

Za dvě minuty už favorit vedl. Po rychle vhozeném autu nacentroval Masopust od lajny do vápna a Schick z voleje poslal míč k tyči. Pětadvacetiletý útočník se za národní A-tým prosadil pojedenácté a potvrdil pozici nejlepšího střelce v nominaci. Zároveň šlo o jubilejní 1500. branku v české a československé reprezentační historii, v předchozích dvou duelech Šilhavého výběr neskóroval.

Domácí mohli před několika stovkami diváků náskok pojistit. Souček ale pálil vedle, Masopust měl v 25. minutě při úniku zakončení na dlouhou nohu a po Janktově centru hlavičkoval Schick do gólmana. Ve 27. minutě šel podruhé sám na branku Jankto, ale vracející se Djimsiti balon ukopl na roh.

Ve 42. minutě Albánci, kteří nepostoupili na Euro a na velké akci si zahráli jen v roce 2016, nečekaně srovnali. Hosté rychle rozehráli a Cikalleshi přesnou střelou k tyči ze střední vzdálenosti zaskočil Vaclíka. Podobně jako Schick dal 11. gól za reprezentaci.

Po změně stran došlo k několika strkanicím. Jednu způsobil i Coufal, který při dohrávání akce nechtěně povalil italského trenéra Albánie Reju. V 62. minutě po povedené akci vypálil z otočky Schick, ale trefil jen Selmaniho.

Za šest minut po trojitém střídání, po němž se dostal na trávník mimo jiné i sparťanský mladík Hložek, už Češi udeřili. Pekhart šikovně sklepl míč patičkou Daridovi, který vysunul Masopusta a ten přízemní střelou k zadní tyči překonal Selmaniho. V reprezentaci skóroval podruhé.

Za dvě minuty mohl odpovědět Cikalleshi, ale Vaclík jeho skákavou střelu k tyči vyrazil. V 89. minutě domácí první vzájemný duel s Albánií od rozdělení federace definitivně rozhodli. Na centr střídajícího Peška z přímého kopu si naběhl Čelůstka a v těžké pozici hlavou poslal míč k tyči. Sparťanský stoper si připsal na svém domácím stadionu třetí reprezentační gól. V nastavení ještě potom Vaclík vytěsnil Bareho střelu na tyč.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Dnes budu chválit za nasazení, kvalitu v prvním poločase. Hráli jsme hodně náročný fotbal. Vůbec to nebylo jednoduché, soupeř hrál velmi dobře. Měl nepříjemné a běhavé hráče, takže skvělá prověrka. V prvním poločase jsme měli spoustu šancí, mohli jsme se dostat do klidnějšího vedení. Naopak soupeř nám krásnou střelou vyrovnal. Ve druhém poločase jsme to museli znovu strhnout na svou stranu, jsem rád, že se to povedlo. Potřebovali jsme se trochu zklidnit po zápase v Itálii, po kterém jsme byli takoví opaření. Hráči se přesvědčili, že dokážou navázat na zápasy, které jsme hráli doposud. Tohle jsme před prvním zápasem na Euru potřebovali. Věřím, že budeme dobře připraveni na první utkání se Skotskem."

Edoardo Reja (trenér Albánie): "Až na výsledek, který mě mrzí, jsem spokojený s výkonem mých hráčů, byť mohli dokázat více. Češi ukázali, že jsou velmi dobře připravení jak technicky, tak fyzicky. Jsou to výborní hráči, Jsem přesvědčený, že na Euru to dotáhnou daleko."

Lukáš Masopust (záložník ČR): "Škoda, že jsme v prvním poločase nedotáhli některé další šance do lepšího konce, mohli jsme vést o tři čtyři góly. Místo toho to bylo 1:1. Věřím, že to ale bude příště ještě lepší. Jsme rádi, že jsme se zase naladili na vítězství."

Ondřej Čelůstka (obránce ČR): "Myslím, že nám celkem fungovala obrana, i když inkasovaný gól nás mrzí. Měli jsme rychleji reagovat. Ten hráč to trefil tak, jak to asi nikdy netrefil. Jsem ale rád, že jsme dokázali zápas dotáhnout do vítězného konce. Je to dobré na pozitivní myšlení, nastavení na samotný turnaj. Dobrý výkon a výsledek taky."

Patrik Schick (útočník ČR): "Drželi jsme se plánu, který jsme měli před zápasem. U mého gólu byl klíčový centr, který mi šel krásně do běhu a do kroku. Bylo to přímo na levou a poslal jsem to dobře k tyči. V první půli jsme mohli dát více gólů. Oni měli vlastně jen jednu střelu, kterou dobře trefili. Asi nám ve druhém poločase trochu došly síly, zatímco oni se trochu zvedli. Ale nakonec jsme zápas rozhodli v náš prospěch, za což jsme rádi."

ČR - Albánie 3:1 (1:1)

Branky: 18. Schick, 68. Masopust, 89. Čelůstka - 42. Cikalleshi. Rozhodčí: Kralovič - Štrbo, Poláček (všichni SR). ŽK: Souček - Abrashi. Diváci: omezený počet.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Král (64. Holeš), Souček - Masopust (74. Pešek), Darida (74. Barák), Jankto (64. Hložek) - Schick (64. Pekhart). Trenér: Šilhavý.

Albánie: Selmani - Ismajli, Djimsiti, Kumbulla - Veseli (71. Doka), Abrashi (81. Laci), Bare, Kallaku (54. Cekici), Trashi (72. Lenjani) - Manaj (81. Balaj), Cikalleshi (81. Seferi). Trenér: Reja.