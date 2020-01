Čeští fotbalisté v březnu v USA vyzvou Mexiko a Honduras

Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti v březnu sehrají dva přípravné zápasy v USA. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nejprve ve čtvrtek 26. března v Charlotte nastoupí proti Mexiku a o tři dny později v Miami změří síly s Hondurasem.

"Čekají nás soupeři, se kterými zase tak často hrát nemůžeme. To pro nás může být přínosné. Honduras v letech 2010 a 2014 postoupil na mistrovství světa a Mexiko dlouhodobě patří mezi nejlepší americké reprezentační týmy. Vždyť na posledních sedmi světových šampionátech vždy postoupilo ze základní skupiny a na mistrovství v Rusku dokonce porazilo Německo," řekl Šilhavý v tiskové zprávě.

Čeští fotbalisté se v samostatné historii potkali s Mexikem pouze jednou - v únoru 2000 na turnaji v Hongkongu zvítězili 2:1. Proti Hondurasu je čeká premiéra. Ve Spojených státech se národní mužstvo naposledy představilo v květnu 2010, kdy tam v přípravných utkáních podlehlo Turecku 1:2 a porazilo domácí USA 4:2.

Reprezentanti už znají kompletní program pro první polovinu roku. Po březnových zápasech je 4. června čeká další příprava na hřišti Itálie a za tři dny domácí duel proti Rakousku, který pro Šilhavého tým bude posledním testem před startem mistrovství Evropy.

Do šampionátu Češi vstoupí 15. června v Glasgow soubojem s vítězem play off Ligy národů C, jímž bude Skotsko, Norsko, Srbsko, nebo Izrael. Na stejném místě se 19. června střetnou s Chorvatskem a základní skupinu D uzavřou na londýnském stadionu Wembley 23. června proti domácí Anglii.

"Program jsme chtěli znát co nejdřív, abychom před Eurem mohli pro tým vytvořit co nejlepší podmínky. Jsem moc rád, že se nám zápasy ve Spojených státech podařilo domluvit - je za tím hodně práce a složitých vyjednávání. Zajímavé to nemusí být jen ze sportovního hlediska, ale určitá příležitost to může být také pro naše komerční partnery," uvedl předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík.