Čeští fotbalisté uhráli asociaci na ME už asi 376 milionů korun

Praha - Čeští reprezentanti už na probíhajícím mistrovství Evropy vydělali Fotbalové asociaci ČR (FAČR) v přepočtu zhruba 376 milionů korun. Na přibližně 236 milionů korun si přišli stejně jako další týmy jen za samotnou účast, dalších 140 milionů korun dosud získali svými výsledky. O dalších 102 milionů korun bude národní tým hrát v sobotním čtvrtfinále v Baku proti Dánsku.

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) coby pořadatel šampionátu podle agentury SID kvůli dopadům koronavirové pandemie zkrátila odměny na Euru o 40 milionů eur (1,02 miliardy korun). Snížení se nedotklo prémie za samotný start na šampionátu, všech 24 účastníků získalo částku 9,25 milionu eur.

UEFA pokrátila odměny za výsledky na turnaji. Za vítězství 2:0 nad Skotskem v úvodním utkání skupiny vybojovali svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého milion eur (25,5 milionu korun), za následnou remízu 1:1 s Chorvatskem pak polovinu. Na závěr skupiny reprezentanti po prohře 0:1 s Anglií nezískali nic.

Postup do vyřazovací fáze vynesl českému celku 1,5 milionu eur (38,3 milionu korun) a nedělní triumf v osmifinále nad favorizovaným Nizozemskem dalších 2,5 milionu eur (63,8 milionu korun).

Pokud by národní tým v sobotním čtvrtfinále vyřadil Dánsko, za postup mezi čtyři nejlepší mužstva turnaje by FAČR inkasovala další čtyři miliony eur. Za účast ve finále je pět milionů eur (127,5 milionu korun) a za celkové prvenství pak o další tři miliony eur více (204 milionů korun).

Výsledná částka se dělí mezi asociaci a národní mužstvo. "Tyto finance jsou vždy důležité, protože účast na Euru nebo mistrovství světa je jedním ze zásadních výnosů asociace. Z těchto výnosů se dá pochopitelně realizovat celá řada programů, nejen do reprezentace. Je to něco, co se odehraje jednou za čtyři roky. Už z toho je vidět, že jeden turnaj pokryje následný čtyřletý cyklus UEFA," řekl novinářům před startem šampionátu nový předseda FAČR Petr Fousek.

Přestože UEFA kvůli pandemii oproti původnímu plánu odměny snížila, s celkovými 331 miliony eur (přes 8,4 miliardy korun) jde o rekordní částku. Na minulém Euru před pěti lety byla suma o 30 milionů eur nižší.