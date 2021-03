Čeští fotbalisté touží proti Walesu potvrdit dobrý vstup do kvalifikace

Praha - Čeští fotbalisté nastoupí v úterý ve Walesu k třetímu z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa a budou chtít potvrdit dobrý vstup do skupiny. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nejprve ve středu na úvod porazili na neutrální půdě Estonsko 6:2 a v sobotu doma remizovali s lídrem žebříčku FIFA Belgií 1:1. S Walesem česká nebo československá reprezentace neprohrála osmkrát za sebou, v posledních dvou vzájemných zápasech v Cardiffu se zrodila bezbranková remíza.

Šilhavého svěřenci po dvou utkáních se čtyřmi body o skóre vedou pětičlennou skupinu. Wales na úvod kvalifikace prohrál 1:3 v Belgii a v sobotu hrál jen přípravný zápas s Mexikem, které doma zdolal 1:0.

Na šampionát do Kataru v příštím roce přímo projdou z evropské části kvalifikace pouze vítězové skupin, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi si dosud na světovém šampionátu zahráli jen jednou v samostatné historii, v roce 2006.

"Máme za sebou teprve dva zápasy, je ještě strašně brzy něco soudit. Ve Walesu nás čeká další těžký soupeř. Máme k nim respekt, je to taky skvělé mužstvo, ale chceme uspět i tam. Byla by škoda prohospodařit zápas ve Walesu, když jsme s Belgií udělali takový výsledek," řekl Šilhavý, jehož tým remizoval poprvé po 35 zápasech a čtyřikrát za sebou neprohrál.

Velšané dosud startovali na světovém šampionátu jen jednou, a to v roce 1958. Jejich největším úspěchem je semifinálová účast na Euru 2016. Ostrovní celek má v poslední době dobrou formu - prohrál jediný z posledních 12 soutěžních zápasů a doma nenašel přemožitele už 11 utkání. Hlavní hvězdou týmu je křídelník Tottenhamu Gareth Bale.

"Víme, že mají v kádru hráče z Premier League. Je to prostě anglický, ostrovní styl fotbalu. Mají tam jednu výraznou individualitu, což je Bale. Určitě jejich největší nebezpečí," řekl v nahrávce pro média český defenzivní univerzál Tomáš Holeš.

"Všichni ho máme nakoukaného, protože se díváme na velké zápasy. Má za sebou výbornou kariéru. Výborná kopací technika, skvělá střela levou nohou, je rychlý. Ten hráč má všechno. Je fakt obrovsky nebezpečný," dodal Holeš.

Velšanům schází hlavní trenér Ryan Giggs, který byl v listopadu obviněn z napadení a tým od té doby vede jeho asistent Rob Page. Před soupeřem má velký respekt. Česko nebo Československo vyhrálo jediný z osmi duelů ve Walesu, poslední čtyři vzájemné souboje na ostrovech skončily remízou.

"Je to pro nás velké utkání. Viděli jsme, že Češi vyhráli 6:2 nad Estonskem. Nepřekvapilo nás to, protože víme, že jsou schopni dávat góly. To je veliký tým s fantastickou kvalitou. Jsou v dobré formě. Vyhráli skupinu Ligy národů, kvalifikovali se na mistrovství Evropy," řekl Page.

Šilhavý bude moci ve Walesu opět nasadit čtveřici hráčů z bundesligy, která vynechala sobotní duel v Praze kvůli cestovních koronavirovým opatřením. Stejně jako na středeční utkání do Polska proti Estonsku se kvarteto připojí k mužstvu až přímo v dějišti zápasu.

Naopak stále není jasné, zda bude k dispozici obránce Ondřej Kúdela. Slavia ho nechtěla pustit na ostrovy kvůli incidentu z předminulého týdne v osmifinále Evropské ligy v Glasgow, kde ho záložník Rangers Glen Kamara nejprve obvinil z rasismu a posléze fyzicky napadl. Vedení reprezentace se ke Kúdelově účasti ve Walesu vyjádří až vpodvečer na tiskové konferenci.

Závěrečný březnový zápas českého týmu začne v úterý ve 20:45 a kvůli opatřením proti koronaviru se odehraje bez diváků.

Statistické údaje před utkáním skupiny E kvalifikace MS ve fotbale: -------- Wales (v žebříčku FIFA: 18.) - ČR (42.) Výkop: úterý 30. března, 20:45 (Cardiff). Rozhodčí: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe (všichni Rum.). Bilance: Wales - ČR (Československo): 15 3-5-7 11:17. Wales - ČR: 3 0-2-1 1:2. ČR bilance celkem: 299 163-56-80 538:296. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 22 14-1-7 37:26. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace ME, 2. června 2007, Cardiff): Wales - ČR 0:0 Rozhodčí: Allaerts - Huens, Dens (všichni Belg.). Bez karet. Diváci: 30.714. Sestavy: Wales: Hennessey - Ricketts, Gabbidon, J. Collins, Nyatanga, Ledley - S. Davies, Koumas, Robinson - Giggs (89. Earnshaw) - Bellamy. Trenér: Toshack. ČR: Čech - Ujfaluši, Kováč, Rozehnal, Jankulovski - Plašil, Rosický, Sivok (83. Matějovský), Polák (65. Jarolím) - Koller, Baroš (46. Kulič). Trenér: Brückner. Předpokládané sestavy: Wales: Ward - Mepham, J. Lawrence, Rodon - C. Roberts, Morrell, Ampadu, N. Williams - James, Wilson, Bale. ČR: Vaclík - Coufal, Kúdela, Čelůstka, Bořil - Souček, Darida - Provod, Barák, Jankto - Schick. Absence: Allen, B. Davies, Lockyer, Ramsey (všichni zranění), J. Lawrence (nejistý start) - Hovorka, Černý, Kalas, Kolář, Kopic, Král, Petrášek, Ševčík (všichni zranění), Jemelka (nemoc), Kúdela (nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Bale (33) - Schick (10). Nejlepší střelci v probíhající kvalifikaci: Wilson (1) - Souček (3). Zajímavosti: - Česko nebo Československo neprohrálo s Walesem od roku 1980 8x za sebou, 4 z posledních 5 vzájemných duelů skončily remízou - Česko v samostatné historii ve 3 zápasech s Walesem neprohrálo a ve 2 z nich remizovalo 0:0 (oba venku) - Česko nebo Československo vyhrálo jediný z 8 venkovních duelů ve Walesu a v posledních 4 tam remizovalo (2x za sebou 0:0) - Wales na úvod kvalifikace prohrál 1:3 v Belgii a v sobotu v přípravě porazil Mexiko 1:0 - Česko na úvod kvalifikace vyhrálo i díky hattricku Součka 6:2 na neutrální půdě nad Estonskem a v sobotu doma remizovalo s Belgií 1:1 - Wales hrál na mistrovství světa jen jednou v roce 1958 - Česko v samostatné historii postoupilo na mistrovství světa jen jednou (na šampionát v roce 2006) - Wales prohrál jediný z posledních 7 zápasů - Wales prohrál jediný z posledních 12 soutěžních zápasů (ve středu v Belgii) - Wales doma 11x za sebou neprohrál - největším úspěchem Walesu je účast v semifinále mistrovství Evropy v roce 2016 - Česko 4x po sobě neprohrálo (z toho 3 vítězství) - Česko v sobotu poprvé pod trenérem Šilhavým a po 35 zápasech remizovalo - Česko naposledy venku zvítězilo na neutrální půdě nad Estonskem, předtím ale na hřištích soupeřů 2x za sebou prohrálo 0:1 - Česko a Československo dosud dalo 1499 branek, další gól bude jubilejní 1500. - Vaclík dnes slaví 32. narozeniny, Holešovi (oba ČR) bude den po utkání 28 let - Nguyen a Stronati (oba ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým - Darida (ČR) může odehrát 70. reprezentační utkání - utkání se kvůli opatřením proti koronaviru odehraje bez diváků