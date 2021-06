Čeští fotbalisté touží proti Skotsku po vítězném vstupu do ME

Glasgow - Čeští fotbalisté v pondělí vstoupí do mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ve svém prvním zápase v základní skupině D změří v Glasgow síly s domácím Skotskem a může to pro ně být hned na úvod klíčový duel v boji o postup do vyřazovací fáze. Reprezentanti se ostrovnímu týmu pokusí oplatit dvě loňské porážky z Ligy národů.

Dalšími soupeři českého celku v základní části turnaje, který byl vloni kvůli pandemii koronaviru o rok odložen, budou vicemistři světa Chorvaté a favorizovaní Angličané. Do vyřazovací fáze postoupí první dva týmy z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst.

"Klíčový bude každý duel. I vzhledem k tomu, že se dá postoupit i z třetího místa. První zápas je specifický v tom, že vás může nakopnout do celého turnaje. Mít tři body z prvního zápasu, to by se dýchalo líp. Takže může být o něco klíčovější než ostatní klíčové," řekl v on-line rozhovoru český obránce Tomáš Kalas.

Reprezentanti prohráli na Euru poslední dva zahajovací zápasy v letech 2012 a 2016, nyní věří v lepší vstup do turnaje. "Každý cítíme, že proti Skotům máme šanci vyhrát. Myslím, že to bude taková alfa omega, kterou když zvládneme, můžeme pomýšlet na něco krásného a velkého," dodal útočník Michael Krmenčík.

Českému týmu se v poslední době proti Skotsku nedaří, prohrál s ním třikrát za sebou. Vloni v říjnu bez hlavního trenéra Šilhavého, který měl koronavirus, podlehl v Glasgow 0:1 a o měsíc dříve neuspěl ani v Olomouci, kde narychlo složený výběr ligových hráčů utrpěl porážku 1:2. Původní tým musel kvůli covidu-19 do izolace.

"Bojovali jsme, ale Skotsko ukázalo sílu. Mají extrémně rychlou levou stranu, pozor si musíme dát i na přechod do útoku. Jsou teď déle pospolu, zvedli se. Navíc měli kvalitní přípravu před Eurem," řekl křídelník Jakub Pešek, který dal v září jediný český gól.

Skotové v přípravě před Eurem remizovali s Nizozemskem 2:2, pak porazili Lucembursko 1:0 a v pěti letošních zápasech ještě neprohráli. Šilhavého celek nejprve utrpěl debakl 0:4 v Itálii a v úterní generálce zdolal Albánii 3:1.

Zatímco český tým od rozdělení federace postoupil na všech sedm evropských šampionátů, Skotové se na velkém turnaji představí poprvé od roku 1998 a na Euru dokonce po 25 letech.

"To, co nechceme, je dorazit na turnaj a říct si, že jsme šťastní, že jsme tu. Chceme udělat další krok. Nejdůležitější je teď zápas s Českem, musíme odstartovat, jak nejlépe umíme, " řekl asistent skotského trenéra John Carver.

Šampionát se poprvé v historii hraje po celém kontinentu v 11 zemích a Skotové mají výhodu domácího prostředí, v němž osmkrát za sebou neprohráli. Český tým kvůli tvrdým ostrovním opatřením proti koronaviru nakonec zrušil kemp v Edinburghu, základnu během turnaje má v Praze a k utkáním létá. Proti Chorvatsku nastoupí rovněž v Glasgow a proti Anglii v Londýně.

Do hlediště Hampden Parku může kvůli koronavirovým omezením pouze 12 tisíc lidí. V sektorech pro hosty nejspíš budou jen Češi žijící v Británii, ostatní příznivci by po příjezdu do Skotska museli nejprve podstoupit povinnou desetidenní karanténu.

Český tým nečeká, že by zápas měl poznamenat incident z březnové odvety osmifinále Evropské ligy, v níž záložník Glasgow Rangers Glen Kamara obvinil slávistického obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky. Český stoper kvůli trestu od UEFA na 10 utkání přišel o start na Euru.

"Chceme se soustředit na náš výkon. Určitě nevnímáme, že by tady byla nějaká konfrontační nálada. Jdeme hrát fotbal a doufám, že se nemáme čeho obávat," řekl český asistent trenéra Jiří Chytrý.

Zápas začne v pondělí v 15:00.

Statistické údaje před utkáním ME ve fotbale:

Skupina D:

Skotsko - ČR

Výkop: pondělí 14. června, 15:00 (Glasgow).

Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn (všichni Něm.).

Umístění v žebříčku FIFA: 44. - 40.

Bilance:

Skotsko - ČR (Československo): 19 9-2-8 29:28.

Skotsko - ČR: 9 4-1-4 11:12.

ČR bilance celkem: 302 164-56-82 541:302.

ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 25 15-1-9 40:32.

Poslední vzájemné utkání (Liga národů, 14. října 2020, Glasgow):

Skotsko - ČR 1:0 (1:0)

Branka: 6. Fraser. Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller (všichni Něm.). ŽK: Dykes, Marshall - Bořil. Bez diváků.

Sestavy:

Skotsko: Marshall - McTominay, Gallagher, Considine - O'Donnell, Jack, McGregor, Taylor (79. Hanlon) - McGinn (79. Paterson) - Dykes (65. McBurnie), Fraser (70. McLean). Trenér: Clarke.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka (20. Hovorka), Kúdela, Bořil - Souček - Masopust (65. Poznar), Král (77. Kadeřábek), Darida, Provod (65. Ševčík) - Vydra (77. Rabušic). Trenér: Chytrý.

Předpokládané sestavy:

Skotsko: Marshall - Tierney, Hendry, Hanley - O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson - Dykes, Adams.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Souček, Král - Masopust, Darida, Jankto - Schick.

Absence: Jack, McBurnie, McLean (všichni zranění), Gilmour (nejistý start) - Kúdela (disciplinární trest), Černý, Hovorka, Kopic, Novák, Jemelka, Petrášek, Pavlenka, Provod (všichni zranění).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: McGinn (10) - Schick (11).

Zajímavosti:

- Česko se Skotskem 3x za sebou prohrálo (z toho 2x vloni na podzim v Lize národů) a zvítězilo v jediném z posledních 6 vzájemných utkání

- Česko v součtu s Československem zvítězilo v jediném z 8 vzájemných venkovních zápasů a posledních 3 nevyhrálo (z toho 2x porážka 0:1)

- oba týmy se na velké akci ještě neutkaly

- Skotsko v přípravě před Eurem remizovalo 2:2 s Nizozemskem a porazilo 1:0 Lucembursko

- Česko v přípravě před Eurem prohrálo 0:4 v Itálii a zvítězilo 3:1 nad Albánií

- Skotsko startuje na Euru poprvé od roku 1996 a potřetí v historii, dosud nepostoupilo ze skupiny

- Skotsko se na velké akci představí prvně od mistrovství světa v roce 1998 a nikdy nepostoupilo ze skupiny

- Skotsko prohrálo na Euru jediný z posledních 4 zápasů (z toho 3x neinkasovalo)

- Skotsko v letošních 5 zápasech neprohrálo

- Skotsko doma 8x za sebou neprohrálo

- Česko postoupilo od rozdělení federace na všech sedm ME, jeho maximem v samostatné historii je stříbro z roku 1996, před 5 lety vypadlo ve skupině

- Česko si v generálce proti Albánii připsalo výhru po 3 zápasech

- Česko prohrálo 4 z posledních 5 venkovních utkání (pokaždé bez vstřelené branky)

- Česko remizovalo v jediném z posledních 39 zápasů

- Česko na Euru 2x za sebou prohrálo zahajovací zápas

- McGregor (Skotsko) oslaví v den utkání 28. narozeniny