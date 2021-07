Čeští fotbalisté startem a účinkováním na Euru vydělali asi 378 milionů korun

Praha - Česká reprezentace postupem a účinkováním na mistrovství Evropy vydělala Fotbalové asociaci ČR (FAČR) v přepočtu zhruba 378 milionů korun. Jen za samotnou účast na turnaji inkasoval národní celek stejně jako další týmy přibližně 237 milionů korun, dalších 141 milionů získali svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého díky svým výsledkům. Částka se po odečtení nákladů za start na šampionátu rozdělí mezi asociaci a reprezentační výběr.

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) coby pořadatel šampionátu kvůli dopadům koronavirové pandemie zkrátila odměny na Euru o 40 milionů eur (1,02 miliardy korun). I tak jde s celkovými 331 miliony eur (přes 8,48 miliardy korun) o rekordní částku.

Snížení se nedotklo prémie za samotný start na mistrovství, všech 24 účastníků si vysloužilo 9,25 milionu eur. UEFA pokrátila odměny za výsledky dosažené na turnaji.

Za úvodní vítězství nad Skotskem 2:0 vybojovali svěřenci trenéra Šilhavého milion eur (25,6 milionu korun), za remízu 1:1 s Chorvatskem polovinu. Postup do vyřazovací fáze vynesl reprezentaci 1,5 milionu eur (38,4 milionu korun) a výhra v osmifinále nad Nizozemskem pak dalších 2,5 milionu eur (64 milionů korun). Další čtyři miliony eur (102,4 milionu korun) mohl český celek získat v případě úspěchu v sobotním čtvrtfinále s Dánskem, kterému podlehl 1:2.

Pro asociaci je účast na mistrovství Evropy nebo světa jedním ze zásadních výnosů. "Je tu dán nějaký klíč, ten je známý. Po odečtení nákladů se to dělí mezi reprezentační mužstvo a asociaci. Do výkonného výboru bude předloženo vyúčtování Eura včetně toho, že rozhodneme, jakým způsobem s těmi penězi naložíme," řekl novinářům předseda FAČR Petr Fousek. "Je to úspěch na všech frontách, že jsme se dostali mezi posledních osm týmů Evropy," dodal.