Čeští fotbalisté si nemohou vynachválit, že rozhodčí na Euru více pouštějí hru

Praha - Čeští fotbalisté si na mistrovství Evropy zatím nemohou vynachválit výkony rozhodčích. Reprezentantům se velmi zamlouvá, že sudí mají na šampionátu volnější metr, pouštějí některé důraznější zákroky a zbytečně nekouskují hru. Slávistický záložník Tomáš Holeš by si přál, aby rozhodčí stejně pískali i v české lize. Kvůli potížím letadla odletěli čeští fotbalisté k osmifinále do Budapešti až vpodvečer

"Myslím, že se můžeme všichni shodnout, i co jsem se bavil s klukama, že rozhodčí mají trošku volnější metr. Myslím, že je to jen ku prospěchu. Je to super, že se furt nepřerušuje. Myslím, že rozhodčí jsou na mistrovství zatím hodně kvalitní," řekl v on-line rozhovoru český obránce Aleš Matějů.

Rozhodčí zatím na turnaji zbytečně nerozdávají karty. Za 36 utkání základních skupin byli vyloučeni jen dva hráči a oproti minulému evropskému šampionátu v roce 2016 ubylo žlutých karet. Zatímco před pěti lety hned trojice týmů dostala ve třech zápasech skupiny 10 karet, na probíhajícím mistrovství je maximem osm napomínání pro Polsko a Severní Makedonii.

Málo karet rozdali sudí i v utkáních českého týmu. Úvodní souboj s tradičně tvrdě hrajícím Skotskem se obešel bez napomínání, v závěrečném duelu skupiny s Anglií si vysloužil žlutou kartu jen obránce Jan Bořil, pro kterého byla druhá na turnaji. Jen v druhém duelu s Chorvatskem udělil rozhodčí čtyři karty.

"Doteď jsme výkony rozhodčích vnímali pozitivně. V těch zápasech, které jsme hráli, plus v těch, co jsem ještě měl možnost k tomu vidět, pískali velmi dobře. To, že hru pustí a nechávají tomu spád, bylo ku prospěchu věci," pochvaloval si asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Přestože na Euru je poprvé k dispozici videorozhodčí, do zápasů zbytečně moc nezasahuje. Sudí chodí kontrolovat situace k monitoru pouze v nejnutnějších případech a hra tak zůstává plynulá.

"Ve všech zápasech, co jsme hráli, pískali rozhodčí výborně. Já jsem jen pro, že trochu upravili metr a pouštějí důraznější zákroky. Mně se to líbí a chtěl bych to takhle i v české lize, aby takhle pískali rozhodčí," uvedl záložník Holeš.

Kvůli technickým problémům letadla čeští fotbalisté dopoledne neodcestovali podle plánu do Budapešti k nedělnímu osmifinále mistrovství Evropy s Nizozemskem. Reprezentanti museli pozměnit program a tradiční předzápasový trénink neabsolvovali v dějišti utkání, ale v poledne na Strahově. Do maďarské metropole se tým z Prahy přesunul až vpodvečer náhradním strojem.

Záložník Alex Král na twitteru uvedl, že za odložení cesty mohla omylem nafouknutá skluzavka u dveří letadla. "Zažil jsem zpoždění letu, přesunutí také, dokonce i zrušení kvůli koronaviru. Ale neodletět kvůli omylem nafouknuté skluzavce, to je poprvé," napsal Král.

To však reprezentační mluvčí Petr Šedivý vyvrátil. "Za zrušením letu nebyla omylem nafouknutá skluzavka, ale technické problémy se zavřením dveří letadla," řekl novinářům Šedivý.

Český celek měl do Budapešti odletět v 10:30 a odpoledne si pak v Puskás aréně, kde se bude utkání hrát, zatrénovat. Nakonec ale svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého absolvovali závěrečnou přípravu na zápas ještě v Praze, kde mají během Eura základnu. Tým musel posunout také tiskovou konferenci, která začala až v 19:45. Původně se měla uskutečnit o čtyři hodiny dříve. Z Prahy mužstvo odletělo až v 17:49.

"Byla to komplikace, nicméně jsme museli rychle zvolit jiné řešení. Myslím, že jsme udělali, co jsme mohli. Teď večer už se můžeme soustředit na zítřejší zápas," uvedl Šilhavý na on-line tiskové konferenci po příletu do Budapešti.

"Nebylo to úplně nejpříjemnější, ale myslím, že jsme zareagovali dobře a rychle. Zvládli jsme odtrénovat v Praze, měli jsme i prostor k odpočinku. Potom jsme se sem přemístili druhým letadlem, takže myslím, že jsme to nakonec zvládli dobře," uvedl kapitán Vladimír Darida.

Reprezentanti si na rozdíl od Nizozemců nevyzkoušeli na předzápasovém tréninku Puskás arénu. "Samozřejmě každý by si rád osahal hřiště. Ale věřím, že jsme natolik zkušený tým se zkušenými hráči, kteří hráli na různých stadionech, že se s tím dokážeme vyrovnat," dodal Darida.

Reprezentace si během turnaje najala letadlo od soukromé zahraniční charterové společnosti. Hráči si zatím stroj pochvalovali s tím, že na palubě mají zvýšený komfort a cítí se tam dobře.

Mužstvo během Eura k zápasům létá z Prahy, kde má základnu. Původně mělo mít kemp v Edinburghu, ale kvůli hrozbě karantény pro celý tým v případě jediného pozitivního testu na koronavirus ho vedení na poslední chvíli zrušilo. První dva duely ve skupině odehrál český celek v Glasgow, v úterý proti Anglii nastoupil v Londýně.

Do Budapešti už podle reprezentačního fanklubu v pět hodin ráno vyrazili vlakem první čeští fanoušci. Puskás aréna může být jako jediná ze všech 11 hostitelských stadionů Eura zcela zaplněná. Utkání má v neděli výkop v 18:00.