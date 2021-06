Čeští fotbalisté si naposledy zatrénovali v Itálii a z kempu se vrátili do Prahy

Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti se odpoledne vrátili ze soustředění v Jižním Tyrolsku, kde se od pondělí chystali na nadcházející mistrovství Evropy. Na vstup do šampionátu se už nyní budou připravovat doma v Praze, kde v úterý absolvují generálku před Eurem proti Albánii.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si dnes v Jižním Tyrolsku naposledy zatrénovali. V severní Itálii strávili reprezentanti týden, v pátek v rámci kempu prohráli v Boloni přípravný zápas s Itálií vysoko 0:4.

Mužstvo trápí zranění několika hráčů. Do plného tréninku nemohl zasáhnout ofenzivní univerzál Adam Hložek a zdravotní problémy má dvojice stoperů Ondřej Čelůstka s Tomášem Kalasem. Oba dva zadáci po návratu do Čech absolvují vyšetření, které určí vážnost jejich zranění. Až do prvního utkání Eura mohou trenéři místo případných marodů povolat náhradníky.

V úterý na Letné nastoupí reprezentanti proti Albánii k závěrečnému přípravnému duelu před Eurem. Zatím není jasné, zda budou moci do hlediště aspoň v omezené míře diváci. FAČR totiž nedostala výjimku na obsazení 20 procent kapacity stadionu, která platila po závěr ligové sezony. Vedení reprezentace čeká, zda v pondělí vláda navýší možný počet osob na akci.

Do Eura vstoupí Šilhavého svěřenci 14. června zápasem v Glasgow proti domácímu Skotsku. Tamtéž 18. června změří síly s Chorvatskem a o další čtyři dny později se na závěr základní skupiny představí v Londýně proti Anglii.

Český tým bude mít během turnaje základnu v Praze a k utkáním bude létat. Původně měl pobývat v Edinburghu, ale kvůli tvrdým opatřením skotských úřadů proti koronaviru to vedení reprezentace na poslední chvíli zrušilo. Ve Skotsku na rozdíl od dalších hostitelských zemí nerespektují protokol UEFA a i v případě jediného pozitivního testu na covid-19 by muselo do karantény celé mužstvo.