Čeští fotbalisté si během Eura krátí čas i sbíráním samolepek

Praha - Čeští fotbalisté si v koronavirové "bublině" během mistrovství Evropy krátí čas různými způsoby. Ve volných chvílích hrají teqball či stolní tenis, v letadle se baví společenskou hrou Člověče, nezlob se a někteří zase sbírají samolepící kartičky Panini do alba Eura.

Album obsahuje všech 24 účastnických týmů turnaje a reprezentantům už většinou schází doplnit pouze pár samolepek. "Chybí mi jich už jenom 34. Doufám, že tam budou ti vyvolení," řekl pro youtubeový kanál české reprezentace záložník Michal Sadílek, když otevíral nový balíček samolepek.

Z českého celku mu scházeli obránce Ondřej Čelůstka a kapitán Vladimír Darida. "To jsou moje dva hlavní cíle, abych měl celý náš nároďák. Potom budu spokojen. A co bude navíc, to bude bonus, když to dosbírám během šampionátu," poznamenal Sadílek. "Je to těžký oříšek. Teď bojujeme mezi sebou, je tu dost vlčáků. Bojujeme o každou kartičku. Ale snad to všechno dáme," doplnil křídelník Jakub Pešek.

Čeští hráči populární samolepky sbírali už odmalička. "Pamatuji si, že jedno album jsem dosbíral úplně celé. Byla to Liga mistrů, ale už nevím, který to byl ročník. Bylo to zhruba v páté nebo šesté třídě. Hrávali jsme o ty kartičky i kostky, ve třídě to bylo hodně populární. Takže jedno album jsem dosbíral a věřím, že tohle bude druhé," uvedl Sadílek.

"Já když jsem byl malý, tak jsem sbíral jak Euro, tak mistrovství světa i Champions League. Takže zkušenosti mám," dodal s úsměvem útočník Adam Hložek.

Český tým je v "bublině" prakticky odříznutý od okolního světa už 21 dní. Reprezentanti se 30. května večer sešli v Praze před přípravným kempem před Eurem v severní Itálii a od té doby k nim nemohou ani příbuzní. V úterý je v Londýně čeká proti Anglii závěrečný zápas v základní skupině šampionátu.