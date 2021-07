Čeští fotbalisté se vrátili z Eura, mísilo se v nich zklamání s hrdostí

Praha - Čeští fotbalisté se krátce před druhou hodinou odpoledne vrátili do Prahy z Baku, kde se v sobotu po čtvrtfinálové porážce s Dánskem rozloučili s účinkováním na mistrovství Evropy. V reprezentantech stále převládalo zklamání z prohry 1:2 a vyřazení, zároveň však byli pyšní na to, jak daleko se v turnaji navzdory pozici outsidera dostali.

"Nyní se cítíme zklamaní. Ale jsem pyšný na každého člena našeho týmu. Jedna kapitola končí a druhá zase začíná. Ukázali jsme kvalitu a věřím, že to bude další motivace do budoucna," uvedl na sociální síti záložník Tomáš Souček krátce předtím, než se mužstvo vydalo na zhruba čtyřhodinový let z Baku zpět do Prahy.

"Chtěl bych všem moc poděkovat za podporu, která se nám po celou dobu turnaje dostávala. I kvůli vám jsme to chtěli dotáhnout ještě aspoň o kolo dál, ale i tak jsem na náš tým neskutečně hrdý," napsal po příletu brankář Tomáš Vaclík.

Reprezentační sraz trval 36 dní. Národní tým se sešel na konci května a před šampionátem absolvoval závěrečnou přípravu na kempu v Itálii. Během Eura měli Češi základnu v Praze, kde trénovali na Strahově. K jednotlivým utkáním létali. Základní skupinu odehráli v Glasgow a Londýně, vítězné osmifinále s Nizozemskem v Budapešti a čtvrtfinále s Dánskem v tři tisíce vzdáleném Baku.

Reprezentanty nyní čeká dovolená a poté už blížící se nová sezona. Hráči z české ligy se ke svým klubům, které již začaly letní přípravu, připojí později. Národní tým na podzim odehraje zbytek světové kvalifikace o účast na šampionátu v Kataru v příštím roce.