Čeští fotbalisté se po výhře nad Švýcary pokusí zaskočit Španělsko

Praha - Čeští fotbalisté v neděli nastoupí proti trojnásobným mistrům Evropy Španělům k druhému ze šesti zápasů skupiny A2 třetího ročníku Ligy národů. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se pokusí navázat na čtvrteční úvodní vítězství 2:1 nad Švýcarskem a v Edenu obrat o body dalšího favorita. V samostatné historii ale reprezentace v pěti vzájemných zápasech uhrála se Španělskem jen jednu remízu.

Český tým je po prvním kole skupiny v čele tabulky, neboť loňští finalisté Ligy národů Španělé na úvod remizovali s dalším celkem z Pyrenejského poloostrova Portugalskem 1:1. Reprezentanti v červnu netradičně odehrají hned čtyři zápasy. Po duelu se Španělskem nastoupí 9. června v Portugalsku a o tři dny později se představí v odvetě ve Španělsku. Cílem českého celku je udržení ve skupině A, kterou opustí nejhorší mužstvo v tabulce.

Šilhavého svěřenci hrají elitní úroveň Ligy národů poprvé, v předchozích dvou ročnících působili ve skupině B, odkud předloni postoupili. Soutěž do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát bude vybráno 12 celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, a ty čeká play off o zbylá tři místa na šampionátu. Jelikož český celek figuruje v elitní úrovni A, má velkou naději, že ho minimálně baráž o mistrovství nemine.

Šilhavého výběr porazil Švýcary, byť trenér postrádal hned 14 hráčů včetně nejlepšího útočníka Patrika Schicka. "Máme velkou radost, že se nám podařilo se Švýcarskem vyhrát. Každý dobrý zápas se soupeři z této top kvality dodává sebevědomí, je to taková vzpruha do dalších utkání. Věříme, že i tohle nám pomůže do druhého zápasu," řekl v on-line rozhovoru s novináři asistent trenéra Jiří Chytrý.

Reprezentanti očekávají v neděli ještě těžšího soupeře. Španělé dlouhodobě patří k evropské špičce, byť nejlepší období prožívali hlavně kolem roku 2010, kdy ovládli světový šampionát. Mistrovství Evropy vyhrál pyrenejský tým v letech 1964, 2008 a 2012. Na loňském Euru došlo Španělsko do semifinále, tedy o kolo dál než český celek. Na rozdíl od Šilhavého svěřenců jihoevropská země postoupila na podzimní mistrovství světa v Kataru.

"Minimálně co se týče kombinačních schopností, je Španělsko ještě o level výš než Švýcaři. Prakticky v každém utkání i s těmi nejsilnějšími soupeři je Španělsko dominantní v držení míče a dokáže si vytvořit řadu příležitostí. Čekáme náročný zápas na koncentraci. Oni dokážou měnit tempo hry. Chvíli je to jakoby taková uspávací taktika, a pak se tempo obrovsky rozjede," řekl Chytrý na adresu Španělů, v jejichž kádru je několik hráčů z Barcelony a vítěze Ligy mistrů Realu Madrid.

"Budeme muset být jednak velmi dobře takticky připraveni, vykrývat klíčové prostory a vzájemně se zajišťovat a ještě udržet koncentraci. Nesmíme ani na chvíli polevit, jinak by nás okamžitě potrestali. Chceme minimálně zopakovat výkon jako proti Švýcarsku," dodal Chytrý, jehož tým doma už desetkrát po sobě neprohrál.

Oba celky se naposledy utkaly na Euru 2016, kde Španělsko gólem v závěru zvítězilo nad svěřenci tehdejšího trenéra Pavla Vrby 1:0. V pěti vzájemných zápasech od rozdělení federace český tým dosáhl jen na jednu remízu, dal jediný gól a čtyřikrát po sobě prohrál.

Španělé ztratili jediný z posledních devíti zápasů, ve čtvrtek poprvé po čtyřech duelech nezvítězili. "S hrou proti Portugalsku jsem více než spokojený. Vytvořili jsme si šance na to, abychom přidali druhý gól, ale bohužel v závěru jsme inkasovali na 1:1. S Čechy to bude zase úplně jiný zápas. Budou proti nám hrát jinak než Portugalsko a určitě nám způsobí potíže," řekl španělský kouč Luis Enrique.

Čeští trenéři i vzhledem k nezvyklému počtu čtyř zápasů během 11 dnů zatím váhají nad tím, jakou proti Španělům nasadí sestavu. V posledních třech duelech zvolili systém s třemi stopery. Jubilejní 50. start za reprezentační "áčko" si může připsat kapitán Tomáš Souček.

"Jedna věc je, že kluci zahráli proti Švýcarsku dobře, to je super. Za normálních okolností by byla cílem stabilizace týmu, a ne tolik změn. Ale čekají nás čtyři velice těžké zápasy. Včerejší utkání nás stálo spoustu sil, navíc kluci to měli každý jinak s koncem sezony. Budeme muset zjistit stav kádru, jak na tom kdo je, a pak se rozhodneme," doplnil Chytrý.

Utkání má v neděli výkop v Edenu ve 20:45.

Statistické údaje před utkáním skupiny A2 Ligy národů: ČR - Španělsko Výkop: neděle 5. června, 20:45 (Praha-Eden). Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Delajod (video, všichni Fr.). Umístění v žebříčku FIFA: 33. - 7. Bilance: ČR (Československo) - Španělsko: 17 7-2-8 16:17. ČR - Španělsko: 5 0-1-4 1:6. ČR bilance celkem: 317 171-60-86 565:315. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 38 20-5-13 55:45. Poslední vzájemné utkání (ME, 13. června 2016, Toulouse): Španělsko - ČR 1:0 (0:0) Branka: 87. Piqué. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Raczkowski, Musial (všichni Pol.). ŽK: Limberský (ČR). Diváci: 29.400. Sestavy: Španělsko: De Gea - Juanfran, Ramos, Piqué, Alba - Busquets, Iniesta, Fábregas (70. Thiago) - Silva, Morata (62. Aduriz), Nolito (82. Pedro). Trenér: Del Bosque. ČR: Čech - Kadeřábek, Sivok, Hubník, Limberský - Darida, Plašil - Gebre Selassie (86. Šural), Rosický (88. Pavelka), Krejčí - Necid (75. Lafata). Trenér: Vrba. Předpokládané sestavy: ČR: Vaclík - Kúdela, Brabec, Zima - Coufal, Souček, Sadílek, Matějů - Jankto, Kuchta, Hložek. Španělsko: Simón - Carvajal, Martínez, P. Torres, Alonso - Koke, Busquets, Rodri - M. Llorente, Morata, Olmo. Absence: Barák, Bořil, Čelůstka, Holeš, Hovorka, Kalas, Krejčí, Masopust, Petrášek, Provod, Schick, Ševčík, Vydra (všichni zranění), Pavlenka (nemoc), Jemelka (nejistý start) - Laporte, Oyarzabal, Pedri, Thiago Alcántara (všichni zranění), García (nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Souček (9) - Morata (26). Nejlepší střelci v probíhající Lize národů: Kuchta - Morata (oba 1). Disciplinární ohrožení: Brabec, Krejčí - Busquets, D. Llorente, Sarabia (všichni 1 ŽK). Zajímavosti: - týmy se naposledy utkaly na Euru 2016, kde Španělsko zvítězilo 1:0 - Česko v samostatné historii v 5 zápasech se Španělskem nezvítězilo, dalo jediný gól a 4x po sobě prohrálo - Česko v součtu s Československem prohrálo jen poslední ze 7 domácích zápasů se Španělskem - Česko ve čtvrtek na úvod skupiny porazilo Švýcarsko 2:1, Španělsko remizovalo s Portugalskem 1:1 - Česko ve třetím ročníku Ligy národů poprvé hraje elitní skupinu A, kam postoupilo díky předloňskému vítězství ve skupině B2 - Španělsko i potřetí hraje elitní skupinu A, ve druhém ročníku skončilo druhé - Česko prohrálo jediný z posledních 8 zápasů - Česko doma 10x za sebou neprohrálo - Španělsko prohrálo jediný z posledních 9 zápasů - Španělsko prohrálo jediný z posledních 7 venkovních duelů - Česko v březnu prohrálo v semifinále play off o mistrovství světa ve Švédsku 0:1 po prodloužení a na šampionát neprošlo, naopak Španělsko na závěrečný turnaj postoupilo - Španělsko vloni na Euru vypadlo v semifinále, v letech 1964, 2008 a 2012 evropský šampionát vyhrálo, v roce 2010 ovládlo mistrovství světa - Vlkanova si může připsat premiérový start za reprezentační A-tým, Souček (oba ČR) může nastoupit k 50. utkání - Matějů (ČR) dnes slaví 26. narozeniny