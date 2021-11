Čeští fotbalisté se chtějí v přípravě proti Kuvajtu vítězně naladit na Estonsko

Olomouc - Čeští fotbalisté ve čtvrtek odehrají v Olomouci přípravný zápas s Kuvajtem. Reprezentanti chtějí proti asijskému soupeři potvrdit roli jasného favorita a vítězně se naladit na úterní poslední utkání kvalifikační skupiny o postup na mistrovství světa proti Estonsku, v němž budou bojovat o druhé místo v tabulce. Národní tým v posledních dvou duelech letošního roku povede asistent Jiří Chytrý místo hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého, který má koronavirus.

Česká nebo československá reprezentace v dosavadních dvou zápasech s Kuvajtem neprohrála. Na mistrovství světa v roce 1982 národní tým s asijským soupeřem remizoval 1:1 a před 26 lety v přípravě venku zvítězil 2:1. Výběr malé země ležící u Perského zálivu figuruje až na 142. místě žebříčku FIFA, reprezentanti přesto věří, že je outsider prověří. Kuvajťany v minulosti vedli i čeští trenéři Milan Máčala a Dušan Uhrin starší.

"Co jsme se na Kuvajt dívali, tak šli nahoru, co se týče organizace hry. Je to exotický soupeř, ale všechny týmy už dnes hrají organizovaně a velmi dobře takticky. Věřím, že utkání zvládneme a dobře nás připraví na úterní kvalifikační zápas proti Estonsku," řekl novinářům asistent Chytrý.

Reprezentaci povede už podruhé. Poprvé musel zaskočit vloni v říjnu, kdy měl Šilhavý rovněž pozitivní test na covid-19. Český tým tehdy v Lize národů prohrál ve Skotsku 0:1. "Pro nás je to samozřejmě komplikace, ale i na tuto variantu jsme byli připravení. Vloni ve Skotsku jsme si to vyzkoušeli. S Jardou budeme v častém kontaktu a budeme všechno probírat. Věřím, že oba zápasy zvládneme úspěšně," uvedl Chytrý, jehož tým prohrál jediné z posledních pěti utkání.

Čeští trenéři opět postrádají řadu zraněných hráčů. V ofenzivě vypadli nejlepší střelec Patrik Schick, který v létě pěti góly pomohl týmu k účasti ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, univerzál Adam Hložek a na křídle pak nadále schází Jakub Jankto. "Všichni víme, že Patrik je naším nejefektivnějším hráčem a nejlepším střelcem, takže chybět samozřejmě bude. Věříme ale, že kluci, kteří tam budou, ho dokážou nahradit," podotkl Chytrý.

Trenéři podle něj neplánují v přípravném zápase příliš změn v obvyklé základní sestavě. "Zvažovali jsme několik variant, jak k utkání přistoupit. Nejvíce se ale přikláníme k tomu, že to bude příprava na kvalifikační utkání s Estonskem. Takže myslím, že změn v sestavě nebude tolik. Vyzkoušíme si určité varianty do postupného útoku, zakončení, ve finální fázi a nějaké věci do součinnosti, které nám pomohou v utkání s Estonskem," prohlásil Chytrý.

Zápas v Olomouci má výkop ve čtvrtek v 18:30. Reprezentanti se po utkání přesunou zpět do Prahy, kde se budou chystat na duel s Estonskem.

Ve světové kvalifikaci Češi figurují na druhém místě tabulky o skóre před třetím Walesem, který má ale jeden duel k dobru. Přímo na šampionát postoupí pouze vítěz skupiny, jímž s největší pravděpodobností bude Belgie. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají skoro jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.

Statistické údaje před utkáním ČR - Kuvajt: Výkop: čtvrtek 11. listopadu, 18:30 (Olomouc). Rozhodčí: Kralovič - Štrbo, Ferenc (všichni SR). Umístění v žebříčku FIFA: 31. - 142. Bilance: ČR (Československo) - Kuvajt: 2 1-1-0 3:2. ČR - Kuvajt: 1 1-0-0 2:1. ČR bilance celkem: 312 168-59-85 553:312. ČR pod trenérem Jiřím Chytrým: 1 0-0-1 0:1. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 35 19-4-12 52:42. Poslední vzájemné utkání (příprava, 13. prosince 1995, Kuvajt): Kuvajt - ČR 1:2 (0:2) Branky: 5. Gabriel, 30. Drulák. Rozhodčí: Baští (Kuvajt). Bez karet. Diváci: 5000. Sestava ČR: Maier - Kozel - Rada, Gabriel - Bejbl, Navrátil, Nečas (65. Galásek), Lasota, Baranek (55. Vágner) - Drulák, Obajdin (80. Hromádko). Trenér: Dušan Uhrin st. Předpokládané sestavy: ČR: Mandous - Coufal, Brabec, Kalas, Novák - Souček, Sadílek - Masopust, Barák, Pešek - Vydra. Kuvajt: Ch. Rašídí - Dusárí, Harbí, F. Rašidí, Kalláf - A. Rašidí, Muhsín, Huvaidí, Utaibí, Faníní - Mutavá. Absence ČR: Bořil, Čelůstka, Černý, Hložek, Hovorka, Jankto, Kadeřábek, Kúdela, Provod, Schick, Ševčík, Wiesner (všichni zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Krmenčík (9) - Mutavá (56). Zajímavosti: - Česko nebo Československo ve 2 zápasech s Kuvajtem neprohrálo - Československo na mistrovství světa 1982 remizovalo s Kuvajtem 1:1 - Česko v jediném vzájemném duelu po rozdělení federace vyhrálo v roce 1995 v přípravě v Kuvajtu 2:1 - Česko prohrálo jediný z posledních 5 zápasů - Česko doma 7x po sobě neprohrálo a v posledních 2 zápasech tam remizovalo - Česko povede asistent trenéra Chytrý, hlavní kouč Šilhavý má koronavirus - Česko prohrálo 2 z posledních 3 zápasů v Olomouci, naposledy 1:2 se Skotskem v Lize národů vloni v září, kdy kvůli koronaviru v původním výběru nastoupil narychlo složený nový tým - Kuvajt vyhrál jediný z posledních 11 zápasů - Kuvajt ve 4 z posledních 5 zápasů neskóroval - Kuvajt v roce 1980 vyhrál mistrovství Asie, na světovém šampionátu startoval jen jednou, v roce 1982 - Kuvajt v kvalifikaci mistrovství světa 2022 vypadl ve druhé fázi - Panák (ČR) si může připsat premiérový start za reprezentační A-tým - Kuvajt v minulosti vedli čeští trenéři Milan Máčala a Dušan Uhrin starší