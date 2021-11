Čeští fotbalisté rozdrtili v přípravě Kuvajt 7:0

Olomouc - Čeští fotbalisté potvrdili v přípravném utkání s Kuvajtem v Olomouci roli favorita a vyhráli drtivě 7:0. Reprezentanti si připsali nejvyšší vítězství od září 2009, kdy stejným výsledkem zdolali San Marino. O sedm branek vyhráli Češi teprve počtvrté v samostatné historii, jejich maximem je triumf 8:1 nad Andorra z roku 2005.

Dva góly si připsali Jakub Pešek se střídajícím Janem Sýkorou, po jedné brance dali Antonín Barák, Tomáš Souček a Filip Novák. Národní celek se vítězně naladil na úterní závěrečný zápas kvalifikační skupiny o postup na mistrovství světa proti Estonsku.

Český tým v listopadových zápasech vede asistent Jiří Chytrý místo hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, který měl pozitivní test na koronavirus. Kvůli covidu-19 chyběl už vloni v říjnu v utkání Ligy národů ve Skotsku.

Reprezentační trenéři nasadili k druhému zápasu za národní celek bývalého gólmana Olomouce Mandouse, v útoku dostal od úvodu šanci Krmenčík a na stoperu pak Zima s Brabcem. Kuvajťané, které vedl španělský trenér Carlos González, bratr olomouckého záložníka Pabla Gonzáleze, vyrukovali s pětičlennou obranou a k ofenzivním výpadům se prakticky vůbec nedostávali.

Český celek měl od úvodu drtivou převahu. Nejprve v šesté minutě hlavičkoval po rohu těsně vedle Barák, poté se Součkova střela otřela o tyč. Ve 26. minutě už domácí vedli. Po Coufalově přihrávce z pravé strany se do odkryté branky bez problémů trefil Barák.

Vzápětí mohl zvýšit Sadílek, ale hostující brankář jeho pokus vyrazil. Souček pak ve 37. minutě hlavičkou trefil jen gólmana a Rašídí zasáhl i proti Barákovi. Ve 45. minutě už kuvajtský brankář inkasoval, když Zimovu střelu vyrazil jen k Peškovi, jenž se zblízka nemýlil. Sparťanský křídelník se třetího reprezentačního gólu dočkal v Olomouci, kde vloni skóroval za národní celek poprvé.

Hned necelou minutu po pauze se Pešek prosadil znovu. Po Krmenčíkově přihrávce se obtočil ve vápně a zvýšil na 3:0. Chvíli nato mu radost z hattricku zkazil rozhodčí Kralovič, který odpískal útočný faul.

V 57. minutě už Češi přidali čtvrtý gól. Po Sadílkově centru se hlavou prosadil Souček a připsal si první branku od poloviny srpna. Kuvajt, kterému patří až 142. místo v žebříčku FIFA, po změně stran už vůbec nestíhal a po hodině hry inkasoval popáté. Přízemní střelou k tyči se prosadil střídající bek Novák a radoval se z druhé trefy za reprezentační "áčko".

V 65. minutě hostujícího gólmana nepřekonal Barák, střídající Vydra poté minul a dorážející Novák zblízka napálil tyč. Další branky přidali Češi zdecimovanému soupeři v závěru, kdy se dvakrát trefil střídající Sýkora. Poprvé skóroval v 83. minutě a podruhé dorážkou zblízka hlavou o pět minut později.

Český tým počtvrté za sebou neprohrál a Kuvajtu nepodlehl ani ve třetím vzájemném duelu. S asijským soupeřem utrpěl porážku jen na olympijských hrách v roce 2000, kde ale startují výběry do 23 let.

Reprezentanti úterním zápasem s Estonskem zakončí letošní rok. Češi ve světové kvalifikaci figurují na druhém místě tabulky o skóre před třetím Walesem, který má ale jeden duel k dobru. Přímo na šampionát postoupí jen vítěz skupiny, jímž s největší pravděpodobností bude Belgie. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají skoro jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.

Hlasy po utkání:

Jiří Chytrý (asistent trenéra ČR): "Musím tým pochválit. Jsme rádi, jak se nám podařilo naplnit předzápasový plán, který jsme měli. Věděli jsme, že musíme být aktivní, poctiví, držet soupeře pod tlakem. Kluci k tomu přistoupili skvěle, dokázali vstřelit hodně branek a utkání zvládli velmi dobře. Můžeme být spokojeni. Samozřejmě vnímáme, že v úterý proti Estonsku nás čeká mnohem těžší zápas."

Jakub Pešek (záložník ČR): "Neuznaný gól mě mrzí. Hattrick v reprezentaci, to by bylo něco velkého. Ale aspoň ušetří moje peněženka. Jsem hlavně rád, že se zvítězilo a že jsme se dobře připravili na Estonsko. Snad budeme takhle pokračovat."

Jan Sýkora (záložník ČR): "Bylo to super. Věřil jsem, že bych si na chvilku mohl zahrát. Že to dopadlo takovým výsledkem a ještě jsem dal dva góly, o to jsem raději. Těší mě, že jsem pomohl týmu, že jsme to zvládli a připravili se na úterý."

ČR - Kuvajt 7:0 (2:0)

Branky: 45. a 46. Pešek, 83. a 88. Sýkora, 26. Barák, 57. Souček, 60. Novák. Rozhodčí: Kralovič - Štrbo, Ferenc (všichni SR). Bez karet. Diváci: 5367.

ČR: Mandous - Coufal, Zima, Brabec, Matějů (46. Novák) - Souček, Sadílek (61. Král) - Masopust (72. Kopic), Barák (72. Sýkora), Pešek (61. Vydra) - Krmenčík (61. Kuchta). Trenér: Chytrý.

Kuvajt: Ch. Rašídí - Dusárí, Harbí, Chálid Fazlí II (67. Mahrán), F. Rašidí, Kalláf - Daští (46. Rizá), Džazá (82. Huvaidí), Utaibí (46. Faníní) - J. Rašídí (46. Burslí), A. Rašidí (61. Mutavá). Trenér: González.