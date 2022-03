Čeští fotbalisté remizovali v přípravě ve Walesu 1:1, gól dal Souček

Cardiff - Čeští fotbalisté remizovali na závěr březnového programu v přípravném utkání ve Walesu 1:1. Hosty poslal v Cardiffu ve 32. minutě do vedení Tomáš Souček, hned za dvě minuty ale vyrovnal Rubin Colwill. Velšané v utkání dvakrát trefili tyč, na opačné straně mířil do brankové konstrukce střídající Jan Sýkora.

Český tým si nedokázal výhrou aspoň částečně spravit náladu po čtvrteční porážce 0:1 v prodloužení ve Švédsku v semifinále play off o mistrovství světa, po níž přišel o šanci postoupit na šampionát. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého zároveň soupeři nedokázali oplatit výsledky z uplynulé kvalifikační skupiny. S Velšany si připsali venkovní prohru 0:1 a domácí remízu 2:2 a soupeř na jejich úkor skončil druhý v tabulce.

Češi nastoupili v přípravě proti Walesu vzhledem k tomu, že po vyřazení Ruska z baráže kvůli jeho vojenskému vpádu na Ukrajinu neměli ve své "větvi" po porážce ve Švédsku soupeře. Ostrovní celek zase po čtvrtečním vítězství 2:1 nad Rakouskem v play off nehrál finále, neboť semifinále mezi Skotskem a Ukrajinou bylo odloženo.

"Po porážce ve Švédsku nebylo jednoduché hodit to za hlavu. Myslím, že první půle byla lepší té druhé. Nakonec jsme mohli v závěru Hložkem dát třeba i vítězný gól. Jak výsledkově, tak částečně i herně to kluci zvládli," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Český kouč stejně jako ve Švédsku zvolil rozestavení se třemi stopery a oproti čtvrtečnímu zápasu udělal pět změn v základní sestavě. V brance dostal šanci Staněk, v obraně Petrášek se Zeleným, premiéru v zahajovací jedenáctce si odbyl Lingr a v útoku vedle Kuchty nastoupil Pešek. Velšané po postupu přes Rakousko nasadili náhradníky s výjimkou gólmana Hennesseyho, který chytal jubilejní 100. reprezentační duel. Hlavní hvězda soupeře kanonýr Bale začal jen na lavičce.

"Sestava doznala změn, asi pět jmen tam bylo nových včetně brankáře. Bylo to trochu znát na souhře, kluci nehrají spolu tak pravidelně. Velšané v druhém poločase nastoupili a dostali nás pod tlak, ale myslím, že jsme to zvládli," uvedl Šilhavý.

Český tým byl od úvodu výrazně aktivnější. Dvě šance neproměnil Kuchta, který nejprve v 10. minutě nevyužil brejk a chvíli nato hlavičkoval v dobré pozici jen do středu branky. Ve 32. minutě už hosté vedli. Zelený se zbavil obránce, nacentroval z levé strany a Souček po Lingrově sklepnutí zamířil v poměrně obtížné pozici přesně k tyči.

Český kapitán skóroval v reprezentaci podeváté. "Gól mě potěšil hodně. Každý gól potěší, zvlášť reprezentační. Chtěl jsem hrát od začátku, protože je to obrovská čest pro mě a pro všechny okolo," řekl ve videu od české reprezentace Souček.

Šilhavého svěřencům vydrželo vedení jen necelé dvě minuty. Johnson utekl Brabcovi a přihrál Colwillovi, jenž zakončil přesně k tyči. Teprve devatenáctiletý záložník dal první reprezentační gól. Odpovědět mohl Sadílek, ale z přímého kopu těsně přestřelil. Ve 44. minutě ve skluzu napřáhl těsně za vápnem Vaulks a Staňka zachránila tyč.

Plzeňský gólman chvíli předtím inkasoval úder v souboji a do druhé půle jej mezi tyčemi nahradila jednička Vaclík. Do premiéry v národním celku naskočil útočník Jurečka. Další střídající hráč Sýkora čtyři minuty po změně stran po Masopustově přihrávce trefil tyč a dorážející Lingr už dostal míč do sítě z ofsajdu.

V 53. minutě znovu mířili do brankové konstrukce i domácí, když podruhé v utkání zasáhl tyč Vaulks. Hosté už v druhé půli neměli takovou převahu jako na začátku. Po necelé hodině hry po zmatcích v české obraně vypálil Johnson a Čechy podržel Vaclík.

Krátce nato musel kvůli zranění střídat Masopust. Hru rozkouskovala střídání, přesto oba týmy mohly strhnout vítězství na svou stranu. V 86. minutě pálil v dobré pozici nad Hložek, o tři minuty později Vaclík vyrazil střelu střídajícího Balea. Český celek v samostatné historii vyhrál z šesti zápasů proti Walesu jediný.

"Druhý poločas byl už takový hodně bojovný z obou stran. Taky jsme si vytvořili šance, dali jsme tyčku, pak jsme párkrát přestřelili branku. Remíza je asi zasloužená," mínil Souček.

Cardiff: Wales - ČR 1:1 (1:1)

Branky: 34. Colwill - 32. Souček.

Rozhodčí: Tierney - Cook, Betts (všichni Angl.).

Bez karet.

Sestavy:

Wales: Hennessey (60. A. Davies) - Gunter (60. Rodon), Mepham, Cabango - Thomas, Vaulks (60. Ampadu), Colwill (81. Bale), Morrell, Norrington-Davies - Johnson (81. Harris), Matondo (71. J. Williams). Trenér: Page.

ČR: Staněk (46. Vaclík) - Zima, Petrášek, Brabec - Masopust (63. Jankto), Souček, Sadílek (63. Barák), Zelený - Lingr (81. Hložek), Pešek (46. Sýkora) - Kuchta (46. Jurečka). Trenér: Šilhavý.

Hlasy po přípravném fotbalovém utkání Wales - ČR

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Sestava doznala změn, asi pět jmen tam bylo nových včetně brankáře. Bylo to trochu znát na souhře, kluci nehrají spolu tak pravidelně. Myslím, že první půle byla lepší té druhé. Velšané v druhém poločase nastoupili a dostali nás pod tlak, ale myslím, že jsme to zvládli. Nakonec jsme mohli v závěru Hložkem dát třeba i vítězný gól. Jak výsledkově, tak částečně i herně to kluci zvládli."

Tomáš Souček (kapitán ČR): "Myslím, že jsme hodně dobře začali. Celý první poločas byl velmi kvalitní, s ním jsem hodně spokojený. Měli jsme pár příležitostí, mohli jsme možná dát více gólů. Jen je škoda, že když dáme gól, tak hned dostaneme. To nás trochu srazilo. Druhý poločas byl už hodně bojovný z obou stran. Taky jsme si vytvořili šance, dali jsme tyčku, pak jsme párkrát přestřelili. Remíza je asi zasloužená."

David Zima (obránce ČR): "Porážka ve Švédsku nás hodně mrzela. Pak jsme si řekli, že to nějak hodíme za hlavu, že jsme tam odehráli dobré utkání. I když na mně to stopy zanechalo a nějakou dobu to zanechá i na ostatních hráčích. Cítíme, že to bylo blízko. Dnes to byl klasický přípravný zápas, každý hráč si může zkusit, co si v ostrém zápase nezkusí. Mohou si zahrát všichni hráči. Náš cíl byl vyhrát, což se bohužel nepovedlo. Ale myslím, že jsme tu ostudu neudělali. Prvních 20 minut jsme byli v tlaku, pak Velšané trochu změnili rozestavení. Až na začátek druhé půle, kdy jsme byli asi na 15 minut pod tlakem, jsme si s tím poradili dobře."

Výsledky přípravných fotbalových utkání

Ta'Qali: Ázerbájdžán - Lotyšsko 0:1 (0:0)

Branka: 86. Gutkovskis. ČK: 30. Garajev - 90. Dubra.

Rajján: Chorvatsko - Bulharsko 2:1 (0:0)

Branky: 76. Modrič z pen., 80. Kramarič - 69. Despodov. ČK: 63. Čaleta-Car - 70. Despodov.

Murcía: Lichtenštensko - Faerské ostrovy 0:1 (0:1)

Branka: 39. Johannesen.

Murcía: Finsko - Slovensko 0:2 (0:1)

Branky: 38. Duda, 72. Jirka.

Kodaň: Dánsko - Srbsko 3:0 (1:0)

Branky: 15. Mähle, 53. Lindström, 57. Eriksen.

Curych: Švýcarsko - Kosovo 1:1 (0:0)

Branky: 61. Lotomba - 52. Rashica.

Tirana: Albánie - Gruzie 0:0

Manáma: Bahrajn - Bělorusko 0:1 (0:1)

Branka. 45.+1 Solovej.

Oslo: Norsko - Arménie 9:0 (5:0)

Branky: 29. z pen., 34. a 58. King, 24. a 45.+1 Haaland, 86. a 90.+1 Sörloth, 30. Thorstvedt, 80. Daehli. ČK: 17. A. Hovhanisjan (Arménie).

Ta'Qali: Malta - Kuvajt 2:0 (2:0)

Branky: 29. Satariano, 33. Teuma.

Rajján: Katar - Slovinsko 0:0

Netanja: Izrael - Rumunsko 2:2 (0:2)

Branky: 57. a 85. Dabbur - 10. Cicaldau, 23. Man.

Amsterodam: Nizozemsko - Německo 1:1 (0:1)

Branky: 68. Bergwijn - 45.+1 Müller.

La Coruňa: Španělsko - Island 5:0 (2:0)

Branky: 37. a 40. z pen. Morata, 61. a 73. Sarabia, 47. Pino.

Belfast: Severní Irsko - Maďarsko 0:0

Zenica: Bosna a Hercegovina - Lucembursko 1:0 (0:0)

Branka: 86. Džeko.

Dublin: Irsko - Litva 1:0 (0:0)

Branka: 90.+7 Parrott.

Londýn: Anglie - Pobřeží slonoviny 3:0 (2:0)

Branky: 30. Watkins, 45. Sterling, 90.+3 Mings. ČK: 40. Aurier (Pobř. slon.).

Brusel: Belgie - Burkina Faso 3:0 (2:0)

Branky: 16. Vanaken, 18. Trossard, 75. Benteke.

Vídeň: Rakousko - Skotsko 2:2 (0:1)

Branky: 75. Gregoritsch, 82. Schöpf - 28. Hendry, 56. McGinn.

Konya: Turecko - Itálie 2:3 (1:2)

Branky: 4. Ünder, 83. Dursun - 39. a 69. Raspadori, 35. Cristante.

Villeneuve: Francie - JAR 5:0 (2:0)

Branky: 23. a 76. z pen. Mbappé, 34. Giroud, 81. Ben Yedder, 90.+2 Guendouzi. ČK: 84. Mudau (JAR).