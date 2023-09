Čeští fotbalisté remizovali v přípravě v Maďarsku 1:1, trefil se Jurečka

Budapešť - Čeští fotbalisté zakončili zářijový sraz remízou 1:1 v přípravném utkání v Maďarsku. Domácí v souboji sousedů v žebříčku FIFA poslal v 52. minutě do vedení Roland Sallai, ale za devět minut svým premiérovým gólem v reprezentaci srovnal Václav Jurečka. Výsledkem 1:1 se oba týmy rozešly i v předchozím vzájemném souboji v srpnu 2013.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého hráli 1:1 podruhé za sebou, ve čtvrtek stejným poměrem remizovali doma s Albánii v kvalifikaci mistrovství Evropy. Národní mužstvo nadále vede svou skupinu, v dalším zápase se představí 12. října v Albánii.

Češi i Maďaři udrželi neporazitelnost v letošním roce. Svěřenci italského trenéra Marca Rossiho, kteří vloni v Lize národů dokázali nečekaně zvítězit v Anglii i Německu, neprohráli od loňského září už osm zápasů. Šilhavého výběr nenašel přemožitel šest duelů po sobě.

Český trenér udělal hned devět změn v základní sestavě oproti utkání s Albánií, v zahajovací jedenáctce zůstali pouze kapitán Souček a obránce Brabec. Češi opět vyrukovali s třemi stopery, jedním z nich byl i Stronati, jenž působí v maďarském klubu Puskás Akadémia. Mezi tyčemi nastoupil Staněk, v ofenzivě tentokrát dostali šanci Jurečka, Hložek a hrot Chytil.

Utkání v Puskás Areně, kde národní mužstvo předloni v osmifinále mistrovství Evropy porazilo Nizozemsko 2:0, se hrálo ve skvělé atmosféře před více než 50 tisíci diváky. Hosté v úvodu poměrně vysoko napadali, první velkou šanci si ale vytvořili Maďaři. Domácí se v pokutovém území několika rychlými přihrávkami prokombinovali až před Staňka, který v 10. minutě vychytal Sallaie.

Na opačné straně hlavičkoval v dobré pozici jen do středu branky Stronati, navíc mu chorvatský rozhodčí odpískal faul. Ve 25. minutě našel Hložek ve vápně Chytila, jemuž ale střela nesedla a Dibusz bez větších potíží zasáhl.

Nebezpečnější byli v úvodním dějství Maďaři, kteří po čtvrtečním vítězství v Srbsku vedou svou skupinu evropské kvalifikace. Ve 35. minutě Staněk vyrazil dalekonosnou Szalaiovu ránu na roh. Z něj sehráli domácí nápaditý signál, který po Kalmárově střelu o zem zakončil zblízka nepovedenou hlavičkou nad Sallai.

Sedm minut po přestávce už Maďaři vedli. Po rychle vhozeném autu si Kerkez narazil s Vargou, poslal přízemní centr z levé strany a aktivní Sallai zblízka překonal Staňka, byť si český gólman na míč sáhl.

Češi poměrně rychle srovnali. Chytil v 63. minutě přetlačil obránce, stihl hlavičkou posunout míč před vybíhajícím gólmanem na spoluhráče ze Slavie Jurečku a pro něj už nebylo problémem poslat balon do opuštěné branky. Nejlepší střelec minulé sezony české ligy, který se v tomto ročníku zatím spíše trápí, v reprezentaci skóroval vůbec poprvé.

Domácí se snažili vzít si zpět vedení. V 79. minutě zahrával ofenzivní univerzál Liverpoolu Szoboszlai přímý kop z výhodné pozice, ale o kousek minul. Další větší šance už v poměrně nervózním závěru k vidění nebyla.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Česka): "Byť jsme nevyhráli, jsem celkem spokojený. Hlavně s tou druhou částí, ale i s některými pasážemi v prvním poločase. V druhém bylo vše - intenzita, agresivita, emoce. Myslím, že útoky se střídaly na obě strany. Střely a vůbec statistické údaje byly vyrovnané. Myslím, že pro diváka to muselo být atraktivní utkání. Možná jen mohlo padnout více gólů."

Václav Jurečka (útočník Česka): "Musím říct, že první gól v reprezentaci má příjemnou příchuť. Strašně jsem si to užil tady, na to, že to byl přátelák, přišlo strašně moc lidí. Je vidět, že Maďaři mají fotbal fakt v lásce. Vytvořili fantastickou kulisu, takže na tenhle zápas asi nikdy nezapomenu. Při gólu půlka práce od Mojmíra (Chytila). Řval jsem na něho ze všech sil, nakonec mě slyšel, ohlédl se a fantasticky to vyřešil. Pak už jen zbylo, abych to doklepl."

Maďarsko - Česko 1:1 (0:0)

Branky: 52. Sallai - 63. Jurečka. Rozhodčí: Pajač - Mihalj, Novosel - Čuljak (video, všichni Chorv.). ŽK: Kalmár, Orbán, Sallai, Kerkez - M. Sadílek, Provod, Kuchta. Diváci: 54.444.

Sestavy:

Maďarsko: Dibusz - Lang, Orbán (60. Fiola), A. Szalai - Négo (85. Kata), Styles (72. Horváth), Kalmár (46. Nagy), Kerkez - Sallai (85. Csoboth), Szoboszlai - Varga. Trenér: Rossi.

Česko: Staněk - Zima, Brabec (58. Holeš), Stronati - Masopust (58. Provod), M. Sadílek (83. L. Sadílek), Souček, Zelený - Jurečka (72. Černý), Hložek (83. Kuchta) - Chytil (72. Lingr). Trenér: Šilhavý.