Čeští fotbalisté proti Švýcarsku vstoupí do elitní skupiny A Ligy národů

Praha - Čeští fotbalisté ve čtvrtek vstoupí do třetího ročníku Ligy národů, v níž si poprvé zahrají elitní úroveň A. V pražském Edenu přivítají Švýcarsko a proti papírově nejschůdnějšímu soupeři touží po úspěšném začátku čtyřčlenné skupiny. Trenér Jaroslav Šilhavý se však musí obejít bez řady opor včetně nejlepšího útočníka Patrika Schicka. Dalšími týmy ve skupině jsou giganti Španělsko a Portugalsko.

Český celek se kvalifikoval do elitní skupiny A díky předloňskému vítězství ve skupině B2. Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát bude vybráno 12 celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, a ty čeká play off o zbylá tři místa na šampionátu. Z kvalifikačních skupin na turnaj projdou první dva týmy.

Jelikož český celek figuruje v elitní úrovni A, má velkou naději, že ho minimálně play off nemine. Šilhavého svěřenci se už díky Lize národů dostali do baráže o podzimní mistrovství světa v Kataru, kam ale po březnové semifinálové porážce 0:1 po prodloužení ve Švédsku neprošli.

Liga národů je opět rozdělena do čtyř výkonnostních tříd A, B, C a D. V nejlepších třech hraje 16 týmů ve čtyřech skupinách, v "déčku" je sedm mužstev ve dvou skupinách po čtyřech a třech účastnících. V červnu jsou netradičně na programu hned čtyři kola. Český tým po utkání se Švýcarskem v neděli znovu v Edenu přivítá finalistu druhého ročníku Španělsko, 9. června nastoupí proti vítězi prvního ročníku Portugalsku a o tři dny později se představí v odvetě ve Španělsku.

Reprezentanti dostali za úkol pokusit se udržet v elitní skupině, ze které poslední tým sestoupí. Švýcarsko by mělo být papírově nejhratelnějším soupeřem, a tak může být hned čtvrteční duel klíčový. "Každý zápas bude specifický, důležitý a velký. Ale je to první utkání a samozřejmě chceme skupinu dobře otevřít," řekl ofenzivní univerzál Václav Černý.

Švýcarsko stejně jako český tým došlo na loňském Euru do čtvrtfinále, na rozdíl od Šilhavého svěřenců ale postoupilo coby vítěz kvalifikační skupiny na mistrovství světa do Kataru. V posledním vzájemném duelu vyhrálo Česko v Basileji na evropském šampionátu v roce 2008 1:0 a soupeře třikrát za sebou porazilo. "Švýcary jsme si rozebrali, koukali jsme na video. Víme, že mají neskutečnou kvalitu, mají dobrý tým," poznamenal Černý.

Šilhavého mrzí, že nemá k dispozici nejsilnější možný tým. Ze zdravotních důvodů mu chybí více než desítka stabilních členů kádru včetně opor kanonýra Schicka či tvořivého záložníka Antonína Baráka. "Čekají nás soupeři z toho nejvyššího levelu, je to taková Liga mistrů na reprezentační úrovni. Tyhle zápasy jsou svátek pro všechny a z toho pohledu je mi až líto, že nemůžeme udělat ten tým co nejsilnější," řekl Šilhavý.

"Ale je to realita, nenaděláme s tím nic. Věřím, že kluci, co jsou v nominaci, se dokážou porvat o dobrý výsledek a předvést dobrý fotbal," dodal Šilhavý, s nímž vedení svazu na začátku května prodloužilo smlouvu na nadcházející kvalifikační cyklus o Euro 2024 v Německu.

Švýcaři hráli i v předchozích dvou ročnících Ligy národů elitní skupinu a v premiéře soutěže prošli do semifinále. Na mistrovství Evropy a světa je jejich maximem čtvrtfinále. "Pochopitelně chceme zůstat v té nejvyšší divizi, byť máme velmi těžkou skupinu. Jsme si vědomi, že v českém týmu jsou určité absence, ale stále mají hráče, kteří jsou kvalitní," uvedl trenér Murat Yakin, jehož svěřenci prohráli jediný z posledních devíti duelů.

Na rozdíl od soupeře má k dispozici téměř nejsilnější možný tým. Český kouč by mohl znovu vsadit na systém s třemi stopery, který zvolil v březnu ve Švédsku i následné přípravě ve Walesu (1:1). Jubilejní 50. duel za reprezentační "áčko" může odchytat brankář Tomáš Vaclík.

Zápas začne ve čtvrtek ve 20:45 a zatím není vyprodáno. Český tým doma už devětkrát za sebou neprohrál.

Statistické údaje před utkáním ČR - Švýcarsko Výkop: čtvrtek 2. června, 20:45 (Praha-Eden). Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Fritz (video, všichni Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 33. - 14. Bilance: ČR (Československo) - Švýcarsko: 31 17-6-8 64:42. ČR - Švýcarsko: 4 3-0-1 6:4. ČR bilance celkem: 316 170-60-86 563:314. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 37 19-5-13 53:44. Poslední vzájemné utkání (ME, 7. června 2008, Basilej): Švýcarsko - ČR 0:1 (0:0) Branka: 71. Svěrkoš. Rozhodčí: Rosetti - Griselli, Calcagno (všichni It.). ŽK: Magnin, Vonlanthen, Barnetta (všichni Švýc.). Diváci: 39.730 (vyprodáno). Sestavy: Švýcarsko: Benaglio - Lichtsteiner (75. Vonlanthen), Müller, Senderos, Magnin - Behrami (84. Derdiyok), Inler, Fernandes, Barnetta - Frei (46. H. Yakin), Streller. Trenér: Kuhn. ČR: Čech - Grygera, Rozehnal, Ujfaluši, Jankulovski - Galásek - Sionko (83. Vlček), Jarolím (87. Kováč), Polák, Plašil - Koller (56. Svěrkoš). Trenér: Brückner. Předpokládané sestavy: ČR: Vaclík - Zima, Brabec, Jemelka - Coufal, Souček, Sadílek, Lingr, Jankto - Hložek, Kuchta. Švýcarsko: Sommer - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Zuber, Freuler, Xhaka, Vargas - Okafor, Embolo. Absence: Barák, Bořil, Čelůstka, Holeš, Hovorka, Kalas, Masopust, Petrášek, Provod, Schick, Ševčík, Vydra (všichni zranění), Pavlenka (nemoc) - Zakaria (zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Souček (9) - Shaqiri (26). Zajímavosti: - týmy se naposledy utkaly v Basileji na Euru 2008, kde Česko vyhrálo 1:0 - Česko prohrálo jediný ze 4 vzájemných zápasů v samostatné historii a nad Švýcarskem 3x za sebou zvítězilo - Česko v součtu s Československem prohrálo jediný z 12 domácích zápasů se Švýcarskem - Česko ve třetím ročníku Ligy národů poprvé hraje elitní skupinu A, kam postoupilo díky předloňskému vítězství ve skupině B2 - Švýcarsko i potřetí hraje elitní skupinu A, v prvním ročníku postoupilo do semifinále - Česko v březnu prohrálo v semifinále play off o mistrovství světa ve Švédsku 0:1 po prodloužení a na šampionát nepostoupilo, poté v přípravě remizovalo 1:1 ve Walesu - Česko prohrálo jediný z posledních 7 zápasů - Česko doma 9x za sebou neprohrálo - Švýcarsko v březnu v přípravě prohrálo v Anglii 1:2 a remizovalo s Kosovem 1:1 - Švýcarsko v listopadu po výhře v kvalifikační skupině postoupilo na mistrovství světa - Švýcarsko prohrálo jediný z posledních 9 zápasů - Švýcarsko prohrálo jen minulý z posledních 5 venkovních zápasů - Švýcarsko vloni stejně jako Česko došlo do čtvrtfinále Eura, dál se na mistrovství Evropy či světa nikdy nedostalo - Vlkanova si může připsat premiérový start za reprezentační A-tým, Vaclík (oba ČR) může nastoupit k 50. utkání - Matějů (ČR) oslaví den po utkání 26. narozeniny - Zima (ČR) a Rodriguez (Švýcarsko) jsou spoluhráči v FC Turín