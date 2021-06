Čeští fotbalisté prohráli s Anglií 0:1 a postupují z třetího místa

Londýn - Čeští fotbalisté v závěrečném utkání skupiny D na mistrovství Evropy prohráli s Anglií v Londýně 0:1 a do vyřazovací fáze postoupili z třetího místa. Zápas ve Wembley rozhodl ve 12. minutě hlavičkou Raheem Sterling. Oba týmy měly už před duelem jistou účast v osmifinále.

Český tým po vítězství 2:0 nad Skotskem a remíze 1:1 s Chorvatskem poprvé na turnaji prohrál a skupinu zakončil se čtyřmi body. Za Chorvaty klesl vinou o gól nižšího počtu vstřelených branek. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého postoupili coby jeden ze čtyř nejlepších celků z třetích míst, které ve vyřazovací fázi doplní první dvě mužstva z každé skupiny.

V osmifinále reprezentanti nastoupí proti Belgii, Nizozemsku, nebo vítězi skupiny E, o soupeři se rozhodne ve středu. Angličané na šampionátu ještě neinkasovali, získali sedm bodů a na úvod vyřazovací fáze změří v úterý síly s druhým týmem ze silné skupiny F.

Svěřenci trenéra Šilhavého neodčinili předloňskou historicky nejvyšší porážku 0:5 z Wembley z úvodu evropské kvalifikace a nenavázali na následné vítězství nad Albionem 2:1 v domácí odvetě. Česká a československá reprezentace nevyhrála na anglické půdě ani na devátý pokus.

Šilhavý postavil stejnou zahajovací jedenáctku jako v pátek proti Chorvatsku. V útoku nechyběl Schick, který vstřelil všechny tři dosavadní české góly na turnaji, ale dnes další nepřidal. Anglický kouč Southgate nemohl nasadit dvojici Mount a Chilwell, kteří museli do karantény kvůli kontaktu s pozitivně testovaným na koronavirus.

Reprezentanti si po dvou zápasech v Glasgow poprvé na turnaji zahráli ve Wembley. Základnu během Eura mají v Praze a k utkáním létají. Zatímco Angličané před výkopem poklekli na podporu hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), Češi vyjádřili svůj postoj proti nesnášenlivosti tím, že poukázali na nápis na rukávu dresu, odkazující na kampaň s názvem UEFA Respect.

Ostrované začali aktivněji a hned v druhé minutě mohli otevřít skóre, Sterlingovi ale po lobu přes gólmana Vaclíka zkazila radost tyč. Ve 12. minutě se už křídelník Manchesteru City prosadil poté, co zblízka hlavou poslal do sítě míč po Grealishově centru. Sterling dal i druhý anglický gól na turnaji, při předloňské výhře nad Čechy zaznamenal dokonce hattrick.

V 26. minutě mohl zvýšit Kane, ale první branky na letošním Euru se po Vaclíkově zákroku rukou nedočkal. Na opačné straně protáhl Pickforda Holeš. Český celek se v závěru poločasu zvedl a ve 36. minutě nebyl daleko od srovnání. Souček, který stejně jako Coufal nastoupil proti spoluhráči z West Hamu Riceovi, ale po odraženém míči těsně minul.

Po změně stran výrazně ubylo šancí. Po hodině hry dostal druhou žlutou kartu na turnaji Bořil a přijde o osmifinále. Poté český bek přistrčil ve vápně protihráče, ale rozhodčí Dias penaltu neodpískal.

V 86. minutě Henderson překonal Vaclíka, gól však kvůli ofsajdu neplatil. Angličané, kteří na posledním světovém šampionátu skončili čtvrtí a na zlato z velké akce čekají od roku 1966, už tři body bez problémů udrželi.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Po té počáteční nervozitě, kdy nám Sterling dal tyčku a potom ve 12. minutě padla branka, jsme se trochu oklepali a vyrovnali hru v kombinaci. Dostávali jsme se na polovinu soupeře, nicméně kvalita v útočné fázi byla jednoznačně na straně Anglie. Když to rozběhl Sterling nebo Saka, tak to bylo nebezpečné už z jejich vlastní půle. Myslím si, že nám chyběla kvalita v útočné fázi. Myslím, že na Euru jedeme na maximum. Tady jsme viděli konfrontaci s týmy, které nás teď čekají - Anglie, Chorvatsko. Pokud tam nepodáme týmový výkon úplně na hraně a ještě nebudeme mít štěstí... Můžeme je porazit třeba jednou z pěti zápasů, ale kvalita je jednoznačně na jejich straně."

Gareth Southgate (trenér Anglie): "Češi jsou opravdu těžkým soupeřem, není lehké je rozebrat. Začali jsme velmi dobře, byli jsme silní na míči. Ale pořád se toho od nás čeká ještě víc. Nehrajeme tak plynule, i když jsou chvíle, kdy vypadáme dobře. Můžeme si z toho vzít řadu pozitiv. Chtěli jsme vyhrát skupinu a zůstat tady v Londýně. Počkáme si a uvidíme, s kým budeme hrát."

Tomáš Souček (záložník ČR): "Určitě mám pocit, že z toho šlo vytěžit víc, protože jsme prohráli. My chceme každý zápas vyhrát. Nevstoupili jsme do toho úplně dobře, Anglie v prvním poločase hodně dominovala, ale pak jsme si něco řekli v šatně a myslím, že jsme to hodně zlepšili v druhém poločase. Ten byl o dost vyrovnanější, akorát jsme nebyli tolik klidní u jejich šestnáctky a mohli jsme si vytvořit ještě víc šancí. Myslím, že je to dobrá příprava na další kolo, protože to bude podobný tým jako Anglie."

Ondřej Čelůstka (obránce ČR): "Věděli jsme, že na nás vletí a budou chtít lidem ukázat, že mají kvalitu. Tu ukázali, dali v prvním poločase gól. My na to nezareagovali a nedali gól. Byl to z naší strany lepší zápas než ten minulý tady před dvěma roky. Byl to odvážnější výkon, ale bohužel to na body nestačilo. Před gólem jsme nezachytili na straně náběh a centr na zadní tyč. Tam jsme to neměli zakryté a dali nám z toho gól."

ČR - Anglie 0:1 (0:1)

Branka: 12. Sterling. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Pinherio (video, všichni Portug.). ŽK: Bořil (ČR). Diváci: 19.104 (omezený počet).

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Souček, Holeš (84. Vydra) - Masopust (64. Hložek), Darida (64. Král), Jankto (46. Ševčík) - Schick (75. Pekhart). Trenér: Šilhavý.

Anglie: Pickford - Walker, Stones (79. Mings), Maguire, Shaw - Rice (46. J. Henderson), Phillips - Saka (84. Sancho), Grealish (67. Bellingham), Sterling (67. Rashford) - Kane. Trenér: Southgate.

Konečná tabulka:

1. Anglie 3 2 1 0 2:0 7 2. Chorvatsko 3 1 1 1 4:3 4 3. ČR 3 1 1 1 3:2 4 4. Skotsko 3 0 1 2 1:5 1