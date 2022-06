Čeští fotbalisté porazili v Lize národů Švýcarsko 2:1

Praha - Čeští fotbalisté v úvodním utkání skupiny A2 třetího ročníku Ligy národů porazili Švýcarsko 2:1. Domácí poslal v Edenu v 11. minutě do vedení Jan Kuchta, těsně před pauzou sice srovnal Noah Okafor, ale v 58. minutě rozhodl vlastní gól Djibrila Sowa.

Český tým je po prvním kole skupiny v čele tabulky, neboť Španělé v souběžně hraném duelu remizovali s Portugalskem 1:1. V dalším utkání svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v neděli přivítají Španělsko, poté 9. června nastoupí v Portugalsku a o tři dny později uzavřou červnový program odvetou ve Španělsku.

Šilhavého svěřenci hrají elitní úroveň Ligy národů poprvé, v předchozích dvou ročnících působili ve skupině B, odkud předloni postoupili. Soutěž do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát bude vybráno 12 celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, a ty čeká play off o zbylá tři místa na šampionátu.

Šilhavý stejně jako ve dvou zápasech v březnu, kdy český tým z play off nepostoupil na podzimní mistrovství světa, vsadil na rozestavení se třemi stopery. Jedním z nich byl i Krejčí mladší, který poprvé v reprezentačním "áčku" nastoupil v základní sestavě. Jubilejní 50. start za národní celek si připsal brankář Vaclík a hned ve druhé minutě musel zasahovat proti Vargasově střele ze strany.

V 10. minutě byli Švýcaři, kteří na rozdíl od českého týmu postoupili na mistrovství světa v Kataru, ještě blíž k vedení. Embolo šel sám na Vaclíka, ale domácí gólman únik zlikvidoval. Vzápětí udeřili Šilhavého svěřenci. Coufalův dlouhý aut propadl přes hostující stopery až ke Kuchtovi, jenž zblízka doklepl míč do sítě a připsal si premiérovou reprezentační branku.

Čechy vedoucí trefa viditelně povzbudila. Ve 27. minutě Jankto nepřekonal Sommera a stejný hráč se neprosadil ani obstřelem o sedm minut později. Když už se zdálo, že domácí půjdou do kabin s náskokem, dokázali čtvrtfinalisté loňského Eura srovnat. Okafor si ve 44. minutě našel ve vápně míč a tvrdou ranou s pomocí břevna překonal Vaclíka.

Český gólman musel hned v úvodní minutě druhé půle zasahovat, s křížnou střelou Vargase si ale poradil. Na druhé straně měl v 54. minutě velkou šanci Hložek, který dnes přestoupil ze Sparty do Leverkusenu, po Sadílkově zpětné přihrávce ale trefil jen mimo branku stojícího soupeře. Po následném rohu napálil z dálky balon Coufal a Sommera zachránila tyč.

V 58. minutě už domácí znovu vedli. Janktův centr zprava tečoval Sow, míč změnil směr a zapadl až za Sommera. Po balonu se natahoval Kuchta, ale nedotkl se ho. V 66. minutě český celek opět podržel Vaclík, když vytáhl Widnerovu přízemní střelu. Po rohu pak hlavičkoval těsně vedle Schär a vzápětí proti Embolovi znovu zasáhl domácí brankář.

V průběhu druhé půle se zranil německý hlavní rozhodčí Siebert a po několikaminutové přestávce ho nahradil čtvrtý sudí Osmers. Švýcaři v závěru stupňovali tlak, ale Embolo Vaclíka ani při třetí velké šanci nepřekonal.

Češi přestáli i sedmiminutové nastavení a Švýcarsko počtvrté za sebou porazili. Doma národní celek už desetkrát po sobě nepoznal přemožitele. Švýcaři, kteří postoupili z kvalifikační skupiny na mistrovství světa na úkor Itálie, prohráli teprve podruhé z posledních 10 duelů.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Obrovská radost v kabině. Musím před kluky smeknout, odvedli skvělý, doslova heroický výkon proti silnému soupeři. Vymáčkli se na 100 procent, odmakali to. Švýcaři měli šance, hodně toho pochytal skvělý Vaclík. Ale musím pochválit kluky, že i my jsme měli šance a hráli jsme útočně. Dokonce jsme mohli vedení pojistit. Ale vítězství 2:1 je skvělé a užíváme si to. Moc si vážíme toho, že máme první body v té nejvyšší skupině."

Murat Yakin (trenér Švýcarska): "V obou poločasech jsme měli dobré náznaky. Měli jsme dobrý start, dobře jsme kontrolovali míč, vytvořili jsme si šance. Vždy to bylo tak, že před inkasovaným gólem jsme nejprve měli šanci my, ale bohužel jsme ji neproměnili. Inkasovali jsme náhodné a zbytečné góly po dvou chybách. Kdybychom vedli, zápas by se vyvíjel jinak. Dokázali jsme vždy dobře zareagovat. Předváděli jsme ofenzivní fotbal, měli jsme dost šancí, brankář Tomáš Vaclík zlikvidoval tři čtyři velké šance. Nemuseli jsme prohrát, zasloužili jsme si víc než tuto nešťastnou porážku. Češi dali dva šťastné góly, my jsme ale měli v těch situacích lépe bránit. Musíme se poučit a příště předvést lepší výkon."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Celkem jsem si zachytal. Jsem rád, že jsme dnešní zápas zvládli vítězně. Pro mě to byl jubilejní 50. zápas, takže jsem rád, že to bylo s vítězstvím. Jsem pyšný na to, jak jsme to zvládli. Byli jsme nějakou dobu pod tlakem, ale odbránili jsme to dobře. Všichni tam nechali maximum a máme tři body do tabulky."

Jan Kuchta (útočník ČR): "Moc si toho vážíme. Zaprvé protože jsme hráli doma, zadruhé protože jsme si sáhli na dno. Bylo to odbojované, odkamané. I když nám chybělo hodně důležitých hráčů, ukázali jsme, že když jsme jako tým, dokážeme hrát velké zápasy. Od gólů tam jsem. Kluci mi říkali, že tohle jsou přesně moje góly, že si prostě tohle umím najít. Jsem rád, že ten gól pomohl k vítězství."

Jakub Jankto (záložník ČR): "Bylo to hodně náročné. Čekali jsme, že Švýcaři budou hrát dobře. Myslím, že ve druhé půli si zasloužili dát gól, přežili jsme tři čtyři krušné momenty. Pro nás mají tyto tři body cenu zlata, protože víme, s kým pak budeme hrát. Hrozně důležitá výhra. I díky Vaclošovi (Vaclíkovi), který předvedl skvělý výkon, jsme vyhráli."

Zdroj: ČT sport.

ČR - Švýcarsko 2:1 (1:1)

Branky: 11. Kuchta, 58. vlastní Sow - 44. Okafor. Rozhodčí: Siebert (74. Osmers) - Seidel, Foltyn - Fritz (video, všichni Něm.). ŽK: Brabec, Krejčí - Elvedi, Schär. Diváci: 12.236.

ČR: Vaclík - Zima, Brabec, Krejčí - Coufal, Sadílek (84. Kalvach), Souček, Zelený (87. Matějů) - Jankto (67. Lingr), Kuchta (68. Pešek), Hložek (87. Jurečka). Trenér: Šilhavý.

Švýcarsko: Sommer - Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez (87. Lotomba) - Sow (68. Zuber), Freuler, Xhaka, Vargas (87. Seferovic) - Okafor (68. Shaqiri), Embolo (90.+2 Gavranovic). Trenér: Yakin.