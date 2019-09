Čeští fotbalisté po prohře v Kosovu potřebují zabrat v Černé Hoře

Podgorica - Čeští fotbalisté úterním zápasem v Černé Hoře vstoupí do druhé poloviny kvalifikace mistrovství Evropy. Reprezentanti potřebují v Podgorici zabrat a odčinit sobotní porážku 1:2 v Kosovu, po které klesli na nepostupové třetí místo ve skupině. V červnovém vzájemném duelu v Olomouci český celek nad balkánským soupeřem, jehož barvy hájí i jablonecký záložník Vladimir Jovovič, zvítězil hladce 3:0.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v Kosovu nepotvrdili dvě červnové domácí výhry a po čtyřech z osmi zápasů skupiny mají na kontě dvě vítězství a dvě porážky. Na druhé Kosovo ztrácejí dva a na vedoucí Anglii, která odehrála o utkání méně, pak tři body. Černá Hora v kvalifikaci ještě nevyhrála a má čtyřbodové manko na Čechy.

Na Euro projdou první dva týmy z každé skupiny, o další čtyři místa se utká 16 nepostupujících celků podle umístění v Lize národů. V samostatné historii nechyběla reprezentace na žádném z šesti mistrovství Evropy.

"Porážkou v Kosovu jsme si situaci ve skupině a cestu za kýženým postupem ztížili. Ale dáme se dohromady, o to se nebojím. Samozřejmě všichni umíme počítat, v Černé Hoře musíme vyhrát, abychom se udrželi nahoře a hráli až do konce o postup," uvedl Šilhavý.

"Všichni viděli, že v Kosovu to nebyl náš výkon. Je dobře, že máme hned další zápas, že se v tom nepovedeném utkání nemusíme babrat. Máme možnost to hned odčinit. Naše reakce musí být taková, že si všichni řeknou: OK, byl to ojedinělý výpadek a tady zase vidíme ty kluky, které jsme viděli před třemi měsíci," dodal bek Pavel Kadeřábek.

Český celek by se v případě vítězství mohl dostat zpět na druhé místo, pokud by Kosovo v souběžně hraném duelu podle očekávání neuspělo v Anglii. "Kosovo hraje dvakrát s Anglií, pak hraje u nás. Pořád to máme ve svých rukách, ale je to tak, že v úterý musíme, abychom se dostali zpátky do situace, že nás budou nahánět oni," podotkl brankář Tomáš Vaclík.

Český celek porazil Černou Horu ve všech třech zápasech včetně červnového duelu v Olomouci. "Sice to skončilo 3:0, ale tak hladké to nebylo. Dali jsme gól skoro ze všeho. Že bychom je herně přejeli, to ne. Bylo tam pořád dost prostoru na zlepšení," upozornil Kadeřábek.

Černá Hora ve čtvrtek porazila v přípravě doma Maďarsko 2:1 a zvítězila poprvé letos a po šesti zápasech. Tým prvně vedl bosenský kouč Faruk Hadžibegič, který nahradil Srba Ljubišu Tumbakoviče. Ten byl před červnovým soubojem s Čechy odvolán kvůli tomu, že odmítl být na lavičce při předchozím utkání s Kosovem, jehož samostatnost Srbsko neuznává.

Černohorci mají zřejmě poslední možnost, jak ještě zkusit zabojovat o postup. Tuší to i Jovovič, který by se mohl na hřišti potkat se spoluhráčem z jabloneckého klubu Martinem Doležalem. "Je to pro nás moc důležitý zápas. Bude určitě jiný než ten červnový v Olomouci, kde kvůli zranění chyběli někteří hráči. Doufáme, že předvedeme dobrý výkon s dobrým výsledkem, i když Češi jsou favoritem," uvedl Jovovič.

"Možná je to pro nás klíčový zápas. Výhra nad Maďarskem nám dodala sebevědomí, protože jsme zvítězili po dlouhé době. Porážka v Kosovu určitě bude mít na Čechy vliv. Mohlo by to pro nás být dobře, protože budou pod větším tlakem," dodal záložník Nikola Vukčevič.

Statistické údaje před utkáním kvalifikace ME Černá Hora - ČR: Výkop: úterý 10. září, 20:45 (Podgorica). Rozhodčí: Palabiyik - Eyisoy, Olguncan (všichni Tur.). Bilance: Černá Hora - ČR (Československo): 3 0-0-3 0:6. ČR bilance celkem: 284 154-55-75 511:280. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 9 5-0-4 11:13. Poslední vzájemný zápas (kvalifikace ME, 10. června 2019, Olomouc): ČR - Černá Hora 3:0 (1:0) Branky: 18. Jankto, 49. vlastní Kopitovič, 82. Schick z pen. Rozhodčí: Bezborodov - Dančenko, Gavrilin (všichni Rus.). ŽK: Novák, Suchý, Schick - Bakič, Vujačič, Vešovič. Diváci: 11.565. Sestavy: ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Pavelka, Souček - Masopust (39. Kopic), Král, Jankto (74. Krejčí) - Schick (88. Kozák). Trenér: Šilhavý. Černá Hora: Mijatovič - Marušič (60. Jankovič), Vujačič, Kopitovič, Radunovič - Kosovič, Vukčevič (67. Savičevič) - Vešovič, Bakič, Jovovič - Mugoša (85. Bečiraj). Trenér: Džudovič. Předpokládané sestavy: Černá Hora: Mijatovič - Marušič, Simič, Tomaševič, Radunovič - Vukčevič - Vešovič, Kosovič, Bakič, Jovovič - Mugoša. ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Kopic, Souček, Král, Darida, Jankto - Schick. Absence: Jovetič (zranění), Savič, Bakič, Vešovič (všichni nejistý start) - Dočkal, Pavelka, Kalas (všichni zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Mugoša, Bečiraj - Schick (všichni 9). Nejlepší střelci v této kvalifikaci: Mugoša (2) - Schick (4). Disciplinární ohrožení: Boljevič, Simič, Vešovič - Kadeřábek, Schick (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - ČR vyhrála všechny 3 vzájemné zápasy s Černou Horou při skóre 6:0, v roce 2011 ji vyřadila v baráži kvalifikace o ME po výhrách 2:0 doma a 1:0 venku - na ME projdou první 2 týmy z každé skupiny, o další 4 místa se utká 16 nepostupujících celků podle umístění v Lize národů - samostatná ČR postoupila ze všech 6 předchozích kvalifikací ME - Černá Hora si ve 4 zápasech kvalifikace připsala remízy 1:1 v Bulharsku a s Kosovem a prohry 1:5 s Anglií a 0:3 v Česku - ČR v březnu na úvod kvalifikace utrpěla historicky nejvyšší debakl 0:5 v Anglii, v červnu doma zvítězila nad Bulharskem 2:1 a nad Černou Horou 3:0 a v sobotu podlehla v Kosovu 1:2 - Černá Hora ve čtvrtek v přípravě porazila Maďarsko 2:1 a vyhrála po 6 zápasech a letos poprvé - Černá Hora odehraje jubilejní 100. utkání - ČR má letos bilanci 2 výher a 3 porážek, v březnu 4 dny po prohře v Anglii podlehla doma v přípravě Brazílii 1:3 - ČR prohrála 3 z posledních 4 venkovních zápasů - ČR od předloňského června 21x za sebou neremizovala - Jovovič (Černá Hora) a Doležal (ČR) jsou spoluhráči v Jablonci - Kalvach si může připsat premiérový start za český reprezentační A-tým - Schick (ČR) dal v posledních 3 reprezentačních zápasech 4 góly - Černou Horu v červenci převzal bosenský trenér Hadžibegič, Srb Tumbakovič byl před červnovým zápasem s ČR odvolán kvůli tomu, že odmítl být na lavičce při předchozím utkání s Kosovem Tabulka skupiny A: 1. Anglie 3 3 0 0 14:1 9 2. Kosovo 4 2 2 0 7:5 8 3. ČR 4 2 0 2 6:8 6 4. Bulharsko 5 0 2 3 5:11 2 5. Černá Hora 4 0 2 2 3:10 2