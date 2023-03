Čeští fotbalisté po povedeném začátku porazili na úvod kvalifikace ME Polsko 3:1

Praha - Čeští fotbalisté vstoupili do kalendářního roku a kvalifikace mistrovství Evropy domácí výhrou 3:1 nad Polskem a hned v úvodu udělali důležitý krok k postupu. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého rozhodli zahajovací utkání s favoritem skupiny E ve vyprodaném Edenu bleskovým začátkem: po 27 sekundách vstřelil nejrychlejší gól reprezentačního "áčka" od rozdělení federace Ladislav Krejčí mladší a na startu třetí minuty zvýšil rovněž premiérovou trefou v národním A-týmu Tomáš Čvančara.

I třetí branku domácích zaznamenal sparťan, v 64. minutě se prosadil Jan Kuchta. Za Poláky, kteří se na přelomu listopadu a prosince na rozdíl od českého celku zúčastnili mistrovství světa v Kataru, v závěru snížil střídající Damian Szymaňski. Hostům nevyšla premiéra pod novým portugalským trenérem Fernandem Santosem, jejich kapitán, hvězdný útočník Robert Lewandowski, se v Edenu vůbec neprosadil.

V druhém duelu skupiny se Šilhavého výběr představí v pondělí v Moldavsku, dalšími týmy ve skupině jsou Albánie a Faerské ostrovy. Na evropský šampionát v příštím roce v Německu postoupí první dva týmy z každé skupiny. O zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. Česká reprezentace od rozdělení federace na Euru ještě nikdy nechyběla, předloni na něm došla do čtvrtfinále.

"Myslím, že to vyšlo se vším všudy. Musím kluky pochválit za výkon i za výsledek. Jsem rád, že první utkání jsme zvládli za tři body. Teď to musíme potvrdit v Moldavsku," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Kouč překvapil a do základní sestavy nenasadil záložníky Baráka s Černým, kterým se v úvodu jara daří v zahraničních klubech. Český trenér vsadil na rozestavení s třemi stopery a dvěma útočníky. Premiéru za reprezentační A-tým si odbyli levý zadák David Jurásek a Čvančara, který v ofenzivě spolupracoval s kolegou z pražské Sparty Kuchtou. V brance nečekaně dostal před Vaclíkem a Staňkem přednost Pavlenka, na pravém kraji nechyběl uzdravený bek Coufal.

Šilhavému se nečekané tahy rychle vyplatily. Hned v úvodu vybojovali domácí před zraky českého a polského premiéra autové vhazování a po Coufalově dlouhém míči hlavou otevřel skóre už po 27 sekundách nabíhající Krejčí, který nastoupil na levém stoperu. Třiadvacetiletý sparťanský obránce si připsal premiérovou branku v národním A-týmu a zároveň se postaral o nejrychlejší gól české reprezentace od rozdělení federace.

"Byli jsme odhodlaní do zápasu vlítnout, všichni byli nahecovaní. Jsem neuvěřitelně šťastný za to, že jsem dal první gól. Super aut od Cufa (Coufala), nevím, jestli to nebylo trochu tečované. Mám tu situaci trochu rozmazanou, jen si pamatuji tu radost," líčil Krejčí.

Snový úvod podtrhli Šilhavého svěřenci záhy nato další trefou po spolupráci obou nováčků. Jurásek na levé straně přesprintoval protihráče a jeho přesný centr zblízka před brankářem Szczesným zužitkoval v čase 2:10 Čvančara. I dvaadvacetiletý útočník oslavil premiérový gól v reprezentačním "áčku". Český tým poprvé v samostatné historii skóroval dvakrát během úvodních tří minut.

"Ten úvod, to byla obrovská euforie. Zvlášť pro mě, první start a hned se povedlo dát gól. Naznačil jsem stoperovi náběh na zadní tyč, strhnul jsem to na přední, Juras (Jurásek) mě viděl a skvěle to udělal," uvedl Čvančara pro ČT sport.

Opaření Poláci poprvé zahrozili až ve 20. minutě, kdy Pavlenka vyrazil přízemní pokus Frankowského. Český brankář si poradil i s Linnettyho pokusem. Už v nastavení první půle mohli domácí přidat třetí gól, Čvančaru ale nadvakrát zblízka vychytal Szczesny.

Santos po přestávce dvakrát vystřídal, ale Češi dál pozorně bránili a nepouštěli osmifinalistu nedávného mistrovství světa do šancí. Naopak Šilhavého výběr hrozil z brejků. Čvančara se ještě neprosadil, ale v 64. minutě už po Králově přízemním centru zleva před Szczesným nezaváhal. Sparťanský útočník skóroval v reprezentačním "áčku" potřetí.

Pavlenka se nakonec čistého konta nedočkal, v 87. minutě ho zblízka překonal střídající Damian Szymaňski. Čechům to už ale příliš vadit nemuselo, vyhráli čtvrtý z posledních pěti vzájemných zápasů. Nový polský trenér Santos prožil v Edenu při premiéře na lavičce o poznání horší utkání než na podzim, kdy tam dovedl Portugalce v Lize národů k vysokému vítězství 4:0.

"Česká reprezentace zvítězila zaslouženě. Jsem smutný. Přiznávám, že nic nešlo podle plánu, a to nemluvím jen o tom začátku. Taktické varianty nám nevyšly, beru odpovědnost na sebe. Musíme si to zanalyzovat a následující zápas s Albánií zvládnout mnohem lépe," uvedl Santos.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Česka): "Maximálně mě to hřeje, musím kluky pochválit za výkon i za výsledek. Úvod nám vyšel, to byla paráda. V prvním poločase to bylo úplně skvělé, hráči hráli jednoduše nahoru, to dělalo Polákům problémy. Vstup do kvalifikace s takhle silným soupeřem, favoritem skupiny, a my mu dali tři góly a hráli velice dobře... Jsem rád, že první utkání jsme zvládli za tři body. Teď to musíme potvrdit v Moldavsku."

Fernando Santos (trenér Polska): "Musím přiznat, že česká reprezentace zvítězila zaslouženě. Jsem smutný. Přiznávám, že nic nešlo podle plánu, a to nemluvím jen o tom začátku. Když dostanete dva góly takhle v prvních minutách, je těžké přemýšlet, jak budete hrát dál. Těžko uvěřit, že to šlo takhle rychle. Bylo hrozně těžké vrátit se do hry, první minuty nás velice zaskočily. Přitom jsme věděli, že Češi takhle hrají, že je to pro ně typické. Sledovali jsme zápasy českého týmu, přesto nás domácí zaskočili. Vůbec jsme dokázali držet míč, Češi nás dostávali pod tlak. Taktické varianty nám nevyšly, beru odpovědnost na sebe. Musíme si to zanalyzovat a následující zápas s Albánií zvládnout mnohem lépe."

Tomáš Čvančara (útočník Česka): "Psalo se, že Poláci jsou favoritem. My věděli, co se říká. Ten úvod, to byla obrovská euforie. Zvlášť pro mě, první start a hned se povedlo dát gól. Naznačil jsem stoperovi náběh na zadní tyč, strhnul jsem to na přední, Juras (Jurásek) mě viděl a skvěle to udělal. Dobře jsme do toho vstoupili, bylo důležité to udržet a pokračovat dál, abychom nepolevili. Jsem rád, že jsme udrželi koncentraci a odehráli dobrý zápas."

Ladislav Krejčí mladší (obránce Česka): "Byli jsme odhodlaní do zápasu vlítnout. Všichni byli nahecovaní a dali to celého zápasu všechno. Jsem neuvěřitelně šťastný za to, že jsem dal první gól. Super aut od Cufa (Coufala), nevím, jestli to nebylo trochu tečované. Mám tu situaci trochu rozmazanou, jen si pamatuji tu radost."

Zdroj: ČT sport.

Česko - Polsko 3:1 (2:0)

Branky: 1. Ladislav Krejčí II, 3. Čvančara, 64. Kuchta - 87. D. Szymaňski. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis - Evangelu (všichni Řec.). ŽK: Souček, Brabec (oba Česko). Diváci: 19.045.

Sestavy:

ČR: Pavlenka - Holeš, Brabec, Ladislav Krejčí II - Coufal (71. Douděra), Král, Souček, D. Jurásek (89. Zelený) - Hložek (89. Černý) - Čvančara (65. Chytil), Kuchta (71. Barák). Trenér: Šilhavý.

Polsko: Szczesny - Cash (9. Gumny), Bednarek, Kiwior, Karbownik (46. Skóraš) - Linetty (77. D. Szymaňski), Bielik (46. Šwiderski) - S. Szymaňski (65. Zalewski), Zieliňski, Frankowski - Lewandowski. Trenér: Santos.