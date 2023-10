Čeští fotbalisté odehrají v Albánii klíčový zápas kvalifikace ME

Tirana - Čeští fotbalisté dnes vstoupí zápasem v Albánii do druhé poloviny kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Utkání v Tiraně od 20:45 bude přímým soubojem o první místo ve skupině, na kterém mají domácí na svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého dvoubodový náskok. Národní tým chce v klíčovém duelu podat lepší výkon než před měsícem při remíze 1:1 ve vzájemném souboji v Edenu a vítězstvím udělat možná rozhodující krok k postupu na šampionát v Německu v příštím roce.

Český celek je po čtyřech z osmi zápasů kvalifikace neporažen s bilancí dvou vítězství a dvou remíz, zářijovým nerozhodným výsledkem doma s Albánií si ale boj o šampionát zkomplikoval. Třetí Moldavsko má stejně bodů jako Šilhavého výběr a čtvrté Polsko ztrácí další dva. Tabulku uzavírají Faerské ostrovy, které národní mužstvo v neděli přivítá v Plzni v druhém říjnovém duelu. Český tým odehrál o zápas méně než všichni zbylí soupeři.

Na evropský šampionát v příštím roce v Německu postoupí dva celky z každé skupiny, o zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. Česká reprezentace od rozdělení federace na Euru ještě nikdy nechyběla.

"Kvalifikace spěje ke konci. My jsme si to ztížili, ač jsme věřili, že to s Albánií doma zvládneme. Bohužel to bylo jen za bod. Zápas venku proti Albánii asi bude o hodně složitější, než byl ten doma. Ale věřím, že takové zápasy o všechno umíme," řekl Šilhavý. "Musíme toho hodně zlepšit. Pevně věřím, že to bude úplně jiný zápas než v září," uvedl křídelník Václav Černý, s třemi góly nejlepší český střelec kvalifikace.

Jeho tým bude v Albánii hájit letošní neporazitelnost, z šesti zápasů v tomto roce ale třikrát remizoval a nerozhodně hrál i v obou zářijových duelech. Albánci sice v kvalifikaci na úvod nebodovali, v dalších čtyřech utkáních ale nepoznali hořkost porážky a naposledy doma zdolali Polsko 2:0.

"Víme, co nás čeká. Viděli jsme to prostředí, Albánci mají velký temperament. Nastoupit musejí odolní hráči. Může to bolet, ale chceme vítězství," řekl Šilhavý, kterému na konci kvalifikace vyprší smlouva u mužstva. V případě postupu se automaticky prodlouží na závěrečný turnaj.

Český tým se musí připravit na bouřlivé prostředí stadionu v Tiraně pro 22 tisíc diváků. O zápas byl obrovský zájem, albánský svaz údajně registroval až 300 tisíc žádostí o vstupenky. Balkánský celek doma třikrát po sobě zvítězil 2:0.

"Nějak bouřlivé to bude, ale uvidíme, jak moc. Albánci budou chtít domácího prostředí využít, na druhou stranu my nejsme nějaký vyjukaný tým, který by to mělo rozhodit. Není možné, aby nás sežrali. Víme, o co hrajeme. Věřím, že když chytneme začátek, můžeme dominovat," prohlásil obránce Jakub Brabec.

Albánci cítí velkou šanci podruhé v historii projít na závěrečný turnaj. Dosud se na velké akci představili jen v roce 2016, kdy na Euru nepostoupili ze skupiny. "Máme před sebou tři finále, ke každému z nich musíme přistoupit jako doposud. Všechno to začne ve čtvrtek. Vítězství proti Čechům by bylo obrovským krokem vpřed k našemu dlouho očekávanému postupu. Je to mimořádně důležité, ale pořád ne rozhodující," přemítal brazilský trenér Albánců Sylvinho.

Z nominace mu kvůli zranění vypadla jedna z opor obránce Ardian Ismajli, naopak do mužstva se vrátil uzdravený útočník Chelsea Armando Broja. Šilhavý vedle dlouhodobého maroda kanonýra Patrika Schicka postrádá mimo jiných i Alexe Krále a místo něj do zálohy pravděpodobně postaví mladšího z bratrské dvojice Sadílkových Michala. Velké změny v základní sestavě se vzhledem k důležitosti zápasu nedají ani od jednoho z trenérů čekat. V albánské nominaci je i středopolař pražské Sparty Qazim Laci, jenž do zářijového duelu v Edenu kvůli nemoci zasáhnout nemohl.

Utkání má v Tiraně výkop ve 20:45.

Statistické údaje před utkáním Albánie - Česko: Výkop: čtvrtek 12. října, 20:45 (Tirana). Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Dieperink (video, všichni Niz.). Umístění v žebříčku FIFA: 62. - 37. Bilance: Albánie - Česko (Československo): 7 2-1-4 8:14. Albánie - Česko: 2 0-1-1 2:4. Česko bilance celkem: 330 175-64-91 586:333. Česko pod trenérem Šilhavým: 51 24-9-18 76:63. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace ME, 7. září 2023, Praha - Eden): Česko - Albánie 1:1 (0:0) Branky: 57. Černý - 66. Bajrami. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Betts - England (video, všichni Angl.). ŽK: Provod - Asani, Bajrami, Ismajli. Diváci: 18.641. Sestavy: Česko: Pavlenka - Holeš, Brabec, Ladislav Krejčí II (86. Chytil) - Coufal, Král, Souček, Provod - Černý (70. Hložek), Čvančara (86. Lingr) - Kuchta (71. Jurečka). Trenér: Šilhavý. Albánie: Berisha - Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj - Asllani (69. Bare), Ramadani - Asani (69. Muja), Bajrami (84. Gjasula), Seferi (84. Uzuni) - Cikalleshi (58. Daku). Trenér: Sylvinho. Předpokládané sestavy: Albánie: Berisha - Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj - Asllani, Ramadani - Asani, N. Bajrami, Seferi - Cikalleshi. Česko: Pavlenka - Holeš, Brabec, Ladislav Krejčí II - Coufal, Souček, M. Sadílek, Jurásek - Černý, Čvančara - Kuchta. Absence: Broja, Ismajli, Kumbulla (všichni zranění), Bare (nejistý start) - Král, Schick, Staněk, Ševčík, Zima (všichni zranění), Barák (rozhodnutí trenéra). Nejlepší střelci z nominace: Cikalleshi (12) - Souček (9). Nejlepší střelci v této kvalifikaci: N. Bajrami - Černý (oba 3). Zajímavosti: - Česko od rozdělení federace ve 2 vzájemných zápasech neprohrálo, vedle zářijové remízy 1:1 porazilo Albánii předloni doma v přípravě 3:1 - Československo narazilo na Albánii 5x, v 50. letech ze 3 přípravných zápasů 2x prohrálo, v 90. letech v obou duelech kvalifikace ME zvítězilo - Československo prohrálo 2 ze 3 zápasů v Albánii - Albánie vede kvalifikační skupinu, z 5 utkání prohrála jen na úvod v Polsku - Albánie minule porazila doma Polsko 2:0 a 4x po sobě neprohrála (z toho 3 vítězství) - Albánie doma prohrála jediný z posledních 6 zápasů a 3x po sobě tam zvítězila 2:0 - Albánie na velkou akci dosud postoupila jen jednou, v roce 2016 si zahrála na ME - Česko ve 4 zápasech kvalifikace 2x zvítězilo a remizovalo - Česko v letošních 6 zápasech neprohrálo, 2x za sebou ale remizovalo (v obou případech 1:1) - Česko venku 4x za sebou neprohrálo - Česko v samostatné historii postoupilo ze všech 7 kvalifikací ME, předloni na závěrečném turnaji došlo do čtvrtfinále - Laci (Albánie) působí v pražské Spartě - Kovář a Vitík (oba Česko) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým - v české nominaci jsou bratři Michal a Lukáš Sadílkové - N. Bajrami (Albánie) a Černý (Česko) dali v posledních 4 zápasech za reprezentaci 3 branky