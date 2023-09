Čeští fotbalisté neudrželi vedení a v kvalifikace ME remizovali s Albánií 1:1

Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti ve čtvrtém z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy doma jen remizovali s Albánií 1:1 a podruhé ve skupině ztratili body. Favorita poslal v Edenu v přímém souboji o první místo ve skupině do vedení v 56. minutě Václav Černý, za 10 minut ale srovnal z jediné střely hostů mezi tyče Nedim Bajrami.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají po polovině kvalifikace na kontě dvě výhry i remízy a stále vedou tabulku o bod před Albánií, na rozdíl dvou bodů se ale přiblížilo třetí Polsko. Na šampionát v příštím roce v Německu postoupí dva týmy z každé skupiny, o zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. Česká reprezentace od rozdělení federace na Euru ještě nikdy nechyběla.

V dalším utkání kvalifikace čeká Šilhavého svěřence 12. října venkovní odveta v Albánii. Ještě předtím nastoupí Češi tuto neděli k přípravnému zápasu proti Maďarsku v Budapešti, kde budou hájit letošní neporazitelnost.

Šilhavý vsadil v prvním reprezentačním utkání nové sezony na rozestavení s třemi stopery, jedním z nich byl Brabec. Jen na lavičce tentokrát začal Hložek, přednost dostal v ofenzivě Čvančara. Pozici levého beka svěřil český kouč Provodovi. Hostům kvůli nemoci scházel záložník Sparty Laci.

Albánci, hlasitě podporovaní několika tisícovkami fanoušků, hned od úvodních minut ukázali, že nepřijeli do Edenu jen bránit. Celek z Balkánu poměrně vysoko napadal a příliš nenechal domácí kombinovat. Favorit se tak v první půli jen obtížně dostával do šancí.

Po oboustranně opatrném začátku v 25. minutě hlavičkoval kapitán Souček, který se uzdravil po nedávném zraněním hlavy ze srpnového utkání Premier League, a brankář Berisha raději přizvedl balon nad břevno. Albánci hrozili z brejků. Ve 27. minutě po chybě v české rozehrávce a kolmici od spoluhráče postupoval sám na gólmana Pavlenku Asani, úniku ale předcházel ofsajd.

Vzápětí při dalším sólu už hosté pravidla neporušili, proti Cikalleshimu ale český brankář dobře vyběhl a zmenšil mu úhel. Šilhavého svěřenci si první vyloženou šanci vytvořili až ve 43. minutě, kdy se po Černého přihrávce z pravé strany dostal ve vápně k zakončení Souček, ale obránce jeho pokus patou zblokoval na roh.

Po změně stran domácí přidali. Ve 47. minutě po Kuchtově zblokované střele dorazil balon do sítě Provod, radost z gólu na stadionu Slavie, za kterou hraje, mu ale pokazil těsný ofsajd. Za necelých 10 minut už Češi vedli. Souček přihrál do vápna Černému a ten obstřelil Berishu.

Sudí sice nejprve signalizovali ofsajd, ale po zásahu videorozhodčího branku uznali. Černý navázal na dvě trefy z červnového duelu při vítězství 3:0 na Faerských ostrovech a třetím gólem potvrdil pozici nejlepšího českého střelce probíhající kvalifikace.

Domácí se z náskoku radovali jen necelých 10 minut. Král se před vápnem nechal Asanim obrat o míč a Bajrami zpoza vápna ranou do horního rohu překonal Pavlenku. I záložník Sassuola zaznamenal třetí branku v této kvalifikaci. Albánci, kteří dosud hráli na velké akci jen při Euru v roce 2016, udeřili z první střely mezi tyče.

Vrátit vedení mohl českému celku Krejčí, jeho umístěnou hlavičku ale v 74. minutě vyrazil Berisha. Na opačné straně pak šli hosté do brejku tří na jednoho, který ale špatně vyřešili. V nervózním závěru už se favorit neprosadil.

Češi sice ani v pátém letošním utkání nenašli přemožitele a prohráli jediný z posledních 15 domácích zápasů, s bodem ale nemohou být spokojeni. Šilhavého svěřenci nenavázali na předloňské vítězství 3:1 v jediném předchozím vzájemném duelu od rozdělení federace.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Česka): "Věděli jsme, o co hrajeme, že je to důležitý zápas. První poločas nás samotné zaskočil. Nastoupili jsme nervózně, málo pohybu, málo soubojů. První poločas nám vůbec nevyšel. Jsem rád, že jsme se v druhém poločase zlepšili. Dali jsme dva góly, platil jen jeden. Bohužel jsem v krátkém časovém úseku po naší chybě nabili soupeři na gól a přišlo vyrovnání. My jsme to pak už zpátky nedostali na svou stranu. Je to škoda, protože dnes jsme měli vyhrát. Jednoznačně jsme zklamaní, kluci v kabině mají hlavy dole."

Česko - Albánie 1:1 (0:0)

Branky: 57. Černý - 66. Bajrami. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Betts - England (video, všichni Angl.). ŽK: Provod, Chytil - Asani, Bajrami. Diváci: 18.641.

Sestavy:

Česko: Pavlenka - Holeš, Brabec, Ladislav Krejčí II (86. Chytil) - Coufal, Král, Souček, Provod - Černý (70. Hložek), Čvančara (86. Lingr) - Kuchta (71. Jurečka). Trenér: Šilhavý.

Albánie: Berisha - Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj - Asllani (69. Bare), Ramadani - Asani (69. Muja), Bajrami (84. Gjasula), Seferi (84. Uzuni) - Cikalleshi (58. Daku). Trenér: Sylvinho.